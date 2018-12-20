Жан Даниелю (Jean Danielou), 1905–1974 — известный богослов, специалист в области патристики. Публикуемые статьи "Богословие иудеохристианства" ("La theologie du judeo-christianisme"), "Новый взгляд на христианские истоки" ("Une vision nouvelle des origines chretiennes"), "Израиль по замыслу Бога" ("Israel dans le des-sein de Dieu"), "Христианское миссионерство" ("Le christianisme missionnaire") перепечатываются из периодического издания "Axes. Rechetches pour un dialogue entie christianisme et religions", один из выпусков которого (Т. XII, octobre 1979 a mars 1980, № 1–3) был специально посвящен трудам Ж. Даниелю (Jean Danielou. Christianisme et religions non chretiennes).

Жан Даниелю - Богословие иудеохристианства

Москва, журнал "Символ", №9, 1983 г.

Жан Даниелю - Богословие иудеохристианства - Содержание

Аспекты исторические и непреходящие

Новый взгляд на происхождение христианства

Иудейские элементы Евангелия

Первые христианские общины и общины иудейские

От одной цивилизации к другой

Пережитки иудеохристианства

Влияние иудаизма на раннюю христианскую литературу

Семитская форма христианства

Непреходящее

Ценность иудаизма

Общее достояние

Глава V. Троица и ангелы

Ангел славы

Логос и Михаил

Святой Дух и Гавриил

Логос и Гавриил

Ангел Израиль

Два серафима

Святой Дух и Князь света

Страж Храма

Глава VII. Воплощение

Тайное Сошествие

Звезда волхвов

Крещение Иисуса

Глава VIII. Богословие искупления. Сошествие во ад

Вознесение

Глава IХ. Misterium crucis

Крест славы

Типология Креста

Глава Х. Церковь

Старица

Супруга Христова

Церковь и Премудрость

Глава XI. Христианский Милленаризм

Эсхатология иудео-христианства

"Первое воскресение"

Символизм тысячи лет

Седьмое тысячеление

Глава XII. Крещение и Евхаристия

Христианская инициация

Крещальные обряды

Евхаристия

Глава XIII. Христианское миссионерство

Христианство и эллинизм

Разрыв с иудаизмом

Раскрытие христианства перед языческим миром

Христианство и философия

Языкохристианство

Эллинизация христианства

Мифология

Философия

Мораль

Переход к римскому миру



Пурим в кафедральном соборе ЕЛЦИ (св. Марии)

Мессианский иудаизм

Идеологическо-догматические особенности, отличные от христианства: