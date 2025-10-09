Чтобы успешно справляться с теми огромными по важности задачами, что ставит перед Божьим народом близость конца времен, верующим нужно будет проявить силу характера, намного превосходящую ту, которую мы сейчас демонстрируем в нашем комфортном, цивилизованном и традиционном христианском мире. Это выводит на первый план вопрос об актуальности внедрения модели совместного проживания со средой интенсивного общения в современную церковную жизнь. На чем бы ни строилась эта общинная жизнь: на общем владении имуществом или на частном владении с жительством по соседству, ни то, ни другое не может считаться самоцелью, но лишь средством достижения более высокой цели: «Ему да будет слава в Церкви» (см. Еф. 3:20,21).

Павел оставляет эту фразу без дальнейших пояснений, как эта слава должна быть приобретаема для Господа, предоставляя нам самим исследовать, что она означает и как ее воплотить в жизнь. Наша задача — создать среду общения, тесный круг лиц, живущих одной жизнью на одной территории. Если количество членов общины превышает то, при котором возможно установление и поддержание интенсивных и подлинных отношений, такая община, я убежден, не может достичь истинного общения. Общий приход в триста, пятьсот или тысячу членов не в состоянии достичь того, о чем я здесь говорю. К глубокому сожалению, большое число членов сегодня считается преимуществом, тогда как на самом деле представляет собой отход от принципов построения церкви, заложенных Богом для поддержания в общине здравомыслия и освящения ее членов.

Многие годы жизни в среде интенсивного общения изменили мое понимание смысла слова «церковь». В наше время церковь перестала соответствовать своему названию, причем не только среди фундаменталистского и евангелического христианства, но даже среди пятидесятников и харизматов с их едва заметными формами организованной общинной жизни. Если вся наша церковная жизнь сводится к воскресным служениям и вечернему разбору Библии по средам, то это уже просто карикатура на церковную жизнь и искажение изначального Божьего замысла. Если мы начали оценивать успех общины по привлекательности богослужений, по тому, насколько приятное они оставляют впечатление, насколько нам понравилась музыка, проповеди и сам ход богослужения, тогда у нас уже сложилось совершенно ошибочное представление о том, что такое церковь.

Нравится нам или не нравится какой-либо из этих аспектов богослужения, мы должны понимать, что уже сам по себе такой критерий оценки — признак того, как далеко отошли мы от Божьего понимания славы церкви. Мы можем отточить мастерство проведения богослужений до высочайшего уровня, учтя все пожелания и вкусы наших прихожан, но так никогда и не стать олицетворением Царства Божьего. Церковь как среда общения представляет собой союз душ, объединенных общим образом жизни и духом, движимых, в первую очередь, стремлением являть славу Божью на земле во взаимоотношениях, которые возникают в интенсивном ежедневном общении живущих по соседству верующих.

Артур Кац – Истинное общение: Церковь как община

Издательство – «Книгоноша»

Киев – 2003 г. / 295 с.

ISBN 978-617-7248-64-3