Мы, учителя, стремимся помочь своим ученикам стать мудрыми, образованными, творческими, ответственными и зрелыми людьми. Однако все чаще и все раньше подростки, живущие в разных странах мира, сталкиваются с проблемами, которые в крайних своих проявлениях ставят πο/ι угрозу саму их жизнь. Данный курс посвящен трем, пожалуй, самым серьезным из этих проблем: алкоголизму, наркомании и половой жизни до брака. Кроме того, он дает учащимся возможность усвоить навыки и знания, которые пригодятся им при принятии важных решений не только в упомянутых сферах, но и в тех областях, которые напрямую в материалах уроков не затрагиваются.

Наше уникальное пособие разрабатывалось в течение четырех лет при участии авторов, редакторов и рецензентов, представляющих четыре континента: Европу, Азию, Африку и Северную Америку. Благодаря простой и гибкой структуре его можно использовать в самых разных ситуациях.

В курсе «Как сбываются и разбиваются мечты» использован позитивный подход к работе с подростками, сталкивающимися с опасностью наркотиков, алкоголя и преждевременных половы* отношений. Программа помогает учащимся выбрать достойные жизненные цели и мечты. Она поощряет поведение, способствующее осуществлению лучших стремлений подростка (показывая, за счет чего могут сбыться его мечты), и предупреждает об угрозах, которые способны эти мечты разрушить.

За последние несколько десятилетий в различных странах мира было предложено немало воспитательных программ, призванных повлиять на поведение детей предподросткового и подросткового возраста и уберечь их от перечисленных выше угроз. Однако большая часть этих усилий закончилась неудачей или, в лучшем случае, принесла крайне ограниченный результат. В массе своей они были основаны на двух базовых принципах: информирование и запугивание. Долгосрочные исследования показывают, что даже выступления авторитетной для учащихся личности, излагающей факты и предупреждающей об опасности, в конечном итоге не снижают риск знакомства учащихся с наркотиками, алкоголем и половой жизнью до брака. Вспомним известное выражение «природа не терпит пустоты». Когда у молодого человека нет мечты, планов, конкретны* целей на будущее, его «пустая» жизнь становится благодатной почвой для тех, кому выгодно навязать ему деструктивные модели поведения.

Как сбываются и разбиваются мечты – Курс, который поможет подросткам реализовать свой потенциал и преодолеть возможные препятствия на пути к мечте

Москва: Международная школьная программа, 2013. – 520 с.

Как сбываются и разбиваются мечты – Содержание

Содержание

Предисловие

Раздел 1: Введение

Урок 1: Таинственная шкатулка: приключение начинается

Урок 2: Задумайтесь о своей жизни: мечты и препятствия

Урок 3: Свобода и ответственность

Урок 4: О полезных и вредных привычках

Урок 5: Сильнее вместе

Раздел 2: Наркотики

Урок 6: Что вы знаете о наркотиках?

Урок 7: Воздействие наркотиков на организм

Урок 8: Что такое наркотическая зависимость?

Урок 9: Наркотический омут

Урок 10: Жизнь без наркотиков

Раздел 3: Алкоголь

Урок 11: Что вы знаете об алкоголе?

Урок 12: Воздействие алкоголя на организм

Урок 13: Последствия злоупотребления алкоголем

Урок 14: Подросток и злоупотребление алкоголем

Урок 15: Жизнь без алкоголя

Раздел 4: Отношения между мужчиной и женщиной

Урок 16: Спутник жизни: каким он должен быть?

Урок 17: Физические последствия половой жизни до брака

Урок 18: Эмоциональные последствия половой жизни до брака

Урок 19: Секс: слухи и реальность

Урок 20: Подготовка к успешному браку

Раздел 5: Жизненные навыки

Урок 21: Давление среды: как устоять

Урок 22: Опасность страсти

Урок 23: Мгновенное удовольствие: не попадитесь на удочку

Урок 24: СМИ без прикрас

Урок 25: Сила слова «нет»

Урок 26: Путь к мечте

Урок 27: Важность границ

Раздел 6: Заключение

Урок 28: Невидимый мир

Урок 29: В худшем случае

Урок 30: Удивительное предложение

Урок 31: Круг разорван

Урок 32: Как сбываются мечты

Урок 33: Праздник в честь окончания курса

Приложения