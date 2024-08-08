Мне пришло одно желанье,

Я одну задумал думу, —

Быть готовым к песнопенью

И начать скорее слово,

Чтоб пропеть мне предков песню,

Рода нашего напевы.

На устах слова уж тают,

Разливаются речами,

На язык они стремятся,

Раскрывают мои зубы.

Золотой мой друг и братец,

Дорогой товарищ детства!

Мы споем с тобою вместе,

Мы с тобой промолвим слово.

Наконец мы увидались,

С двух сторон теперь сошлися!

Редко мы бываем вместе,

Редко ходим мы друг к другу

На пространстве этом бедном,

В крае севера убогом.

Так давай свои мне руки,

Пальцы наши вместе сложим,

Песни славные споем мы,

Начиная с самых лучших;

Пусть друзья услышат пенье,

Пусть приветливо внимают

Меж растущей молодежью,

В подрастающем народе.

Я собрал все эти речи,

Эти песни, что держали

И на чреслах Вяинямёинен,

И в горниле Ильмаринен,

На секире Каукомъели,

И на стрелах Ёукахайнен, —

В дальних северных полянах,

На просторах Калевалы.

Их певал отец мой прежде,

Топорище вырезая;

Мать меня им научила,

За своею прялкой сидя;

На полу тогда ребенком

У колен их я вертелся;

Был я крошкой и питался

Молоком еще, малютка,

Пели мне они о Сампо

И о чарах хитрой Лоухи,

И старело Сампо в песнях,

И от чар погибла Лоухи,

С песней Випунен скончался,

В битве умер Лемминкяйнен.

Калевала

составитель Леннрот Элиас; переводчик Л. П. Бельский

Москва : Издательство Юрайт, 2024, 550 с.

ISΒΝ 978-5-534-05959-5

Калевала - Оглавление

Руна первая-Руна пятидесятая

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