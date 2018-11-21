Дженкинс - Насилие в Библии
Современному читателю, воспитанному на европейской традиции, корни которой - в христианской этике, трудно понять смысл многих кровожадных историй, описанных в Ветхом Завете. История и тексты Ветхого Завета, сравнение Библии и Корана, насилие в христианстве - этими провокационными положениями автор бросает нам вызов. Автор все же делает интересный вывод: "Какими бы кровожадными ни были священные тексты, как бы они ни призывали к насилию, сами по себе они не порождают кровопролития, если нет особых благоприятных для этого обстоятельств.
В какой‑то момент, когда в них появляется нужда, эти тексты всплывают на поверхность и делают свое дело: вдохновляют на насилие, оправдывают кровопролитие, делают демонов из врагов и даже возводят конфликт в ранг космической битвы.
Но без особых обстоятельств, без специфических условий политической и общественной жизни эти слова не приводят к насилию".
Филипп Дженкинс - Войны за Бога - Насилие в Библии
Перевод Михаила Завалова
М. : Эксмо, 2013. — 448 с.
(Религия. Война за Бога).
ISBN 978-5-699-63747-8
Филипп Дженкинс - Войны за Бога - Насилие в Библии - Содержание
От автора
Определения
Введение. Соринка и бревно
Насилие и Коран
Заглянем в Библию
Библейские каноны ненависти
Пощадишь врага – будешь проклят
Священная амнезия
Забыть – перестать мучиться
Почему опасно забывать
Старая Библия и новые христиане
Жестокие библейские тексты и атеизм
Правда и примирение
I. Кровожадные тексты Священного Писания
1. Уничтожьте все дышащее
2. А было ли то, о чем написано в Библии?
3. Язык меча
II. Влияние жестоких тем Библии на ход истории
4. Сыны Иисуса Навина
5. Приказ о проведении геноцида
6. Амалекитянские кошмары
III. Что делать с жестокими библейскими текстами нам
7. Суд над Богом
8. Попытки приручить Писание
9. Историки и пророки
10. Проповедь на основе самых невыносимых текстов
11. Только Писание?
Филипп Дженкинс - Войны за Бога - Насилие в Библии - из книги
Британия была тогда империей, расширявшей свое влияние и владевшей колониями, поэтому ее авторов ценили: Гаудж и Барнс были популярны также и в Новой Англии. Кроме того, военная британская культура опиралась на религиозные ценности и, в частности, на Библию.
Полководцы из числа пуритан применили к себе библейские рассказы об Иисусе Навине и Гидеоне, а такое восприятие себя имело печальные последствия для их врагов, будь то английские роялисты или ирландские католики.
Во время гражданских войн 1640‑х погибла, быть может, четверть миллиона людей, принадлежавших к одной из четырех наций Британских островов.
Оливер Кромвель, которому удавалось жесткой рукой диктатора умело править Англией в 1650‑е годы, охотно отождествлял себя с Гидеоном и видел в своих врагах мидьянитян и амалекитян. Когда один его бывший союзник выразил нежелание принимать крайние меры, генерал обвинил его в трусости.
«Тебя не должно соблазнять то, как исполняется дело Божие, – писал ему Кромвель. – Быть может, иного пути просто не существует. Что если Бог ценит ревность, как то было в случае Финееса, которого, быть может, заставили бы оправдываться в своих поступках перед судом присяжных!»
Иногда правила и тонкости закона должны отойти в сторону и дать свершиться божественному деянию, направленному на мидьянитянских противников. В тот момент Кромвель настаивал на необходимости казнить короля Чарльза I, так что акт цареубийства, совершившийся в 1649 году, глубоко напугал весь политический мир Европы.
Однако Кромвель, как и другие английские пуритане в годы кризиса, размышлял над другим важнейшим для него вопросом: «Как бы здесь поступил Финеес?».
готую курс "Насилля в біблійних текстах". подивлюсь ще й цього автора
дякую за книгу
Автор поднимает очень актуальную тему! Богословское осмысление войны на основании обзора библейского текста. Очень нужный труд в наше время!
Спасибо!!!