Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Каледа - Основы пастырской психиатрии

Каледа - Основы пастырской психиатрии
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Ethics, Psychology Psychotherapy

Василий Глебович Каледа - Основы пастырской психиатрии: Руководство для священнослужителей

М. : Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2021. - 232 с. ил.

ISBN 978-5-88017-772-1

Василий Глебович Каледа - Основы пастырской психиатрии: Руководство для священнослужителей - Содержание

Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий - Предисловие

Введение

Часть 1. Предмет «Пастырская психиатрия»

  • Пастырская психиатрия

  • Роль врача и роль священника в лечении психических заболеваний

  • Понятие нормы в психиатрии

  • Методы диагностики психических заболеваний

  • Основные вехи истории призрения психически больных в России

  • Антипсихиатрическое направление

  • Современное состояние психического здоровья в России

  • Биологическая основа психических заболеваний

  • Основные группы психических заболеваний

Часть 2. Основные психические расстройства

  • Расстройства личности (психопатии)

  • Невротические расстройства

    • Тревожно-фобические расстройства

    • Обсессивно-компульсивные расстройства

  • Расстройства настроения

    • Депрессивные состояния

    • Маниакальные состояния

    • Эндогенные аффективные расстройства

  • Психотические состояния

    • Бред

    • Галлюцинации

    • Психомоторные расстройства

    • Кататония

    • Онейроидное помрачнение сознания

    • Патологические религиозные переживания

  • Шизофрения

  • Расстройства аутистического спектра

  • Врожденные расстройства интеллекта

  • Психические расстройства подростково-юношеского возраста

  • Психические расстройства пожилого и старческого возраста

  • Суицидальное поведение

Часть 3. Вопросы терапии и организации психиатрической помощи

  • Современные подходы к терапии психических расстройств

    • Лекарственная терапия

    • Шоковая терапия

    • Психотерапия

  • Организация психиатрической помощи

  • Основные показания для направления к психиатру

  • Мифы о психиатрии

Краткий словарь психиатрических терминов

Литература

Views 37
Rating
Added 25.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 27 minutes ago
Благодарю.

