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Кац - Апостольские основания для церкви

Кац - Апостольские основания для церкви
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Артур Кац бросает вызов привычному религиозному укладу и призывает к радикальному пересмотру основ. Книга «Апостольские основания» — это не просто учебник, это манифест духовной зрелости и аутентичности.

Артур Кац – Апостольские основания для церкви

Пер. с англ. – Киев: Издательство “Руфь”, 1998. – 245 с.

ISBN 966-7023-13-3

Артур Кац – Апостольские основания для церкви – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Вступление

  • Глава 1. Апостольская конфронтация: Павел в Афинах

  • Глава 2. Апостольское восприятие: Вечность

  • Глава 3. Апостольская цель: Церковь

  • Глава 4. Апостольские реальности: Начальства и власти

  • Глава 5. Апостольский характер: Безукоризненное поведение

  • Глава 6. Апостольское служение: Священство

  • Глава 7. Апостольская проповедь: Слово со властью

  • Глава 8. Восстановление священства — ключ к явлению славы Божьей (Взгляд на новозаветное священство в свете 8-й и 9-й глав книги Левит)

  • Глава 9. Призыв в пустыню

  • Глава 10. Тайна двух мудростей. (Киев 1994)

  • Глава 11. Апокалиптический взгляд

  • Глава 12. Апостольское видение: возбудить ревность

  • Глава 13. Бог благодати

  • Глава 14. Воскресение Израиля

  • Глава 15. Некоторые мысли об 11-й главе Послания к Римлянам

  • Глава 16. Восстановление Израиля

Views 223
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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