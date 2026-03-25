Каледа - Основы пастырской психиатрии
Василий Глебович Каледа - Основы пастырской психиатрии: Руководство для священнослужителей
М. : Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2021. - 232 с. ил.
ISBN 978-5-88017-772-1
Василий Глебович Каледа - Основы пастырской психиатрии: Руководство для священнослужителей - Содержание
Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий - Предисловие
Введение
Часть 1. Предмет «Пастырская психиатрия»
Пастырская психиатрия
Роль врача и роль священника в лечении психических заболеваний
Понятие нормы в психиатрии
Методы диагностики психических заболеваний
Основные вехи истории призрения психически больных в России
Антипсихиатрическое направление
Современное состояние психического здоровья в России
Биологическая основа психических заболеваний
Основные группы психических заболеваний
Часть 2. Основные психические расстройства
Расстройства личности (психопатии)
Невротические расстройства
Тревожно-фобические расстройства
Обсессивно-компульсивные расстройства
Расстройства настроения
Депрессивные состояния
Маниакальные состояния
Эндогенные аффективные расстройства
Психотические состояния
Бред
Галлюцинации
Психомоторные расстройства
Кататония
Онейроидное помрачнение сознания
Патологические религиозные переживания
Шизофрения
Расстройства аутистического спектра
Врожденные расстройства интеллекта
Психические расстройства подростково-юношеского возраста
Психические расстройства пожилого и старческого возраста
Суицидальное поведение
Часть 3. Вопросы терапии и организации психиатрической помощи
Современные подходы к терапии психических расстройств
Лекарственная терапия
Шоковая терапия
Психотерапия
Организация психиатрической помощи
Основные показания для направления к психиатру
Мифы о психиатрии
Краткий словарь психиатрических терминов
Литература
