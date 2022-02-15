Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Качур - Личность будущего антихриста в свете библейских пророчеств

Руслан Качур - Личность будущего антихриста в свете библейских пророчеств
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, **Eschatology, Ethics
Библия учит, что в конце земной истории появится один блестящий политический лидер - антихрист, перед которым преклонится большая часть мира. Библейские пророчества достаточно много говорят об этом правителе, чтобы читатель мог представить себе, кем будет этот человек и как он будет действовать. У него будет блестящая политическая и военная карьера. Он станет выдающимся миротворцем и в то же время завоевателем. Ему не будет равных, и весь мир будет аплодировать ему. Но есть непростой вопрос, связанный с личностью антихриста, а именно, кем он будет по национальности?
Среди исследователей Библии нет единого мнения на этот счет. Это связано с тем, что в пророческих текстах данный вопрос напрямую не обсуждается.
С одной стороны, есть основания полагать, что будущий антихрист придет из языческой среды. Во-первых, потому что маленький рог, символ будущего антихриста в книге Даниила, появляется на голове четвертого зверя, языческой империи, а не Израиля. Как известно, евреи не стояли у власти в Римской империи. Во-вторых, прообраз будущего антихриста Антиох Епифан IV являлся языческим царем, поэтому его образ, настоящий антихрист, также должен быть языческим царем.
С другой стороны, есть основания полагать, что будущий антихрист будет выходцем из еврейской среды. Для подтверждения этого тезиса обычно используют следующие библейские данные. Во-первых, фразу «о богах отцов своих не помыслит» из Даниила 11:37. Во-вторых, слова Иакова о «змее на дороге» из колена Дана в Бытие 49:16-18. В-третьих, речь Христа в Евангелии от Иоанна 5:43, где сказано, что иудеи не принимают посланника Отца - Иисуса, а вместо Него примут «приходящего в свое имя».
В поисках правильного ответа на вопрос, касающийся национальной принадлежности антихриста, не стоит также полагаться на мнение отцов Церкви и других христианских авторов, поскольку зачастую оно формировалось под воздействием внешнеполитических факторов или различных предубеждений, а не на основании тщательной экзегетики библейских текстов.
Для того чтобы правильно ответить на наш вопрос, мы посмотрим не только на историю, но и выполним ряд необходимых действий. Во-первых, рассмотрим все пророческие тексты Библии, которые говорят о будущем антихристе. Во-вторых, проведем тщательное экзегетическое исследование Даниила 11:37, Бытие 49:16-18 и Иоанна 5:43, которые обычно используются для доказательства еврейского происхождения будущего антихриста, чтобы убедиться, действительно ли эти тексты содержат информацию о еврейском происхождении антихриста.

Руслан Качур - Личность будущего антихриста в свете библейских пророчеств

Киев: Библейская семинария благодати, - 2021. - 224 стр.
ISBN 978-617-95121-0-0

Руслан Качур - Личность будущего антихриста в свете библейских пророчеств - Содержание

