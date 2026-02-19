Как изучать Библию – Часть 2 - BBE

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, Educational
Series BEE International (14 books)

Вы завершили первый курс, рассматривающий общий метод изучения Библии. Мы очень надеемся, что это придало вам уверенности и желания изучать Писание еще более старательно, чем раньше. Возможно, однако, что при исследовании Писания вы пришли к выводу, что вам необходимо узнать о том, как более глубоко изучить некоторые специфические аспекты Библии, такие как поэтические, ветхозаветные повествования или определенные слова. Этот курс разработан с целью предоставить вам необходимые знания для углубленного исследования Библии.

Цели курса

По окончании настоящего курса, вы должны уметь:

  1. Провести исследование одной из книг Библии синтетическим методом.

  2. Показать понимание сущности библейских повествований и проявить навыки в их исследовании аналитическим методом;

  3. Показать, что вы умеете распознавать образный язык и правильно его истолковывать;

  4. Определить значение данного слова в контексте, проведя лексический анализ;

  5. Обобщить смысл всех стихов, имеющихся в Библии или в какой-то ее части, по определенной теме с целью изучения ее содержания;

  6. Объяснить, как осуществляется изучение Библии синтетическим методом, как проводится исследование библейских повествований и образного языка, как производится анализ слов и тематическое исследование Библии.

Как изучать Библию – Часть 2 – Учебное пособие – BEE

Луцк: «Місійна книжкова фабрика «Християнське життя» (ВСО ЄХБ), 2003. – 380 с.

ISBN 966-8481-02-Х

Как изучать БиблипзСодержание

  • Введение в курс

  • Инструкции для студентов

  • Урок 1 — Изучение Библии аналитическим методом

  • Урок 2 — Синтетическое изучение Библии

  • Урок 3 — Изучение библейских повествований

  • Урок 4 — Изучение образного языка

  • Урок 5 — Изучение библейских слов

  • Урок 6 — Тематическое исследование Библии

  • Приложение А

  • Приложение Б

  • Приложение В

  • Приложение Г

  • Приложение Д

  • Приложение Е

  • Приложение Ж

  • Приложение 3

  • Приложение И

Views 115
Added 19.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

