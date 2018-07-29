Сара Кац является одним из самых ярких и выдающихся членов нашей общины, примером для подражания, человеком, который обучает и поддерживает большое количество молодых людей. Недавно она завершила работу над книгой «Эшет хаилъ» («Добродетельная женщина»), где осветила вопросы, касающиеся вызовов и целей, стоящих перед современной еврейской женщиной, основываясь на текстах наших священных книг и наших мудрецов. Поистине мастерское произведение искусства! Рекомендую к прочтению как молодым, так и пожилым людям.

Раввин Пинхас Гольдшмидт

Есть книги — «Зачем это написано?! Зачем я это читала?»

Есть книги — «Понятно, зачем это написано. Зачем я это читала?»

Есть книги — «Как хорошо, что это написано и что я это читала».

Есть книги — «Такого много-много написано. Вот я это и читала. Опять».

А есть редкие книги — «Это должно было быть написанным. Мне было важно это прочитать».

Вы держите в руках именно такую необходимую книгу. У нее много авторов. Первый и главный мудрейший из людей - царь Шломо. Около 3000 лет назад в конце книги «Мишлей» он составил необходимый для любой еврейской женщины список (от А до Я!) ее талантов, энергий и возможностей. В течение времени комментаторы помогали нам не забыть, а четко понимать, о чем идет речь. Замечательная рабанит Ципора Гелер написала великолепную книгу — понятное объяснение Шломо, в помощь англоязычным дамам. И вот теперь, трудами Сары Кац, есть возможность воспользоваться этими необходимыми знаниями и у русскоязычных читателей.

Я очень рада, что такая книга будет существовать. Я много лет преподаю «Эшет хаиль» и знаю, к каким значительным жизненным переменам к лучшему приводят людей эти знания.

С самыми искренними благословениями Саре Кац и ее читателям.

Эстер Офенгенден

Рабанит Сара Кац известна как специалист по вопросам замужества и построения еврейского дома. Ее первая книга призвана помочь девушке и жене, вставшей на путь Торы и заповедей, подготовиться к созданию еврейской семьи, стать настоящей эшет хаилъ — «добродетельной женщиной», о которой писал мудрейший царь Шломо, и, в конечном счете, построить «верный дом в Израиле». Книга не является очередным сборником адаптированных переводных цитат — это полноценное практическое руководство, написанное русскоязычным автором для русскоязычных читательниц, что делает данную работу уникальной и действительно нужной.

Гавриэлъ Фельдман, главный редактор альманаха «Мир Торы»