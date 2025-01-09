Артур Кац бросает вызов привычному религиозному укладу и призывает к радикальному пересмотру основ. Книга «Апостольские основания» — это не просто учебник, это манифест духовной зрелости и аутентичности.

Артур Кац – Апостольские основания для церкви

Пер. с англ. – Киев: Издательство “Руфь”, 1998. – 245 с.

ISBN 966-7023-13-3

Артур Кац – Апостольские основания для церкви – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Вступление