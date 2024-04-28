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Кац - Реальность упование славы

Артур Кац - Реальность упование славы
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Странно, однако, будучи иудеем почти тридцать пять лет, я абсолютно не знал великих иудейских патриархов. Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф были для меня всего лишь именами. В жизни иудея нет большей загадки, чем загадка его собственного иудейства. Это не что иное, как сбивающий нас с толку феномен, с которым просто вынуждены были жить большинство иудеев. Лучшее, что мы могли делать в недавние времена, это измерять иудейство посредством поглощаемого нами "пастрами" ( еврейское блюдо) или другими бесчисленными проявлениями "идишкейт" (внешние церемониальные и культурные обычаи моего народа). Только после того, как мы рождаемся от Духа Бога Живого (Руах Хакодеш), мы начинаем понимать истинное значение нашего иудейства; тогда Бог откроет нам несметно богатое наследие еврейского народа.
Сновидец
В жизни и характере Иосифа сокрыто нечто богатое и значительное. Он был своеобразным человеком: сновидцем, мечтателем, человеком, близким по духу среднему еврею и особенно мне. С самой юности я был "сновидцем", мечтателем и идеалистом, особенно в период своего "бар мицва" (совершеннолетия).
В тринадцать лет я был беспокойным и растерянным подростком. Мир и его дух разочаровали меня, поэтому я стал атеистом. Измученный жаждой к познанию истины и пониманию действительности, я так и не нашел ни того, ни другого. Я четко понимал, что ни школа, ни все то, что относится к современному обществу, не могут излечить то болезненное состояние, в котором находится все человечество. Все сводилось в единое целое благодаря тому факту, что, родившись в 1929-м году, я вырос в годы Великой депрессии и познал сильную нужду и несправедливость, а приблизился к своей зрелости во время бедствий и смятений Второй мировой войны. Чтобы закончить картину, скажу следующее: меня снабдили статистикой относительно шести миллионов евреев, убитых фашистским режимом. Если этого недостаточно для того, чтобы заставить чью-либо душу взвыть от боли, то я просто не знаю, что еще для этого нужно.
Как и все мечтатели, и идеалисты, я остро чувствовал, что за всей этой запутанной, приносящей боль и страдания материальной оболочкой должна быть сокрыта какая-то реальность. В течение тридцати пяти лет я неистово гнался за этим
"нечто", безымянным для меня, пока, наконец, не понял, что это за мной гнался Некто по имени Иешуа Амашиах (Иисус Христос). Я принял Его как Господа и Спасителя своей тогда уже разрушенной жизни, и мое общение с Богом возобновилось. С того времени Его Дух пребывал во мне, поэтому я отложил в сторону все свои мечты и планы и стал жить ради познания и исполнения Его воли.

Артур Кац - Реальность упование славы

ISBN 1-878327-05-4
1997, 2007 Христианское библейское братство св. ап. Павла

Артур Кац - Реальность упование славы - Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА.
1. НО ОН ОТКАЗАЛСЯ: ИОСИФ И ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
  • Откровение подлинного Иудейства
  • Сновидец
  • Живые обвинения
  • Рвы и вершины: Божий ритм и пример
  • При кончине века
  • «Архитекторы» современного мира
  • Откровение во время кризиса
  • « Но он отказался»
  • Духовный «бейсбол» или подлинная зрелость
  • Ягненок и свинья
  • «Отделитесь!»
  • Поношение
  • Недоумение
  • Главный вопрос
  • В мужа совершенного
2. ЖИВ ГОСПОДЬ, БОГ ИЗРАИЛЕВ, ПРЕД КОТОРЫМ Я СТОЮ: ИЛИЯ И ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
  • Утверждение
  • Путь Иеровоама
  • Голос Хозяина
  • Преклонение у высохшего потока
  • «И встал он, и пошел»
  • «Смотри, жив сын твой!»
  • Слово в устах твоих
  • «Ты ли это, смущающий Израиля?»
  • Конфронтация
  • Высмеивание в Божьем служении
  • Восстановление Божьего жертвенника
  • Сей день
  • Огонь
  • При дверях
  • Сион
3. УЗНИКИ ЖЕ СЛЫШАЛИ ИХ: ПАВЕЛ, СИЛА И ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
  • Ведомые духом
  • Соединены между собою
  • Главный город
  • Совокуплены со Христом
  • У реки: Лидия и Слово Божье
  • Действенность огорчения
  • «Сии люди, будучи Иудеями, возмущают наш город»
  • «Узники же слушали их»
  • Свобода
  • Покайся и веруй в Евангелие
  • «Дабы мне приобресть Христа»
4. БУДЬ ТЕ СОВЕРШЕННЫМИ: СУББОТНИЙ БОЖИЙ ПОКОЙ
  • Христос - наша Премудрость и Ведение
  • Будьте совершенными
  • Довольствуясь малым
  • Хорошее и совершенное
  • Суббота: совершенный Божий покой
  • Два дерева
  • Горнее и земное
  • Активный покой
  • Венцы терния и славы
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Rating 5.0 / 5
Added 28.04.2024
Author brat Artem
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5.0/5 (3)

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