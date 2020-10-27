Заметки на полях моей Библии - Уэйн Джексон

Джексон - Заметки на полях моей Библии
От автора. Я принял крещение в Иисуса Христа 18 сентября 1954 г. Только-только начался мой последний учебный год в средней школе. Прошло совсем немного времени, и я всерьез занялся изучением священных Писаний. У меня был маленький Новый Завет, который я носил с собой в школу. Живя в штате Теннесси, по утрам я запоминал наизусть отрывки во время ожидания школьного автобуса на свежем воздухе.
19 марта 1956 г. моя дорогая мама подарила мне экземпляр Американской Стандартной Версии Библии.
Это был самый знаменательный день, он запечатлился в памяти как фотография. Всегда есть возможность запечатлеть дорогие даты. Лучший фотограф на Крестины поможет и Вам! Как и для меня запечатлен подарок моей мамы.
Наверняка, для нее это был жертвенный подарок, ибо даже в те дни АСВ (в натуральном сафьяновом переплете) стоила дорого. Я пользуюсь этой Библией почти сорок лет. Сейчас ее вид вызывает сострадание. Обложка растрескалась. Страницы, пожелтевшие от времени, местами порваны и заклеены прозрачной липкой лентой, и многие их них выпадают.
Но самое главное, что это — отмеченная Библия. С самого начала я стал подчеркивать, обводить кружками, рисовать стрелки, вписывать ссылки на другие отрывки и названия книг, в которых можно было найти вспомогательный материал, и т.п.
Таких «заметок с полей страниц моей Библии» сотни. Я по-прежнему изучаю Писание именно так. Когда я смотрю на некоторые из моих прежних записей, мне немного стыдно, и я благодарю Автора за то, что мое знание возросло.
Уэйн Джексон - Заметки на полях моей Библии
Учебно-методическое пособие
Часть I. Ветхий Завет. Исследование двухсот одного ветхозаветного отрывка, представляющих трудности для изучения
Часть II. Новый Завет. Исследование двухсот семнадцати новозаветных отрывков, представляющих трудности для изучения
Часть II. Новый Завет. Исследование двухсот семнадцати новозаветных отрывков, представляющих трудности для изучения
Перевод с англ. - Киров: 2000. - 447с.
Уэйн Джексон - Заметки на полях моей Библии - Ветхий Завет
Размышляя о том, как эти заметки помогли мне в преподавании библейских занятий, несколько лет назад я стал автором небольшой ежемесячной колонки в газете, более распространенно излагая эти мысли. Эти статьи имели огромную популярность. В данной части книги содержатся все газетные публикации (имеющие отношение к Ветхому Завету), а также многие другие, никогда не выходившие в свет. Мне доставляет большое удовлетворение осознавать, что многие христиане используют эти заметки и применяют в своих личных занятиях. Да поможет всем нам Бог лучше изучать Его Слово. От этого зависит будущее церкви.
Бытие 1:1,2 - Теория большого промежутка
Одно из предположений, которое стремится согласовать Библию с хронологией эволюции (то есть концепцией о многомиллиардном возрасте земли), известно как Теория большого промежутка. Эта точка зрения, которой чуть более 150 лет, утверждает, что существует промежуток между 1:1 и 1:2 в Книге Бытия, во время которого последовательно прошла жизнь многих поколений растений, животных и, возможно, даже людей эпохи, которая предшествовала появлению Адама (однако, см. 1 Кор. 15:45). По утверждениям некоторых, Бог уничтожил это первоначальное мироздание по причине мятежа сатаны. Поэтому, как они заявляют, Книга Бытия 1:2 и след. описывает новое сотворение мира, в то время как промежуток между 1:1 и 1:2 допускает наличие окаменелостей таблицы геологического возраста земли.
Нет совершенно никакого библейского основания для этой соглашательской теории. В первой главе Книги Бытия нам следует принять к рассмотрению несколько важных обстоятельств с точки зрения грамматики, которые свидетельствуют против теории большого промежутка. Пожалуйста, отметьте их.
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Книга Бытия 1:2 вводится словом «же» (древнеевр. waw, соединительный союз), который опровергает длительный временной промежуток между этими стихами. Учебники грамматики и лексиконы древнееврейского языка рассматривают 1:2 как объяснительное именное придаточное предложение, которое описывает состояние, протекающее одновременно с действием, выраженным основным глаголом в стихе 1 (срав. Уэстон Филдс, Unformed and Unfilled, стр. 75-86).
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Обратите внимание на Книгу Бытия 1:26. Человеку было дано владычество над всей землей и всеми существами на ней. Это не согласуется с представлениями о том, что многие поколения живых существ, над которыми человек не имел владычества, уже вымерли к тому времени, когда он появился на земле.
(3) В 1:31 Моисей написал: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма». В конце недели сотворения мира все, созданное Богом, было по-прежнему в живом состоянии на поверхности земли. Более того, обо всем этом сказано «хорошо весьма». Тление, смерть и вымирание еще не коснулись того, что было сотворено. Сделайте отметки об этом в своей Библии. Теория большого промежутка действительно не имеет никаких оснований.
Уэйн Джексон - Заметки на полях моей Библии - Новый Завет
Только что пробило пять часов этим свежим осенним утром, я работал с полчетвертого. Какое чувство облегчения наполняет мою душу от того, что я только что написал заключительные слова книги «Заметки с полей страниц моей Библии» (часть II). Этот проект был моим жгучим стремлением в течение нескольких лет.
Как уже было отмечено в предисловии к предыдущей части, комментарии на полях страниц Библии были моим излюбленным методом изучения на протяжении почти сорока лет.
Однажды я проводил занятия в Техасе, когда один из братьев попросил: «Можно мне взглянуть на вашу Библию?» Нерешительно ответив: «Пожалуй, да», я передал ему свою книгу. (Мне действительно не нравится, когда другие люди берут в руки эту антикварную вещь!) Он хотел посмотреть, на самом ли деле на полях страниц моей Библии были все заметки, которые в течение многих лет появлялись в журнале Christian Courier. Конечно, там было не все. Весь материал, напечатанный в Courier, содержится в этих двух частях, но многое было написано заново в процессе работы над книгами, а кое-что вписано на полях после этой работы.
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