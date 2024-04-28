Артур Кац - Реальность упование славы

Странно, однако, будучи иудеем почти тридцать пять лет, я абсолютно не знал великих иудейских патриархов. Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф были для меня всего лишь именами. В жизни иудея нет большей загадки, чем загадка его собственного иудейства. Это не что иное, как сбивающий нас с толку феномен, с которым просто вынуждены были жить большинство иудеев. Лучшее, что мы могли делать в недавние времена, это измерять иудейство посредством поглощаемого нами "пастрами" ( еврейское блюдо) или другими бесчисленными проявлениями "идишкейт" (внешние церемониальные и культурные обычаи моего народа). Только после того, как мы рождаемся от Духа Бога Живого (Руах Хакодеш), мы начинаем понимать истинное значение нашего иудейства; тогда Бог откроет нам несметно богатое наследие еврейского народа.

Сновидец

В жизни и характере Иосифа сокрыто нечто богатое и значительное. Он был своеобразным человеком: сновидцем, мечтателем, человеком, близким по духу среднему еврею и особенно мне. С самой юности я был "сновидцем", мечтателем и идеалистом, особенно в период своего "бар мицва" (совершеннолетия).

В тринадцать лет я был беспокойным и растерянным подростком. Мир и его дух разочаровали меня, поэтому я стал атеистом. Измученный жаждой к познанию истины и пониманию действительности, я так и не нашел ни того, ни другого. Я четко понимал, что ни школа, ни все то, что относится к современному обществу, не могут излечить то болезненное состояние, в котором находится все человечество. Все сводилось в единое целое благодаря тому факту, что, родившись в 1929-м году, я вырос в годы Великой депрессии и познал сильную нужду и несправедливость, а приблизился к своей зрелости во время бедствий и смятений Второй мировой войны. Чтобы закончить картину, скажу следующее: меня снабдили статистикой относительно шести миллионов евреев, убитых фашистским режимом. Если этого недостаточно для того, чтобы заставить чью-либо душу взвыть от боли, то я просто не знаю, что еще для этого нужно.

Как и все мечтатели, и идеалисты, я остро чувствовал, что за всей этой запутанной, приносящей боль и страдания материальной оболочкой должна быть сокрыта какая-то реальность. В течение тридцати пяти лет я неистово гнался за этим

"нечто", безымянным для меня, пока, наконец, не понял, что это за мной гнался Некто по имени Иешуа Амашиах (Иисус Христос). Я принял Его как Господа и Спасителя своей тогда уже разрушенной жизни, и мое общение с Богом возобновилось. С того времени Его Дух пребывал во мне, поэтому я отложил в сторону все свои мечты и планы и стал жить ради познания и исполнения Его воли.