Руслан Качур - Личность будущего антихриста в свете библейских пророчеств

Качур - Личность будущего антихриста в свете библейских пророчеств
Библия учит, что в конце земной истории появится один блестящий политический лидер - антихрист, перед которым преклонится большая часть мира. Библейские пророчества достаточно много говорят об этом правителе, чтобы читатель мог представить себе, кем будет этот человек и как он будет действовать. У него будет блестящая политическая и военная карьера. Он станет выдающимся миротворцем и в то же время завоевателем. Ему не будет равных, и весь мир будет аплодировать ему. Но есть непростой вопрос, связанный с личностью антихриста, а именно, кем он будет по национальности?
Среди исследователей Библии нет единого мнения на этот счет. Это связано с тем, что в пророческих текстах данный вопрос напрямую не обсуждается.
С одной стороны, есть основания полагать, что будущий антихрист придет из языческой среды. Во-первых, потому что маленький рог, символ будущего антихриста в книге Даниила, появляется на голове четвертого зверя, языческой империи, а не Израиля. Как известно, евреи не стояли у власти в Римской империи. Во-вторых, прообраз будущего антихриста Антиох Епифан IV являлся языческим царем, поэтому его образ, настоящий антихрист, также должен быть языческим царем.
С другой стороны, есть основания полагать, что будущий антихрист будет выходцем из еврейской среды. Для подтверждения этого тезиса обычно используют следующие библейские данные. Во-первых, фразу «о богах отцов своих не помыслит» из Даниила 11:37. Во-вторых, слова Иакова о «змее на дороге» из колена Дана в Бытие 49:16-18. В-третьих, речь Христа в Евангелии от Иоанна 5:43, где сказано, что иудеи не принимают посланника Отца - Иисуса, а вместо Него примут «приходящего в свое имя».
В поисках правильного ответа на вопрос, касающийся национальной принадлежности антихриста, не стоит также полагаться на мнение отцов Церкви и других христианских авторов, поскольку зачастую оно формировалось под воздействием внешнеполитических факторов или различных предубеждений, а не на основании тщательной экзегетики библейских текстов.
Для того чтобы правильно ответить на наш вопрос, мы посмотрим не только на историю, но и выполним ряд необходимых действий. Во-первых, рассмотрим все пророческие тексты Библии, которые говорят о будущем антихристе. Во-вторых, проведем тщательное экзегетическое исследование Даниила 11:37, Бытие 49:16-18 и Иоанна 5:43, которые обычно используются для доказательства еврейского происхождения будущего антихриста, чтобы убедиться, действительно ли эти тексты содержат информацию о еврейском происхождении антихриста.
Руслан Качур - Личность будущего антихриста в свете библейских пророчеств
Киев: Библейская семинария благодати, - 2021. - 224 стр.
ISBN 978-617-95121-0-0
Руслан Качур - Личность будущего антихриста в свете библейских пророчеств - Содержание
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВВЕДЕНИЕ
ПОНИМАНИЕ ВОПРОСА О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ БУДУЩЕГО АНТИХРИСТА В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ИСТОРИИ
Древнееврейская апокалиптическая литература
- «Велиар» Сивилинных книг
- «Дракон» и «беззаконник» в Псалмах Соломона
- «Царь, которого не ожидают», из Третьей книги Ездры
- «Кедр» сирийского апокалипсиса Баруха
Ранняя церковь
- Послание Варнавы
- Поликарп Смирнский
- Тертуллиан
- Иустин Философ
- Ириней Лионский
- Ипполит Римский
- Ориген
Восточная церковь
- Афанасий Великий
- Ефрем Сирин
- Феодорит Кирский
- Иоанн Златоуст
- Иоанн Дамаскин
Западная церковь
- Лактанций
- Викторин Петавийский
- Коммодиан
- Сульпиций Север
- Августин
- Монтье-эн־Дер Адсон
- Иоахим Флорский
Период реформации
- Мартин Лютер
- Жан Кальвин
- Другие видные деятели периода реформации
Современный период
