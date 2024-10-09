Как сбываются и разбиваются мечты
Мы, учителя, стремимся помочь своим ученикам стать мудрыми, образованными, творческими, ответственными и зрелыми людьми. Однако все чаще и все раньше подростки, живущие в разных странах мира, сталкиваются с проблемами, которые в крайних своих проявлениях ставят πο/ι угрозу саму их жизнь. Данный курс посвящен трем, пожалуй, самым серьезным из этих проблем: алкоголизму, наркомании и половой жизни до брака. Кроме того, он дает учащимся возможность усвоить навыки и знания, которые пригодятся им при принятии важных решений не только в упомянутых сферах, но и в тех областях, которые напрямую в материалах уроков не затрагиваются.
Наше уникальное пособие разрабатывалось в течение четырех лет при участии авторов, редакторов и рецензентов, представляющих четыре континента: Европу, Азию, Африку и Северную Америку. Благодаря простой и гибкой структуре его можно использовать в самых разных ситуациях.
В курсе «Как сбываются и разбиваются мечты» использован позитивный подход к работе с подростками, сталкивающимися с опасностью наркотиков, алкоголя и преждевременных половы* отношений. Программа помогает учащимся выбрать достойные жизненные цели и мечты. Она поощряет поведение, способствующее осуществлению лучших стремлений подростка (показывая, за счет чего могут сбыться его мечты), и предупреждает об угрозах, которые способны эти мечты разрушить.
За последние несколько десятилетий в различных странах мира было предложено немало воспитательных программ, призванных повлиять на поведение детей предподросткового и подросткового возраста и уберечь их от перечисленных выше угроз. Однако большая часть этих усилий закончилась неудачей или, в лучшем случае, принесла крайне ограниченный результат. В массе своей они были основаны на двух базовых принципах: информирование и запугивание. Долгосрочные исследования показывают, что даже выступления авторитетной для учащихся личности, излагающей факты и предупреждающей об опасности, в конечном итоге не снижают риск знакомства учащихся с наркотиками, алкоголем и половой жизнью до брака. Вспомним известное выражение «природа не терпит пустоты». Когда у молодого человека нет мечты, планов, конкретны* целей на будущее, его «пустая» жизнь становится благодатной почвой для тех, кому выгодно навязать ему деструктивные модели поведения.
Как сбываются и разбиваются мечты – Курс, который поможет подросткам реализовать свой потенциал и преодолеть возможные препятствия на пути к мечте
Москва: Международная школьная программа, 2013. – 520 с.
Как сбываются и разбиваются мечты – Содержание
Содержание
Предисловие
Раздел 1: Введение
- Урок 1: Таинственная шкатулка: приключение начинается
- Урок 2: Задумайтесь о своей жизни: мечты и препятствия
- Урок 3: Свобода и ответственность
- Урок 4: О полезных и вредных привычках
- Урок 5: Сильнее вместе
Раздел 2: Наркотики
- Урок 6: Что вы знаете о наркотиках?
- Урок 7: Воздействие наркотиков на организм
- Урок 8: Что такое наркотическая зависимость?
- Урок 9: Наркотический омут
- Урок 10: Жизнь без наркотиков
Раздел 3: Алкоголь
- Урок 11: Что вы знаете об алкоголе?
- Урок 12: Воздействие алкоголя на организм
- Урок 13: Последствия злоупотребления алкоголем
- Урок 14: Подросток и злоупотребление алкоголем
- Урок 15: Жизнь без алкоголя
Раздел 4: Отношения между мужчиной и женщиной
- Урок 16: Спутник жизни: каким он должен быть?
- Урок 17: Физические последствия половой жизни до брака
- Урок 18: Эмоциональные последствия половой жизни до брака
- Урок 19: Секс: слухи и реальность
- Урок 20: Подготовка к успешному браку
Раздел 5: Жизненные навыки
- Урок 21: Давление среды: как устоять
- Урок 22: Опасность страсти
- Урок 23: Мгновенное удовольствие: не попадитесь на удочку
- Урок 24: СМИ без прикрас
- Урок 25: Сила слова «нет»
- Урок 26: Путь к мечте
- Урок 27: Важность границ
Раздел 6: Заключение
- Урок 28: Невидимый мир
- Урок 29: В худшем случае
- Урок 30: Удивительное предложение
- Урок 31: Круг разорван
- Урок 32: Как сбываются мечты
- Урок 33: Праздник в честь окончания курса
Приложения
- Приложение А: Курение - смертоносная привычка
- Приложение Б: Первые дни жизни
- Приложение В: Урок 10. Игра-имитация
- Приложение Г: Урок 15. Игра-иллюстрация
- Приложение Д: Письма бабушек
- Приложение Е: Связь с родителями
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