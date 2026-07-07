Абсолютное или составное единство? Один Бог — три личности

В этой главе доказывается исключительно на основании Танаха, что в едином Боге чудесным образом сосуществуют три личности, что в Нем есть одновременно единство и множественность, но при этом Он остается неделимым. Наш человеческий разум не в состоянии это осознать, но Танах ясно свидетельствует об этом факте.

Мы не выдвигаем свои предположения, но используем те сведения, которые сам Бог дает нам в Священном Писании (Притчи 3:5-8: "Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла: это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих.").

Эта глава также была написана с целью помочь читателю лучше узнать Создателя и Мессию, познакомиться с Ним лично, подобно тому, как знали Его Авраам, Исаак и Иаков.

Второзаконие 6:4 гласит: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть».

Этот стих называется на иврите «Шма» - по его первому слову: «слушай!», и с древних времен является провозглашением веры каждого богобоязненного еврея. Моисей сумел в одной короткой фразе выразить великую истину о единстве Бога. В наши дни этот стих, записанный на пергаменте, находится в каждой мезузе (специальном футляре, прикрепляемом к дверному косяку еврейского дома), и, по сути, является призывом к народу Израиля служить и поклоняться единому Богу.

На иврите слово «Элохейну» (наш Бог) имеет форму множественного числа (в единственном числе говорится «Эль» - БОг)

Почему Бог говорит о Себе во множественном числе, но заканчивает предложение словом "эхад" (один)?

Мено Калишер - Иисус в Ветхом Завете. Кто Он, Мессия Израиля

Copyright © 2014 Jerusalem Assembly – House of Redemption

© Издание на русском языке. Иерусалимская община «Дом Искупления», 2011

- 141 с.

Мено Калишер - Иисус в Ветхом Завете. Кто Он, Мессия Израиля - Содержание

Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ 1 - БОГ

Глава 1 Абсолютное или составное единство? Один Бог — три личности

Значение слова "един" в Танахе

Множественность, заключенная в СЛове «Элохим»

Бог един, но сколько в Нем личностей?

Можно ли определить их точное число?

Глава 2 Бог Всемогущий (Эль Шаддай). Когда люди видят Бога

В каком образе являлся Бог Всемогущий нашим праотцам?

Ангел Господень

Глава 3 Имена Бога Всемогущего раскрывают качества Его характера

Вождь воинства Господня

Ангел Господень и Бог, видящий меня

Ангел лица Его

Искупитель

Помазанник Господень (Мессия)

Сын Божий во 2-ом Псалме

Сын Божий в 30-й главе Книги Притчей

ЧАСТЬ 2 - МЕССИЯ. Явления в мир Бога Всемогущего (Эль Шаддая) как Мессии

Глава 4 Ангел Завета. Подготовка к пришествию Мессии

"Он" придет внезапно

Кто Он — "Ангел завета"?

Что должно исполниться в будущем?

Глава 5 Эммануил (Бог с нами). Пророчество о рождении Мессии от девы ..

Пророчество на фоне безнадежности

Ищешь избавления? — проси чуда!

Пророчество об отдаленном будущем: "Се, Дева во чреве приимет"

Глава 6 Мессия (Помазанник)

Один Мессия — два пришествия

Раввинистические определения «Мессии»

Глава 7 Царь. Что Ветхий Завет говорит о грядущем Мессии.

Знамя для народов. «Волк будет жить вместе с ягненком»

Пророчество из 11-ой главы книги пророка Исаии — часть первая: Личность Мессии и Его характер

Пророчество из 11-ой главы книги пророка Исаии — часть вторая: Мессианская эра

Глава 8 Преданный смерти Мессия. Что говорит Ветхий Завет о первом пришествии на Землю

Пророчество Даниила (Дан. 9:22-27)

Разрешение на строительство. Когда начинать отсчет 490 лет?

Пришествие Мессии. Когда исполнились 483 года?

Исполнение. Преданный смерти Мессия

Будущее

Глава 9 Раб Господень

Только Бог имеет право именоваться "Высоким и Превознесенным". Характер Раба Господня и Его положение в обществе

Каким вы Его представляете? Действия Бога выходят за рамки наших представлений

Раб Господень пострадал за народ Израиля и за всех грешников

Раб Господень: исполнение

Есть результаты. Плоды самопожертвования Раба Господня

Кто виноват?

Раб Господень: подводя итоги

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ - СЫН БОЖИЙ / СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ. Сын Божий / Сын Человеческий в Ветхом и Новом Заветах

Заключение Принять или отвергнуть? — вот в чем вопрос