- Либеральный подход: модернизированная эсхатология
- Современное католическое богословие
- Русская религиозная философия xix-xx веков
- Исторический премилленаризм
- Богословие замещения
- Претеризм
- Диспенсационализм
ОБЗОР БИБЛЕЙСКИХ ТЕРМИНОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО АНТИХРИСТА
Обзор ветхозаветных терминов
- Вавилонский царь
- Маленький рог
- Тот царь
- Пришедший с севера
- Царь северный
- Глупый и негодный пастух в Захарии 11:15-17
Обзор новозаветных терминов
- Антихрист
- Иной, приходящий во имя свое
- Человек греха
- Сын погибели
- Беззаконник
- Всадник на белом коне
- Зверь, выходящий из моря
ЭКЗЕГЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДАНИИЛА 11:37 ПРИМЕНИМО К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ БУДУЩЕГО АНТИХРИСТА
Определение влияния контекста на понимание Даниила 11:37
Текстуальная точность и перевод Даниила 11:37
Синтаксический анализ Даниила 11:
- Относительно «богов отцов его не подумает»
- Относительно «желания женщин не подумает»
- Относительно «всякого бога не подумает»
Лексический анализ Даниила 11:37
- Словосочетание «боги отцов его»
- Глагол «не подумает»
- Словосочетание «желания жен»
- Словосочетание «всякий бог»
- Глагол «возвеличится»
Трудности толкования Даниила 11:37
- Исторический контекст
- Относительно «богов отцов его не подумает»
- Относительно «желания женщин не подумает» .
ЭКЗЕГЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ БЫТИЕ 49:16-18 ПРИМЕНИМО К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ БУДУЩЕГО АНТИХРИСТА
- Определение влияния контекста на понимание Бытие 49:16-18
- Текстуальная точность и перевод Бытие 49:16-18
- Синтаксический анализ Бытие 49:16-18
- Лексический анализ Бытие 49:16-18
- Варианты толкования главных утверждений Бытие 49:16-18
ЭКЗЕГЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИОАННА 5:43 ПРИМЕНИМО К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ БУДУЩЕГО АНТИХРИСТА
- Определение влияния контекста на понимание Иоанна 5:43
- Текстуальная точность и перевод Иоанна 5:43
- Синтаксический анализ Иоанна 5:43
- Лексический анализ Иоанна 5:43
-
Толкование главных утверждений Иоанна 5:43
- Узкий подход
- Широкий подход
- Выводы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
УКАЗАТЕЛЬ БИБЛЕЙСКИХ СТИХОВ
Спасибо
"Библия учит, что в конце земной истории появится один блестящий политический лидер - антихрист, перед которым преклонится большая часть мира".
Забавно, но ничему подобному Библия не учит. Ложная предпосылка - и вот уже труды автора насмарку... Хотя, конечно, исторический обзор представлений об Антихристе, может представлять интерес.
Именно так, Би блия тому не учит!
Спасибо
Слово «антихрист» означает «против (или вместо) Христа». Поэтому в широком смысле этот термин относится ко всем, кто противится Христу или лживо утверждает, что является самим Христом или его представителем. Иисус Христос сказал: «Кто не со мной, тот против меня [то есть антихрист], и кто не собирает со мной, тот рассеивает» (Лук.11:23).
Что-то я такого учения об политическом лидере антихриста в Библии не встречал. А вот об антихристах да, Библия учит. Что-то я не наблюдал в Библии учения о политическом лидере антихристе. А вот об соберательном образе в Писании встречается. Так все же , кого представляет антихрист. Было немало попыток отождествить «антихриста» с конкретным человеком, например с Помпеем, Нероном и Мухаммадом (кандидатуру последнего предложил Папа Иннокентий III в 1213 н. э.), или с какой-то организацией (так, протестанты выдвинули мнение, что «антихрист» — это папство). Однако, как видно из боговдохновенных слов Иоанна, это выражение имеет очень широкое применение и относится ко всем, кто отвергает то, что «Иисус и есть Христос» и что Иисус — Сын Бога, который «пришел в плоти» (1Ин 2:22; 4:2, 3; 2Ин 7; ср. Ин 8:42, 48, 49; 9:22).