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВВЕДЕНИЕ
ПОНИМАНИЕ ВОПРОСА О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ БУДУЩЕГО АНТИХРИСТА В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ИСТОРИИ
Древнееврейская апокалиптическая литература
  • «Велиар» Сивилинных книг
  • «Дракон» и «беззаконник» в Псалмах Соломона
  • «Царь, которого не ожидают», из Третьей книги Ездры
  • «Кедр» сирийского апокалипсиса Баруха
Ранняя церковь
  • Послание Варнавы
  • Поликарп Смирнский
  • Тертуллиан
  • Иустин Философ
  • Ириней Лионский
  • Ипполит Римский
  • Ориген
Восточная церковь
  • Афанасий Великий
  • Ефрем Сирин
  • Феодорит Кирский
  • Иоанн Златоуст
  • Иоанн Дамаскин
Западная церковь
  • Лактанций
  • Викторин Петавийский
  • Коммодиан
  • Сульпиций Север
  • Августин
  • Монтье-эн־Дер Адсон
  • Иоахим Флорский
Период реформации
  • Мартин Лютер
  • Жан Кальвин
  • Другие видные деятели периода реформации
Современный период
  • Либеральный подход: модернизированная эсхатология
  • Современное католическое богословие
  • Русская религиозная философия xix-xx веков
  • Исторический премилленаризм
  • Богословие замещения
  • Претеризм
  • Диспенсационализм
ОБЗОР БИБЛЕЙСКИХ ТЕРМИНОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО АНТИХРИСТА
Обзор ветхозаветных терминов
  • Вавилонский царь
  • Маленький рог
  • Тот царь
  • Пришедший с севера
  • Царь северный
  • Глупый и негодный пастух в Захарии 11:15-17
Обзор новозаветных терминов
  • Антихрист
  • Иной, приходящий во имя свое
  • Человек греха
  • Сын погибели
  • Беззаконник
  • Всадник на белом коне
  • Зверь, выходящий из моря
ЭКЗЕГЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДАНИИЛА 11:37 ПРИМЕНИМО К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ БУДУЩЕГО АНТИХРИСТА
Определение влияния контекста на понимание Даниила 11:37
Текстуальная точность и перевод Даниила 11:37
Синтаксический анализ Даниила 11:
  • Относительно «богов отцов его не подумает»
  • Относительно «желания женщин не подумает»
  • Относительно «всякого бога не подумает»
Лексический анализ Даниила 11:37
  • Словосочетание «боги отцов его»
  • Глагол «не подумает»
  • Словосочетание «желания жен»
  • Словосочетание «всякий бог»
  • Глагол «возвеличится»
Трудности толкования Даниила 11:37
  • Исторический контекст
  • Относительно «богов отцов его не подумает»
  • Относительно «желания женщин не подумает» .
ЭКЗЕГЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ БЫТИЕ 49:16-18 ПРИМЕНИМО К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ БУДУЩЕГО АНТИХРИСТА
  • Определение влияния контекста на понимание Бытие 49:16-18
  • Текстуальная точность и перевод Бытие 49:16-18
  • Синтаксический анализ Бытие 49:16-18
  • Лексический анализ Бытие 49:16-18
  • Варианты толкования главных утверждений Бытие 49:16-18
ЭКЗЕГЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИОАННА 5:43 ПРИМЕНИМО К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ БУДУЩЕГО АНТИХРИСТА
  • Определение влияния контекста на понимание Иоанна 5:43
  • Текстуальная точность и перевод Иоанна 5:43
  • Синтаксический анализ Иоанна 5:43
  • Лексический анализ Иоанна 5:43
  • Толкование главных утверждений Иоанна 5:43
    • Узкий подход
    • Широкий подход
  • Выводы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
УКАЗАТЕЛЬ БИБЛЕЙСКИХ СТИХОВ
Views 1 367
Rating 4.6 / 5
Added 15.02.2022
Author brat Nick
Rate this publication:
4.6/5 (4)

Comments (6 comments)

G
gios76 9 months ago

Спасибо 
E
efmarchuk 4 years ago

"Библия учит, что в конце земной истории появится один блестящий политический лидер - антихрист, перед которым преклонится большая часть мира".

Забавно, но ничему подобному Библия не учит. Ложная предпосылка - и вот уже труды автора насмарку... Хотя, конечно, исторический обзор представлений об Антихристе, может представлять интерес.
E
esxatos 4 years ago

Именно так, Би блия тому не учит!

 
O
OlegN 4 years ago

Спасибо 
V
viktor_bn 4 years ago

Слово «антихрист» означает «против (или вместо) Христа». Поэтому в широком смысле этот термин относится ко всем, кто противится Христу или лживо утверждает, что является самим Христом или его представителем. Иисус Христос сказал: «Кто не со мной, тот против меня [то есть антихрист], и кто не собирает со мной, тот рассеивает» (Лук.11:23).
V
viktor_bn 4 years ago

Что-то я такого учения об политическом лидере антихриста в Библии не встречал. А вот об антихристах да, Библия учит. Что-то я не наблюдал в Библии учения о политическом лидере антихристе. А вот об соберательном образе в Писании встречается. Так все же , кого представляет антихрист. Было немало попыток отождествить «антихриста» с конкретным человеком, например с Помпеем, Нероном и Мухаммадом (кандидатуру последнего предложил Папа Иннокентий III в 1213 н. э.), или с какой-то организацией (так, протестанты выдвинули мнение, что «антихрист» — это папство). Однако, как видно из боговдохновенных слов Иоанна, это выражение имеет очень широкое применение и относится ко всем, кто отвергает то, что «Иисус и есть Христос» и что Иисус — Сын Бога, который «пришел в плоти» (1Ин 2:22; 4:2, 3; 2Ин 7; ср. Ин 8:42, 48, 49; 9:22).

Related Books

All Books