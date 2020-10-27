Заметки на полях моей Библии - Уэйн Джексон

От автора. Я принял крещение в Иисуса Христа 18 сентября 1954 г. Только-только начался мой последний учебный год в средней школе. Прошло совсем немного времени, и я всерьез занялся изучением священных Писаний. У меня был маленький Новый Завет, который я носил с собой в школу. Живя в штате Теннесси, по утрам я запоминал наизусть отрывки во время ожидания школьного автобуса на свежем воздухе. 19 марта 1956 г. моя дорогая мама подарила мне экземпляр Американской Стандартной Версии Библии. Лучший фотограф на Крестины поможет и Вам! Как и для меня запечатлен подарок моей мамы. Это был самый знаменательный день, он запечатлился в памяти как фотография. Всегда есть возможность запечатлеть дорогие даты. Наверняка, для нее это был жертвенный подарок, ибо даже в те дни АСВ (в натуральном сафьяновом переплете) стоила дорого. Я пользуюсь этой Библией почти сорок лет. Сейчас ее вид вызывает сострадание. Обложка растрескалась. Страницы, пожелтевшие от времени, местами порваны и заклеены прозрачной липкой лентой, и многие их них выпадают. Но самое главное, что это — отмеченная Библия. С самого начала я стал подчеркивать, обводить кружками, рисовать стрелки, вписывать ссылки на другие отрывки и названия книг, в которых можно было найти вспомогательный материал, и т.п. Таких «заметок с полей страниц моей Библии» сотни. Я по-прежнему изучаю Писание именно так. Когда я смотрю на некоторые из моих прежних записей, мне немного стыдно, и я благодарю Автора за то, что мое знание возросло.

Уэйн Джексон - Заметки на полях моей Библии

Учебно-методическое пособие

Часть I. Ветхий Завет. Исследование двухсот одного ветхозаветного отрывка, представляющих трудности для изучения

Часть II. Новый Завет. Исследование двухсот семнадцати новозаветных отрывков, представляющих трудности для изучения

Перевод с англ. - Киров: 2000. - 447с.

Уэйн Джексон - Заметки на полях моей Библии - Ветхий Завет

Размышляя о том, как эти заметки помогли мне в преподавании библейских занятий, несколько лет назад я стал автором небольшой ежемесячной колонки в газете, более распространенно излагая эти мысли. Эти статьи имели огромную популярность. В данной части книги содержатся все газетные публикации (имеющие отношение к Ветхому Завету), а также многие другие, никогда не выходившие в свет. Мне доставляет большое удовлетворение осознавать, что многие христиане используют эти заметки и применяют в своих личных занятиях. Да поможет всем нам Бог лучше изучать Его Слово. От этого зависит будущее церкви.

Бытие 1:1,2 - Теория большого промежутка

Одно из предположений, которое стремится согласовать Библию с хронологией эволюции (то есть концепцией о многомиллиардном возрасте земли), известно как Теория большого промежутка. Эта точка зрения, которой чуть более 150 лет, утверждает, что существует промежуток между 1:1 и 1:2 в Книге Бытия, во время которого последовательно прошла жизнь многих поколений растений, животных и, возможно, даже людей эпохи, которая предшествовала появлению Адама (однако, см. 1 Кор. 15:45). По утверждениям некоторых, Бог уничтожил это первоначальное мироздание по причине мятежа сатаны. Поэтому, как они заявляют, Книга Бытия 1:2 и след. описывает новое сотворение мира, в то время как промежуток между 1:1 и 1:2 допускает наличие окаменелостей таблицы геологического возраста земли.

Нет совершенно никакого библейского основания для этой соглашательской теории. В первой главе Книги Бытия нам следует принять к рассмотрению несколько важных обстоятельств с точки зрения грамматики, которые свидетельствуют против теории большого промежутка. Пожалуйста, отметьте их.

Книга Бытия 1:2 вводится словом «же» (древнеевр. waw, соединительный союз), который опровергает длительный временной промежуток между этими стихами. Учебники грамматики и лексиконы древнееврейского языка рассматривают 1:2 как объяснительное именное придаточное предложение, которое описывает состояние, протекающее одновременно с действием, выраженным основным глаголом в стихе 1 (срав. Уэстон Филдс, Unformed and Unfilled, стр. 75-86). Обратите внимание на Книгу Бытия 1:26. Человеку было дано владычество над всей землей и всеми существами на ней. Это не согласуется с представлениями о том, что многие поколения живых существ, над которыми человек не имел владычества, уже вымерли к тому времени, когда он появился на земле.

(3) В 1:31 Моисей написал: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма». В конце недели сотворения мира все, созданное Богом, было по-прежнему в живом состоянии на поверхности земли. Более того, обо всем этом сказано «хорошо весьма». Тление, смерть и вымирание еще не коснулись того, что было сотворено. Сделайте отметки об этом в своей Библии. Теория большого промежутка действительно не имеет никаких оснований.

Уэйн Джексон - Заметки на полях моей Библии - Новый Завет

Только что пробило пять часов этим свежим осенним утром, я работал с полчетвертого. Какое чувство облегчения наполняет мою душу от того, что я только что написал заключительные слова книги «Заметки с полей страниц моей Библии» (часть II). Этот проект был моим жгучим стремлением в течение нескольких лет.

Как уже было отмечено в предисловии к предыдущей части, комментарии на полях страниц Библии были моим излюбленным методом изучения на протяжении почти сорока лет.

Однажды я проводил занятия в Техасе, когда один из братьев попросил: «Можно мне взглянуть на вашу Библию?» Нерешительно ответив: «Пожалуй, да», я передал ему свою книгу. (Мне действительно не нравится, когда другие люди берут в руки эту антикварную вещь!) Он хотел посмотреть, на самом ли деле на полях страниц моей Библии были все заметки, которые в течение многих лет появлялись в журнале Christian Courier. Конечно, там было не все. Весь материал, напечатанный в Courier, содержится в этих двух частях, но многое было написано заново в процессе работы над книгами, а кое-что вписано на полях после этой работы.