Йенс Кальдевай - Сила Божьей руки

Кальдевай - Сила Божьей руки
Рассматривая в этой книге так называемое пятигранное служение, мы будем пользоваться понятием, уже получившим достаточно широкое распространение и обозначающим служение, которое Бог доверил Своей церкви. Мне хотелось бы, чтобы, прочитав эту книгу, вы стали сторонниками этого служения — то есть, каждого из пяти его направлений. При этом для меня особенно важны их согласованность и взаимодействие друг с другом. Их следует извлечь из глубины нашего сознания и поставить на самое видное место. Так, чтобы они бросались нам в глаза. Я хочу обратить внимание читателей на то, что было забыто и отчего вселенская Церковь Иисуса Христа утратила свою динамичность и славу. При этом я буду руководствоваться убеждением, что эти служения всё ещё существуют и что Бог восстанавливает их. Может ли Он это сделать, как скоро Он это сделает — зависит от того, насколько мы убеждены в необходимости такого восстановления.
Изложенные ниже размышления должны послужить ещё одной цели. После долгих лет пасторского служения я пришел к выводу, что мы часто делаем чрезмерный упор на традиционную роль пастора / руководителя общины. От пастора слишком многого ожидают, и из-за этого возникает нездоровый перевес в сторону его служения. Мне часто казалось, что одаренный и ревностный христианин, чувствующий призвание к тому, чтобы посвящать всю свою жизнь, всё своё время служению в Божьем Царстве, видит для себя только две возможности: стать либо пастором, либо миссионером. О том, как стать хорошим, преуспевающим пастором, написано великое множество книг. Некоторые люди, наделённые соответствующими дарами, действительно могут применить сказанное в этих книгах и благодаря этому успешнее трудятся на своём поприще. Но многим это не удаётся, и в них накапливается разочарование и укрепляется мысль о том, что «либо они не совсем всё понимают, либо эта система просто не действует в наши условиях».
А может быть, Бог видит всё это несколько иначе, чем мы себе представляем? Наверняка Его замысел не сводится к тому, чтобы «наконец-то» открыть нам единственный эффективный метод созидания общины, предназначенный только для пастора. Скорее всего, Он хочет показать нам, как пять (а может, и больше?) различных служений, из которых служение пастора представляет собой всего лишь одну пятую часть, могут в полной мере в гармонии и согласии взаимодействовать друг с другом.
Йенс Кальдевай - Сила Божьей руки
пер. с нем.
Н. Новгород, «Центр АГАПЕ», 2002 г., 128 с.
ISBN 3-906644-42-1
Йенс Кальдевай - Сила Божьей руки - Содержание
Какова цель этой книги?
- ГЛАВА 1. Большой палец — апостол
- ГЛАВА 2. Указательный палец — пророк
- ГЛАВА 3. Средний палец — учитель
- ГЛАВА 4. Безымянный палец — пастырь
- ГЛАВА 5. Мизинец — евангелист
- ГЛАВА 6. Взаимодействие служений
- ГЛАВА 7. Смысл и назначение пятигранного служения
- ГЛАВА 8. Вопросы и ответы
- ГЛАВА 9. Роль пятигранного служения в разных условиях
- ГЛАВА 10. Что же нам теперь делать?
Заключение
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