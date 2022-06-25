Ирина Яковлевна Качалова - Московский Кремль - Успенский собор

Успенский собор занимает особое место в русской истории и культуре. Один из церковных деятелей прошлого века назвал его "образом вселенской церкви и залогом русского единодержавия". Действительно, на протяжении многих столетий собор был государственным и культовым центром России: здесь поставляли великих князей, а удельные присягали им на верность, венчали на царство, а позже короновали императоров. В Успенском соборе возводили в сан епископов, митрополитов и патриархов, оглашали государственные акты, служили торжественные молебны перед военными походами и после побед. Здесь покоится прах глав русской церкви XIV-XVII веков и среди них - мощи чудотворцев Петра, Ионы, Филиппа и Гермогена.

pilgrimage - вы соприкоснётесь с духовной культурой прежних веков. Высокое предназначение храма определило особое внимание к нему: на протяжении нескольких веков лучшие архитекторы, художники и ювелиры работали над украшением собора, а правители вкладывали сюда многие чтимые святыни. В начале нашего столетия, когда мир открыл феномен русской средневековой живописи, именно в Успенском соборе было обнаружено лучшее в мире собрание икон XII-XVII веков. Без памятников Успенского собора наши знания о русском средневековом искусстве были бы значительно беднее. Совершите

Возведение и перестройки собора связаны с переломными периодами русской истории. Он был основан в начале XIV века, когда московские князья лишь начинали объединение русских земель, а Иван Калита боролся за ярлык на великое княжение. В 1326 году митрополит Петр, резиденция которого находилась во Владимире, и Иван Калита заложили на самой высокой точке кремлевского холма храм, посвященный, как и главный собор Владимира, Успению Богоматери. Москва выступала на политической арене как наследница и преемница Владимира. В декабре 1326 года митрополит Петр умер и был погребен в еще недостроенном соборе. Его преемник митрополит Феогност сделал Москву своей постоянной резиденцией. Это укрепило позиции московских князей в борьбе за великое княжение и в деле собирания русских земель.

Ирина Яковлевна Качалова - Московский Кремль - Успенский собор

М. : Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль", 1995. - 42 с.

ISBN 5-88678-012-2