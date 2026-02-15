Калеви - Бог дает надежду

В этой книге известный финский евангелист Калеви Лехтинен обращается к людям, которые чувствуют себя потерянными в хаосе современного мира. Автор утверждает, что подлинная надежда — это не просто оптимизм или позитивное мышление, а твердая уверенность, основанная на характере Бога и Его обещаниях. Лехтинен честно говорит о человеческих страданиях, страхе смерти и чувстве вины, показывая, что именно в эти темные моменты Божий свет становится наиболее ощутимым. Он подчеркивает, что Бог не обещает избавить нас от всех проблем, но обещает Свое присутствие и силу для их преодоления.

Основной посыл книги заключается в том, что надежда неразрывно связана с прощением и примирением со Христом. Лехтинен объясняет сложные духовные истины простым, почти разговорным языком, используя множество примеров из жизни. Он призывает читателя сделать шаг доверия навстречу Богу, утверждая, что этот выбор наполняет жизнь смыслом, который не может разрушить ни один земной кризис. Книга служит мощным источником вдохновения для тех, кто находится в отчаянии, напоминая, что последнее слово всегда остается за Богом, и Его слово — это жизнь и будущее.

Калеви Лехтинен – Бог дает надежду

Mission Europe, Северо-западная библейская комиссия «Новая жизнь» - Россия, 1992. – 66 с.

Калеви Лехтинен – Бог дает надежду – Содержание