Jeremias - Jerusalem in the Time of Jesus

Книга Иоахима Иеремиаса «Иерусалим во времена Иисуса» представляет собой классическое и до сих пор непревзойденное исследование социально-экономической истории Святого города в эпоху Второго Храма. Автор, выдающийся немецкий библеист и знаток иудаики, ставит задачу воссоздать максимально точную и детализированную картину повседневной жизни Иерусалима I века н. э. Основная идея труда заключается в том, что евангельские события невозможно адекватно истолковать в отрыве от реального исторического контекста: торговых путей, сословной иерархии, налоговой системы и религиозного быта того времени.

Содержательная часть книги разделена на четыре масштабных раздела, охватывающих все аспекты городского устройства. В первой части Иеремиас анализирует экономическую базу Иерусалима: ремесла, торговлю и роль Храма как главного финансового центра региона. Второй раздел посвящен изучению сословий и классов — от высшего духовенства и богатых землевладельцев до рабов и «отверженных» слоев населения. Автор уделяет значительное внимание статусу священников и левитов, а также повседневным заботам простых жителей. В заключительных главах исследуются вопросы чистоты рода, роль женщин в обществе и структура фарисейского движения. Особое внимание уделяется анализу праздничных паломничеств, которые превращали город в бурлящий котел из сотен тысяч людей, создавая уникальную атмосферу, в которой звучала проповедь Христа.

Текст написан в строгом академическом стиле, характерном для немецкой библеистики начала и середины XX века, и снабжен колоссальным количеством ссылок на античные источники: труды Иосифа Флавия, Мишну, Талмуд и тексты Нового Завета. Иоахим Иеремиас мастерски соединяет данные археологии с литературными свидетельствами, превращая сухие цифры и перечни товаров в живую панораму древнего мегаполиса. Работа служит фундаментальным ресурсом для историков, теологов и всех, кто хочет увидеть Иерусалим не как мифический символ, а как реальный, сложный и противоречивый город, по улицам которого ходил Спаситель. Это чтение помогает осознать, насколько глубоко христианство укоренено в конкретной исторической почве и как социальные реалии того времени формировали язык и образы новозаветного откровения.

Joachim Jeremias - Jerusalem in the Time of Jesus

An Investigation into Economic and Social Conditions during the New Testament Period

Translated by F. H. and C. H. Cave from the German Jerusalem zur Zeit Jesu 3rd edition published 1962 by Vandenhoeck & Ruprecht Gottingen with author's revisions to 1967.

An earlier draft translation was contributed by M . E. Dahl.

First published in English 1969

Joachim Jeremias - Jerusalem in the Time of Jesus - Contents

Translators note

Editions used

Abbreviations

PART ONE - ECONOMIC CONDITIONS IN THE CITY OF JERUSALEM

I INDUSTRIES - II COMMERCE - III FOREIGN VISITORS

PART TWO - ECONOMIC STATUS

IV THE RICH - V THE MIDDLE CLASS - VI THE POOR - VII DECISIVE FACTORS IN DETERMINING THE ECONOMIC CIRCUMSTANCES OF THE PEOPLE OF JERUSALEM

PART THREE - SOCIAL STATUS

VIII THE CLERGY - IX THE LAY NOBILITY - X THE SCRIBES - XI THE PHARISEES

PART FOUR - THE MAINTENANCE OF RACIAL PURITY

XII THE STRUCTURE OF THE NATIONAL COMMUNITY - XIII ISRAELITES OF PURE ANCESTRY - XIV DESPISED TRADES AND JEWISH SLAVES - XV ILLEGITIMATE ISRAELITES - XVI GENTILE SLAVES - XVII THE SAMARITANS - XVIII THE SOCIAL POSITION OF WOMEN

Index of Names and Subjects

Index of References