Калишер - Иисус в Ветхом Завете
Абсолютное или составное единство? Один Бог — три личности
В этой главе доказывается исключительно на основании Танаха, что в едином Боге чудесным образом сосуществуют три личности, что в Нем есть одновременно единство и множественность, но при этом Он остается неделимым. Наш человеческий разум не в состоянии это осознать, но Танах ясно свидетельствует об этом факте.
Мы не выдвигаем свои предположения, но используем те сведения, которые сам Бог дает нам в Священном Писании (Притчи 3:5-8: "Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла: это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих.").
Эта глава также была написана с целью помочь читателю лучше узнать Создателя и Мессию, познакомиться с Ним лично, подобно тому, как знали Его Авраам, Исаак и Иаков.
Второзаконие 6:4 гласит: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть».
Этот стих называется на иврите «Шма» - по его первому слову: «слушай!», и с древних времен является провозглашением веры каждого богобоязненного еврея. Моисей сумел в одной короткой фразе выразить великую истину о единстве Бога. В наши дни этот стих, записанный на пергаменте, находится в каждой мезузе (специальном футляре, прикрепляемом к дверному косяку еврейского дома), и, по сути, является призывом к народу Израиля служить и поклоняться единому Богу.
На иврите слово «Элохейну» (наш Бог) имеет форму множественного числа (в единственном числе говорится «Эль» - БОг)
Почему Бог говорит о Себе во множественном числе, но заканчивает предложение словом "эхад" (один)?
Мено Калишер - Иисус в Ветхом Завете. Кто Он, Мессия Израиля
Copyright © 2014 Jerusalem Assembly – House of Redemption
© Издание на русском языке. Иерусалимская община «Дом Искупления», 2011
- 141 с.
Мено Калишер - Иисус в Ветхом Завете. Кто Он, Мессия Израиля - Содержание
Содержание
Предисловие
ЧАСТЬ 1 - БОГ
Глава 1 Абсолютное или составное единство? Один Бог — три личности
Значение слова "един" в Танахе
Множественность, заключенная в СЛове «Элохим»
Бог един, но сколько в Нем личностей?
Можно ли определить их точное число?
Глава 2 Бог Всемогущий (Эль Шаддай). Когда люди видят Бога
В каком образе являлся Бог Всемогущий нашим праотцам?
Ангел Господень
Глава 3 Имена Бога Всемогущего раскрывают качества Его характера
Вождь воинства Господня
Ангел Господень и Бог, видящий меня
Ангел лица Его
Искупитель
Помазанник Господень (Мессия)
Сын Божий во 2-ом Псалме
Сын Божий в 30-й главе Книги Притчей
ЧАСТЬ 2 - МЕССИЯ. Явления в мир Бога Всемогущего (Эль Шаддая) как Мессии
Глава 4 Ангел Завета. Подготовка к пришествию Мессии
"Он" придет внезапно
Кто Он — "Ангел завета"?
Что должно исполниться в будущем?
Глава 5 Эммануил (Бог с нами). Пророчество о рождении Мессии от девы ..
Пророчество на фоне безнадежности
Ищешь избавления? — проси чуда!
Пророчество об отдаленном будущем: "Се, Дева во чреве приимет"
Глава 6 Мессия (Помазанник)
Один Мессия — два пришествия
Раввинистические определения «Мессии»
Глава 7 Царь. Что Ветхий Завет говорит о грядущем Мессии.
Знамя для народов. «Волк будет жить вместе с ягненком»
Пророчество из 11-ой главы книги пророка Исаии — часть первая: Личность Мессии и Его характер
Пророчество из 11-ой главы книги пророка Исаии — часть вторая: Мессианская эра
Глава 8 Преданный смерти Мессия. Что говорит Ветхий Завет о первом пришествии на Землю
Пророчество Даниила (Дан. 9:22-27)
Разрешение на строительство. Когда начинать отсчет 490 лет?
Пришествие Мессии. Когда исполнились 483 года?
Исполнение. Преданный смерти Мессия
Будущее
Глава 9 Раб Господень
Только Бог имеет право именоваться "Высоким и Превознесенным". Характер Раба Господня и Его положение в обществе
Каким вы Его представляете? Действия Бога выходят за рамки наших представлений
Раб Господень пострадал за народ Израиля и за всех грешников
Раб Господень: исполнение
Есть результаты. Плоды самопожертвования Раба Господня
Кто виноват?
Раб Господень: подводя итоги
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ - СЫН БОЖИЙ / СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ. Сын Божий / Сын Человеческий в Ветхом и Новом Заветах
Заключение Принять или отвергнуть? — вот в чем вопрос
Личное свидетельство
Имена и описания Иисуса Христа в Ветхом Завете
Имена и описания Иисуса Христа в Новом Завете
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