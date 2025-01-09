Кац - Апостольские основания для церкви
Артур Кац бросает вызов привычному религиозному укладу и призывает к радикальному пересмотру основ. Книга «Апостольские основания» — это не просто учебник, это манифест духовной зрелости и аутентичности.
Артур Кац – Апостольские основания для церкви
Пер. с англ. – Киев: Издательство “Руфь”, 1998. – 245 с.
ISBN 966-7023-13-3
Артур Кац – Апостольские основания для церкви – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
Вступление
Глава 1. Апостольская конфронтация: Павел в Афинах
Глава 2. Апостольское восприятие: Вечность
Глава 3. Апостольская цель: Церковь
Глава 4. Апостольские реальности: Начальства и власти
Глава 5. Апостольский характер: Безукоризненное поведение
Глава 6. Апостольское служение: Священство
Глава 7. Апостольская проповедь: Слово со властью
Глава 8. Восстановление священства — ключ к явлению славы Божьей (Взгляд на новозаветное священство в свете 8-й и 9-й глав книги Левит)
Глава 9. Призыв в пустыню
Глава 10. Тайна двух мудростей. (Киев 1994)
Глава 11. Апокалиптический взгляд
Глава 12. Апостольское видение: возбудить ревность
Глава 13. Бог благодати
Глава 14. Воскресение Израиля
Глава 15. Некоторые мысли об 11-й главе Послания к Римлянам
Глава 16. Восстановление Израиля
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