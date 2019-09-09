Вседневное богослужение предполагает совершение вседневной вечерни, вседневной утрени, вседневных часов и Божественной Литургии. Наряду с песнопениями святому, прославляемому в такой день, поются песнопения из Октоиха, относящиеся к дню недели, на который выпадает празднование святого. Таким образом, для совершения вседневной службы задействуются: Часослов, Октоих, Минея Месячная, Ирмологий, Псалтирь; для священнослужителей - Служебник. Вседневная служба совершается в дни памяти святых без праздничного знака и святых, поемых на 6. Нередко в один день совершается служба двум святым без знака. Необходимо отличать службу одной группе святых, например: мученикам Сергию и Вакху, апостолам Петру и Павлу, от службы двум различным святым, совершаемой в один день например: 19 октября/1 ноября св. прор. Иоилю и мученику Уару.

В случае группы святых песнопения и молитвословия Минеи посвящены, как правило, всей группе святых сразу. Этот вид службы нами рассматриваться не будет. В случае двух различных святых часть молитвословий посвящена одному святому, часть - другому, что может вызвать сложности при составлении богослужебного последования. Отличие между службами беззначному и шестеричному святому (святому на 6) состоит в том, что в службах шестеричных святых из Минеи берется больше молитвословий, чем в службе святых без знака, т.е. несколько больше внимания уделяется воспоминанию именно святого, а не богослужебной темы дня недели. В данном разделе будет рассмотрено богослужение будних дней (понедельник - пятница) периода пения Октоиха вне периода предпразднства и попразднства двунадесятых праздников.

Кабушев Константин - Богослужебный устав

учебное пособие

Составитель: Кабушев К. С.

Мн.: Минское духовное училище, 2019. 51 С.

Кабушев Константин - Богослужебный устав - Оглавление

Предисловие

1. Общие понятия о богослужении

1.1. Богослужебное время и богослужебные циклы Суточный круг богослужений Седмичный круг богослужений Годовой круг богослужений

1.2. Понятие о праздниках

2. Богослужение седимчных дней периода Октоиха

2.1. Вседневное богослужение Общие замечания Устав-схема вседневного богослужения Изменяемые молитвословия служб суточного круга в дни памяти одного и двух святых без праздничного знака Изменяемые молитвословия служб суточного круга в дни памяти шестеричных святых

2.2. Богослужение с великим славословием Устав-схема славословной утрени Изменяемые молитвословия служб суточного круга в дни памяти святых с великим славословием в будний день

2.3. Богослужение с полиелеем в будний день Устав-схема полиелейной службы Изменяемые молитвословия служб суточного круга в дни памяти полиелейных святых и в праздники Богородице с полиелеем

2.4. Особенности служб суточного круга в праздник бденному святому в седмичный день Последование всенощного бдения Изменяемые молитвословия служб суточного круга в праздник бденному святому в будний день



Список литературы

Приложение 1. Порядок чтения кафизм в период пения Октоиха

Приложение 2. Приложения Минеи (и Ирмология), содержащие Богородичны

Приложение 3. Рядовая катавасия

Приложение 4. Особенности субботнего богослужения с «Бог Господь...» в дни памяти беззначных, шестеричных и славословных святых

Кабушев Константин - Богослужебный устав - Предисловие

Богослужебный устав - учебная дисциплина, предметом изучения которой является содержание и формы богослужения Православной Церкви, современная практика совершения богослужения, его история, устроение храма, назначение богослужебных книг и утвари, предметов облачения священно- и церковнослужителей, смысл и назначение отдельных богослужебных молитвословий и последований. Основой для настоящего пособия послужил курс лекций по дисциплине "Богослужебный устав", прочитанный на 1-м курсе вечерней формы обучения регентско-певческого отделения Минского духовного училища. Настоящее пособие не является оригинальным сочинением, но представляет собой свод данных из ряда других учебных пособий. Целью данного пособия является облегчение для учащихся изучения дисциплины "Богослужебный устав" в пределах учебной программы 1-го курса заочной формы обучения регентско-певческого отделения Минского духовного училища. Первоочередная задача составителя пособия - способствовать приобретению и закреплению учащимися навыков работы с учебными пособиями и богослужебными книгами Русской Православной Церкви.

В пособии кратко изложены основные темы, изучаемые в рамках курса "Богослужебный устав" по программе 1-го курса заочной формы обучения: общее понятие о богослужении, богослужебные циклы, богослужение седмичных дней периода Октоиха, субботнее богослужение с "БогГосподь...". Исчерпывающее представление всех тем, связанных с изучением богослужебного устава целью составителя пособия не является. Так в пособии не рассматриваются богослужения, которые за редким исключением, в приходской практике не совершаются: повечерие и полунощница (в период Октоиха), малая вечерня. Последование Божественной Литургии свт. Иоанна Златоуста также подробно не рассматривается, схематически описаны лишь изменяемые части Литургии. Для наглядного представления некоторых тем в пособии содержатся схемы и таблицы.