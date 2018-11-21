Но без особых обстоятельств, без специфических условий политической и общественной жизни эти слова не приводят к насилию".

В какой‑то момент, когда в них появляется нужда, эти тексты всплывают на поверхность и делают свое дело: вдохновляют на насилие, оправдывают кровопролитие, делают демонов из врагов и даже возводят конфликт в ранг космической битвы.

Современному читателю, воспитанному на европейской традиции, корни которой - в христианской этике, трудно понять смысл многих кровожадных историй, описанных в Ветхом Завете. История и тексты Ветхого Завета, сравнение Библии и Корана, насилие в христианстве - этими провокационными положениями автор бросает нам вызов. Автор все же делает интересный вывод: "Какими бы кровожадными ни были священные тексты, как бы они ни призывали к насилию, сами по себе они не порождают кровопролития, если нет особых благоприятных для этого обстоятельств.

Перевод Михаила Завалова

От автора

2. А было ли то, о чем написано в Библии?

Филипп Дженкинс - Войны за Бога - Насилие в Библии - из книги

Британия была тогда империей, расширявшей свое влияние и владевшей колониями, поэтому ее авторов ценили: Гаудж и Барнс были популярны также и в Новой Англии. Кроме того, военная британская культура опиралась на религиозные ценности и, в частности, на Библию. Британия была тогда империей, расширявшей свое влияние и владевшей колониями, поэтому ее авторов ценили: Гаудж и Барнс были популярны также и в Новой Англии. Кроме того, военная британская культура опиралась на религиозные ценности и, в частности, на Библию.

Полководцы из числа пуритан применили к себе библейские рассказы об Иисусе Навине и Гидеоне, а такое восприятие себя имело печальные последствия для их врагов, будь то английские роялисты или ирландские католики.

Во время гражданских войн 1640‑х погибла, быть может, четверть миллиона людей, принадлежавших к одной из четырех наций Британских островов.

Оливер Кромвель, которому удавалось жесткой рукой диктатора умело править Англией в 1650‑е годы, охотно отождествлял себя с Гидеоном и видел в своих врагах мидьянитян и амалекитян. Когда один его бывший союзник выразил нежелание принимать крайние меры, генерал обвинил его в трусости.

«Тебя не должно соблазнять то, как исполняется дело Божие, – писал ему Кромвель. – Быть может, иного пути просто не существует. Что если Бог ценит ревность, как то было в случае Финееса, которого, быть может, заставили бы оправдываться в своих поступках перед судом присяжных!»

Иногда правила и тонкости закона должны отойти в сторону и дать свершиться божественному деянию, направленному на мидьянитянских противников. В тот момент Кромвель настаивал на необходимости казнить короля Чарльза I, так что акт цареубийства, совершившийся в 1649 году, глубоко напугал весь политический мир Европы.

Однако Кромвель, как и другие английские пуритане в годы кризиса, размышлял над другим важнейшим для него вопросом: «Как бы здесь поступил Финеес?».