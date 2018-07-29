Кац - Ценнее жемчуга
Сара Кац является одним из самых ярких и выдающихся членов нашей общины, примером для подражания, человеком, который обучает и поддерживает большое количество молодых людей. Недавно она завершила работу над книгой «Эшет хаилъ» («Добродетельная женщина»), где осветила вопросы, касающиеся вызовов и целей, стоящих перед современной еврейской женщиной, основываясь на текстах наших священных книг и наших мудрецов. Поистине мастерское произведение искусства! Рекомендую к прочтению как молодым, так и пожилым людям.
Раввин Пинхас Гольдшмидт
Есть книги — «Зачем это написано?! Зачем я это читала?»
Есть книги — «Понятно, зачем это написано. Зачем я это читала?»
Есть книги — «Как хорошо, что это написано и что я это читала».
Есть книги — «Такого много-много написано. Вот я это и читала. Опять».
А есть редкие книги — «Это должно было быть написанным. Мне было важно это прочитать».
Вы держите в руках именно такую необходимую книгу. У нее много авторов. Первый и главный мудрейший из людей - царь Шломо. Около 3000 лет назад в конце книги «Мишлей» он составил необходимый для любой еврейской женщины список (от А до Я!) ее талантов, энергий и возможностей. В течение времени комментаторы помогали нам не забыть, а четко понимать, о чем идет речь. Замечательная рабанит Ципора Гелер написала великолепную книгу — понятное объяснение Шломо, в помощь англоязычным дамам. И вот теперь, трудами Сары Кац, есть возможность воспользоваться этими необходимыми знаниями и у русскоязычных читателей.
Я очень рада, что такая книга будет существовать. Я много лет преподаю «Эшет хаиль» и знаю, к каким значительным жизненным переменам к лучшему приводят людей эти знания.
С самыми искренними благословениями Саре Кац и ее читателям.
Эстер Офенгенден
Рабанит Сара Кац известна как специалист по вопросам замужества и построения еврейского дома. Ее первая книга призвана помочь девушке и жене, вставшей на путь Торы и заповедей, подготовиться к созданию еврейской семьи, стать настоящей эшет хаилъ — «добродетельной женщиной», о которой писал мудрейший царь Шломо, и, в конечном счете, построить «верный дом в Израиле». Книга не является очередным сборником адаптированных переводных цитат — это полноценное практическое руководство, написанное русскоязычным автором для русскоязычных читательниц, что делает данную работу уникальной и действительно нужной.
Гавриэлъ Фельдман, главный редактор альманаха «Мир Торы»
Сара Кац - Ценнее жемчуга - Практическое руководство по построению счастливых семейных отношений на основе книги Притч царя Шломо
М.: Мосты культуры, 2018. — 144 с.
ISBN 978-5-93273-516-9
Сара Кац - Ценнее жемчуга - Практическое руководство по построению счастливых семейных отношений на основе книги Притч царя Шломо - Содержание
- Как научиться замечать хорошее в своей жизни?
- Как построить доверие в семье?
- Как отдавать, не чувствуя опустошения?
- Мягкость и строгость: как найти баланс?
- Как правильно расставлять приоритеты?
- Как укреплять веру?
- Как реализовывать себя?
- Что делать с чувством вины?
- Как любить то, чем мы занимаемся?
- Интимная жизнь в еврейской семье — святая святых
- Давать самое лучшее
- Как создать дома
- положительную обстановку?
- Как проводить время вдвоем?
- Как помогать человеку расти и развиваться?
- Не тратить лишнего
- Величие: внутри и снаружи
- Сила наших слов
- Как победить лень?
- Достижение цели
- Истинная красота
- Уникальный путь женщины
Список источников и литературы
Сара Кац - Ценнее жемчуга - Практическое руководство по построению счастливых семейных отношений на основе книги Притч царя Шломо - Введение
Любой большой проект начинается с мечты. В детстве, как и подавляющее большинство девочек, я мечтала стать прекрасной женой и мамой, иметь большой и светлый дом, наполненный детским смехом и голосами друзей. Повзрослев, я поняла, что для того, чтобы реализовать эту мечту, надо много и тяжело работать — в первую очередь, над самой собой. Как именно работать? С чего начинать? Какие качества мне будут больше всего необходимы? Как находить силы в тяжелые моменты? Как правильно расставлять приоритеты? Вопросов было множество, но у меня нашелся самый лучший в мире учитель — мудрейший из мудрейших — сам царь Шломо написал гимн, в котором описал женский идеал и тот путь, по которому нужно к нему идти. Я почувствовала, что нашла путеводитель, и стала искать все, что может помочь мне расшифровать, проанализировать и осознать то, что написано в этом гимне! Это заняло годы, и я чувствую, что только начинаю! До идеала еще очень далеко, но процесс идет!
Эта книга — практическое руководство о том, как ежедневно, шаг за шагом становиться тем человеком, мамой и женой, которой Вы и ваши близкие будут гордиться. Здесь Вы найдете комментарии к стихам Эшет Хаиль — последней главы книги Притч царя Шломо, практические задания, истории и мои собственные размышления. Отвечая на вопросы и выполняя задания, приведенные в книге, Вы сможете переводить теорию в практику прямо в процессе чтения книги. Вс-вышний дал каждой из нас потрясающие ресурсы, навыки и таланты, невообразимый потенциал... Нам осталось только раскрыть его! Давайте делать это вместе!
Блогодарю