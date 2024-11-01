На протяжении человеческой истории всегда были периоды, когда миллионы людей теряли опору и надежду. Мы хорошо помним события XX века, и многие из нас могут чувствовать себя потерянными прямо сейчас. Но немногие знают о том, что подобной эпохой для целых народов стал VII век. Империи, представлявшиеся вечными, оказались бессильными перед арабским нашествием. Византия стремительно теряла свои восточные территории, а ее недавний многовековой враг, Сасанидский Иран (или Вторая Персидская империя), хотя славился выдающимися воинами и сопротивлялся что было сил, в итоге тоже был захвачен арабами. Разрушение устоявшихся веками общественных отношений, стремительная смена власти, религии, языка на территориях, занимаемых халифатом, лишали людей чувства опоры и заставляли поверить в то, что конец света близок.

Как найти смысл в мире, где твоя вера терпит поражение? Можно ли обрести любовь в обществе, где глаза у всех наполнены усталостью, а ум — тревогой? Как ни странно, именно тогда появились люди, которые не только утверждали, что в основе мира лежит любовь, но находили способы ее обрести в темные времена. Эти люди — сирийские мистики. В контексте нашего разговора я исхожу из такого рабочего определения мистики: это опыт, в котором человек ощущает божественное присутствие. Мистик — человек, который жаждет этого опыта и готов рассказать о нем и о том, какое понимание Бога и мира ему в этом опыте открылось. Мистическое движение, о котором мы будем говорить, возникло на территории современных Ирака, Ирана, юго-восточной части Турции и Катара, и в восточном христианстве аналогов ему не было. Его представители подробно описали свой опыт познания Бога и человека.

Сотни дошедших от них текстов — это дверь в мир, не уступающий по своему масштабу каббале, суфизму или дзену. По-арамейски это движение называли тагурта, то есть «торговля». Этот термин можно сопоставить с древнееврейским словом «каббала» — «получение», «приобретение». Мы надеемся показать, что ответы, полученные людьми, жившими в полной темноте, без всякой надежды на просвет, остаются значимыми и сейчас, а любовь, добытая сирийскими мистиками среди пустынь и скал, до сих пор способна приносить плоды.

Калинин Максим, Дзядко Филипп - Сирийские мистики о любви, страхе, гневе и радости

М. : Альпина Паблишер, 2024, 232 с.

ISBN 978-5-9614-9582-9

Калинин Максим, Дзядко Филипп - Сирийские мистики о любви, страхе, гневе и радости - Содержание

Участие в смысле. Предисловие Ольги Седаковой

732 слова для обозначения благодарности. Предисловие Филиппа Дзядко

Ловцы жемчужин. Предисловие Максима Калинина

Глава 1 Любовь к ближнему, или Как ужиться с вредными соседями?

Глава 2 Чувство вины, или Как быть, если все время стыдно перед детьми, друзьями и самим собой?

Глава 3 Гнев, или Как перестать злиться по всякому поводу?

Глава 4 Природа зла, или Почему Бог допускает эпидемии, войны и прочие ужасы?

Глава 5 Выгорание, или Где найти силы и вдохновение?

Глава 6 Отношения, или Где грань между дружбой и влюбленностью?

Глава 7 Успех, или Как понять, что делаешь что-то важное и нужное?

Глава 8 Критика, или Что делать с бесполезными упреками и полезными замечаниями?

Глава 9 Репутация, или Насколько важно, что о тебе думают другие?

Глава 10 Страх, или Как бороться с экзистенциальным ужасом, гнетущей тревогой и драконом в своей келье?

Глава 11 Радость, или Что важнее всего?

Примечания

Словарь сирийских мистических терминов, упомянутых в книге

Именной указатель