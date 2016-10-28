Пересмотренные Времена Язычников шведского автора Карла Олофа Йонссона – это научный трактат, основанный на тщательном и обширном исследовании, включающем в себя необычайно детализированный разбор ассирийских и вавилонских исторических записей, имеющих отношение к дате разрушения Иерусалима вавилонским завоевателем Навуходоносором.

Йонссон, Карл Олоф (Carl Olof Jonsson). Пересмотренные Времена Язычников. Возвращение Христа и хронология

4-е издание 2004, пересмотренное и дополненное

Идея о том, что упомянутые в Луки 21:24 „Времена Язычников” составляют период 2520 лет, привела к спекуляциям и разочарованию среди многих, ожидавших возвращение Христа в течение прошлых двух столетий. Откуда появилось это верование и как развивалось? О чём говорят исторические и библейские факты?

Йонссон, Карл Олоф (Carl Olof Jonsson). Пересмотренные Времена Язычников. Возвращение Христа и хронология - Аннотация

Эта публикация прослеживает историю развития длинной цепи истолкований и теорий, связанных с библейскими пророчествами о временах и сроках из книг Даниила и Откровение, начиная с приверженцев Иудаизма первых веков н.э., затем средневековый католицизм, реформаторы, и заканчивая британским и американским протестантизмом XIX века.

Она раскрывает читателям истинные корни истолкования, которое в конечном счёте породило дату 1914 год, как предсказанный год конца „Времён Язычников”; дата, которую переняло и по сей день продолжает провозглашать религиозное движение, известное под названием Свидетели Иеговы.

В своих публикациях они постоянно делают ударение на важности этой даты для эксклюзивных утверждений своего движения. Например, Сторожевая башня от 15 октября 1990 года на стр. 19 заявляет:



«За 38 лет до 1914 года Исследователи Библии, как тогда назывались Свидетели Иеговы, указывали на эту дату как на год, когда должны были окончиться „Времена Язычников”. Каким же это было выдающимся подтверждением того, что они были истинными служителями Иеговы!»



Большую помощь окажет содержащееся в книге обсуждение библейского пророчества о 70-летнем господстве Вавилона над Иудеей. Читатели обнаружат, что информация в этой книге живо выделяет её от любой другой публикации по данной теме.