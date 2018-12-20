Даниелю - Богословие иудеохристианства
Жан Даниелю (Jean Danielou), 1905–1974 — известный богослов, специалист в области патристики. Публикуемые статьи "Богословие иудеохристианства" ("La theologie du judeo-christianisme"), "Новый взгляд на христианские истоки" ("Une vision nouvelle des origines chretiennes"), "Израиль по замыслу Бога" ("Israel dans le des-sein de Dieu"), "Христианское миссионерство" ("Le christianisme missionnaire") перепечатываются из периодического издания "Axes. Rechetches pour un dialogue entie christianisme et religions", один из выпусков которого (Т. XII, octobre 1979 a mars 1980, № 1–3) был специально посвящен трудам Ж. Даниелю (Jean Danielou. Christianisme et religions non chretiennes).
Жан Даниелю - Богословие иудеохристианства
Москва, журнал "Символ", №9, 1983 г.
Жан Даниелю - Богословие иудеохристианства - Содержание
Аспекты исторические и непреходящие
- Новый взгляд на происхождение христианства
- Иудейские элементы Евангелия
- Первые христианские общины и общины иудейские
- От одной цивилизации к другой
- Пережитки иудеохристианства
- Влияние иудаизма на раннюю христианскую литературу
- Семитская форма христианства
- Непреходящее
- Ценность иудаизма
- Общее достояние
Глава V. Троица и ангелы
- Ангел славы
- Логос и Михаил
- Святой Дух и Гавриил
- Логос и Гавриил
- Ангел Израиль
- Два серафима
- Святой Дух и Князь света
- Страж Храма
Глава VII. Воплощение
- Тайное Сошествие
- Звезда волхвов
- Крещение Иисуса
Глава VIII. Богословие искупления. Сошествие во ад
- Вознесение
Глава IХ. Misterium crucis
- Крест славы
- Типология Креста
Глава Х. Церковь
- Старица
- Супруга Христова
- Церковь и Премудрость
Глава XI. Христианский Милленаризм
- Эсхатология иудео-христианства
- "Первое воскресение"
- Символизм тысячи лет
- Седьмое тысячеление
Глава XII. Крещение и Евхаристия
- Христианская инициация
- Крещальные обряды
- Евхаристия
Глава XIII. Христианское миссионерство
- Христианство и эллинизм
- Разрыв с иудаизмом
- Раскрытие христианства перед языческим миром
- Христианство и философия
- Языкохристианство
- Эллинизация христианства
- Мифология
- Философия
- Мораль
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Переход к римскому миру
Пурим в кафедральном соборе ЕЛЦИ (св. Марии)
Мессианский иудаизм
Идеологическо-догматические особенности, отличные от христианства:
- не считают себя церковью Христовой, а только мостом между иудаизмом и христианством
- богослужения - в субботу
- используют одеяния иудейских раввинов
- в богослужениях вывешивают флаги светского государства Израиль
- празднуют не христианские праздники
- тысячелетнее царство на израильской земле
- восстановление третьего Храма
- почтение государства Израиль наряду с церковью Христовой
- игнорирование пророчества о прекращении жертвы после Совершенной Жертвы Иисуса
спасибо!