Руслан Качур - Личность будущего антихриста в свете библейских пророчеств

Библия учит, что в конце земной истории появится один блестящий политический лидер - антихрист, перед которым преклонится большая часть мира. Библейские пророчества достаточно много говорят об этом правителе, чтобы читатель мог представить себе, кем будет этот человек и как он будет действовать. У него будет блестящая политическая и военная карьера. Он станет выдающимся миротворцем и в то же время завоевателем. Ему не будет равных, и весь мир будет аплодировать ему. Но есть непростой вопрос, связанный с личностью антихриста, а именно, кем он будет по национальности?

Среди исследователей Библии нет единого мнения на этот счет. Это связано с тем, что в пророческих текстах данный вопрос напрямую не обсуждается.

С одной стороны, есть основания полагать, что будущий антихрист придет из языческой среды. Во-первых, потому что маленький рог, символ будущего антихриста в книге Даниила, появляется на голове четвертого зверя, языческой империи, а не Израиля. Как известно, евреи не стояли у власти в Римской империи. Во-вторых, прообраз будущего антихриста Антиох Епифан IV являлся языческим царем, поэтому его образ, настоящий антихрист, также должен быть языческим царем.

С другой стороны, есть основания полагать, что будущий антихрист будет выходцем из еврейской среды. Для подтверждения этого тезиса обычно используют следующие библейские данные. Во-первых, фразу «о богах отцов своих не помыслит» из Даниила 11:37. Во-вторых, слова Иакова о «змее на дороге» из колена Дана в Бытие 49:16-18. В-третьих, речь Христа в Евангелии от Иоанна 5:43, где сказано, что иудеи не принимают посланника Отца - Иисуса, а вместо Него примут «приходящего в свое имя».