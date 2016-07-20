Российское правительство не ставило себе целью самостоятельность отдельно взятых территорий Украины, фактически прикрываясь референдумом, и мифическим желанием отделиться, РФ разрушала целостность Украины.

В тоже время путин всячески дистанцировался от происходящих на востоке Украины событий. Для мирового сообщества президент России официально не признавал независимость республик.

Эти дипломатические ходы были направлены на создание видимости неучастия России в происходящем.

Ставка, сделанная спецслужбами и военными РФ на пророссийские настроения Одесской и Харьковской, а также ряде других областей, которые путин назвал в своём интервью «исторической Новороссией», полностью себя не оправдала и была провальной.

Но на территории Донбасса план был осуществлён. Исполнителем выступил гражданин РФ Гиркин Игорь Всеволодович, он же «стрелок». Он, вместе с группой хорошо вооруженных боевиков, прибыл в Славянск и провел операцию по захвату города. для закрепления первого успеха террористическая группа при поддержке «специалистов» из России на основе пророссийски настроенных жителей Донецкой области создали военизированные отряды, которые в том числе использовались для устрашения местного проукраинского населения, разгона их акций протеста и в противостоянии с Украинскими войсками.

Кабакаев Семен, Алексеева Елена, Морозов Федор - Марионетки Кремля. Дорога войны на Донбассе

Общественная организация «Безопасность и взаимодействие в Украине»

Проект «СТОПТЕРРОР»

при поддержке Министерства информационной политики Украины

2015 г. - 52 с.

Кабакаев Семен, Алексеева Елена, Морозов Федор - Марионетки Кремля. Дорога войны на Донбассе - Содержание

1. Предисловие (Майдан, Крым)

2. Начало событий в Луганской и Донецкой областях. Первые выстрелы

3. Первые незаконные вооруженные формирования, поддержка Путина

4. Референдумы в Луганской и Донецкой областях, роль РФ в их проведении

5. Основные карманные батальоны Кремля

5.1. Батальон Оплот

5.2. Батальон Заря

6. Присутствие вооруженных сил РФ на оккупированных территориях

6.1. Кадровый военный Чудиков Алексей

6.2. Танк Т-72БМ Российской федерации в Горловке

6.3. Новый комплекс РФ «Леер-3» проходит испытания в Донецке

7. Лидеры непризнанных республик, влияние Кремля на них

8. Структура НВФ на сентябрь 2015 года

9. Структура российско-террористических войск (Инфографика)

Кабакаев Семен, Алексеева Елена, Морозов Федор - Марионетки Кремля. Дорога войны на Донбас се - Предисловие

События в Украине в 2013-2015 гг. дали понимание мировому сообществу, что установленная после ВМВ мировая система сдержек и противовесов является неактуальной и устаревшей.

В 2013г. Украина активно шла к подписанию соглашения об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Европейским союзом. на достижение этой цели формально были брошены все ресурсы государства. представители политического истеблишмента ЕС утверждали, что подписание состоится, даже не смотря на арест и осуждение политических оппонентов в. Януковича. в то же время кремль прилагал все усилия для того, чтобы этого не произошло, и завлекал Украину в Таможенный союз (Россия, Беларусь и Казахстан).

Окончательное решение не подписывать соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским союзом В. Янукович принял после проведения серии личных встреч с президентом РФ В. Путиным. данная встреча была оформлена соответствующим решением Кабинета Министров Украины от 21 ноября 2013 года «О прекращении приготовления страны к подписанию соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС», что в свою очередь инициировало проведения гражданских акций протеста в ряде городов Украины (Киев, Львов, Тернополь и др.). Активисты выдвинули ряд требований, ключевым из которых было подписание соглашение об ассоциации.

Так, вечером 21 ноября в социальных сетях начали распространяться призывы немедленно выйти на акцию протеста. первая акция началась на майдане независимости в Киеве и носила больше общественный характер.

После не подписания В. Януковичем соглашения об ассоциации во время Вильнюсского саммита события развивались в направлении усиления противостояния между банковой и выражавшими несогласие.

24 ноября в Киеве состоялось многолюдное шествие и митинг оппозиции «за Европейскую Украину». В тоже время Российская сторона прилагала усилия к нагнетанию социальной напряженности в АРК. Ставка была сделана на пророссийские организации в Крыму и Севастополе (Родина, Российское единство). В работе с представителями этих организаций акцент был поставлен на имеющийся конфликт между ними и Партией регионов Украины, которая фактически монополизировала свое положение в органах власти и бизнес среде Крыма.