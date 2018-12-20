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Даниелю - Богословие иудеохристианства

Жан Даниелю
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, Religious Studies Atheism
Жан Даниелю (Jean Danielou), 1905–1974 — известный богослов, специалист в области патристики. Публикуемые статьи "Богословие иудеохристианства" ("La theologie du judeo-christianisme"), "Новый взгляд на христианские истоки" ("Une vision nouvelle des origines chretiennes"), "Израиль по замыслу Бога" ("Israel dans le des-sein de Dieu"), "Христианское миссионерство" ("Le christianisme missionnaire") перепечатываются из периодического издания "Axes. Rechetches pour un dialogue entie christianisme et religions", один из выпусков которого (Т. XII, octobre 1979 a mars 1980, № 1–3) был специально посвящен трудам Ж. Даниелю (Jean Danielou. Christianisme et religions non chretiennes).

Жан Даниелю - Богословие иудеохристианства

Москва, журнал "Символ", №9, 1983 г.

Жан Даниелю - Богословие иудеохристианства - Содержание

Аспекты исторические и непреходящие
  • Новый взгляд на происхождение христианства
  • Иудейские элементы Евангелия
  • Первые христианские общины и общины иудейские
  • От одной цивилизации к другой
  • Пережитки иудеохристианства
  • Влияние иудаизма на раннюю христианскую литературу
  • Семитская форма христианства
  • Непреходящее
  • Ценность иудаизма
  • Общее достояние
Глава V. Троица и ангелы
  • Ангел славы
  • Логос и Михаил
  • Святой Дух и Гавриил
  • Логос и Гавриил
  • Ангел Израиль
  • Два серафима
  • Святой Дух и Князь света
  • Страж Храма
Глава VII. Воплощение
  • Тайное Сошествие
  • Звезда волхвов
  • Крещение Иисуса
Глава VIII. Богословие искупления. Сошествие во ад
  • Вознесение
Глава IХ. Misterium crucis
  • Крест славы
  • Типология Креста
Глава Х. Церковь
  • Старица
  • Супруга Христова
  • Церковь и Премудрость
Глава XI. Христианский Милленаризм
  • Эсхатология иудео-христианства
  • "Первое воскресение"
  • Символизм тысячи лет
  • Седьмое тысячеление
Глава XII. Крещение и Евхаристия
  • Христианская инициация
  • Крещальные обряды
  • Евхаристия
Глава XIII. Христианское миссионерство
  • Христианство и эллинизм
  • Разрыв с иудаизмом
  • Раскрытие христианства перед языческим миром
  • Христианство и философия
  • Языкохристианство
  • Эллинизация христианства
  • Мифология
  • Философия
  • Мораль
  • Переход к римскому миру
Мессианский иудаизм
Пурим в кафедральном соборе ЕЛЦИ (св. Марии)
Мессианский иудаизм
Идеологическо-догматические особенности, отличные от христианства:
  • не считают себя церковью Христовой, а только мостом между иудаизмом и христианством
  • богослужения - в субботу
  • используют одеяния иудейских раввинов
  • в богослужениях вывешивают флаги светского государства Израиль
  • празднуют не христианские праздники
  • тысячелетнее царство на израильской земле
  • восстановление третьего Храма
  • почтение государства Израиль наряду с церковью Христовой
  • игнорирование пророчества о прекращении жертвы после Совершенной Жертвы Иисуса
Views 1 126
Rating 4.1 / 5
Added 20.12.2018
Author brat Dorian
Rate this publication:
4.1/5 (8)

Comments (2 comments)

G
gios76 8 years ago

спасибо!
V
volodyanikolaev 12 years ago
Большое спасибо!!!

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