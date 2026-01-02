Следующие страницы посвящены краткому рассказу о жизни и творчестве философа Соломона (Шломо) бен Иегуды ибн Габироля, или Авицеброна, доказательству древности книг Зогар и каббалы, сжатому изложению некоторых частей каббалистической философии, цитатам из книг Зогар и различным статьям, данным в приложениях и относящимся к тому же предмету.

Исследованию древних материалов книг Зогар и каббалы не уделялось должного внимания со стороны ученых. За исключением очень немногих в Англии, Германии, России и Франции они почти полностью игнорируются писателями этого века. Для исследователя происхождения религий или философий, особенно происхождения представлений, догм и доктрин раннего христианства, изучение еврейской каббалы и Зогар представляет огромную ценность, но они не получили должного внимания. Вполне очевидно, что каббалистическая философия и учение Нового Завета, а также литература ранних Отцов церкви имеют много общего. Все они, скорее всего, имеют общее происхождение от эзотерического учения иудеев, а также от более открытого, или экзотерического, учения иудейских Священных Писаний.

Именно эти удивительные сходства поразили меня при их прочтении и явились причиной исследования этого предмета; чем дальше продвигалось исследование, тем больше находилось общего, и тем больше я убеждался в общности происхождения. Многие ученые богословы стремились, без особого успеха, найти истоки в Талмуде, но последний относится почти исключительно к Галахе или общему праву, обычаям и ритуалам, которые считаются важными для внешней жизни израильтян. Но иногда он дает объяснения, короткие агадические утверждения, которые, скорее всего, были взяты из тайного учения, древней Сод, то есть Тайны евреев. Можно изучать протоколы и сборники английского общего права для того, чтобы определить суть английской философии, с таким же успехом можно ожидать найти сущность внутренней эзотерической метафизики и философии древних израильтян в Талмудических писаниях. Именно из-за духовности учения Тайных Знаний многие идеи и догматы, изложенные евангелистами в Новом Завете, такие как учение Иисуса и его Апостолов, нашли благодатную почву в еврейской мысли того времени.

Исаак Мейер - Каббала - Философские сочинения Соломона бен Иегуды ибн Габироля или Авицеброна

М.: Амрита-Русь, 2023. — 608 с.

ISBN 978-5-413-02755-4

Исаак Мейер - Каббала - Философские сочинения Соломона бен Иегуды ибн Габироля или Авицеброна - Содержание

Об авторе

Предисловие переводчика

Введение

I. Жизнь и сочинения Ибн Габироля - II. Сефер А-Зогар, книги и библиография. Авторы и древность - III. Древность книг Зогар - IV. Дальнейшие выдержки из Зогара - V. Пастырь Герма и др. - VI. Тайна повествования о сотворении в книге Бытие - VII. Анализ «Мекор Хайим» Ибн Габироля - VIII. Теория экстаза - IX. Древность Каббалы - X. Общее в сочинениях Ибн Габироля, книгах Зогара и Каббале - XI. Еврейская Каббала и её происхождение - XII. Эйн Соф и десять сефирот - XIII. Дальнейшие параллели между клинописью и Каббалой - XIV. Продолжение темы Эйн Соф и сефирот - XV. Сефирот между божеством и между собой - XVI. Значение слов сефира и сефирот - XVII. Четыре мира - XVIII. Отрывки из Зогар относительно человека с тяжелой ношей - XIX. Отрывки из Зогар, продолжение - XX. Структура вселенной

Приложение А. Древняя ложа посвящённых

Приложение Б. Краткий обзор китайской Каббалы

Приложение В. Рецензия Е. П. Блаватской на книгу «Каббала, философские сочинения Соломона Бен Иегуды Ибн Габироля» (или «Авицеброна»)

Приложение Г. Статьи «Индусский символизм» Исаака Мейера: журнал «Путь», 1886 г., октябрь, ноябрь; 1887 г., февраль, март.