Серия – «Учение Ребе»

В жизни каждого человека происходят тяжелые события, когда трудно найти нужные слова, непонятно, что делать, как поступить, — в такие моменты мы потрясены и растерянны. Многие из нас чувствуют подобное, когда происходит что-то трагическое — в нашей жизни или в жизни близких людей. Ощущая скорбь и душевную боль, человек не понимает, как с этим справиться. Как реагировать на случившееся? Как превозмочь горечь утраты и преодолеть связанное с этим чувство собственного одиночества? Если эти вопросы будут оставаться без ответов, внутреннее переживание и скорбь могут завести человека в тупик. Разумеется, вера в то, что наша жизнь нахо- дится в надежных руках Высшей силы и имеет смысл, является большим утешением в случае трагедии и утраты. Однако в тяжелые моменты возникают закономерные и сложные вопросы: можно ли спорить с Богом или сетовать на Его пути? Имеем ли мы право скорбеть, если верим, что Бог справедлив, а души наших близких не исчезают со смертью тела? Если, как учат мудрецы, истина состоит в том, что «дурное с неба не спускается», то куда нам обратиться, чтобы понять смысл случившейся беды? Если же мы найдем смысл в своих страданиях и так или иначе сможем примириться с горем — не означает ли это, что мы оправдываем тот факт, что мир полон страданий? Эти проблемы обсуждались нашими мудрецами на протяжении всей еврейской истории; их выводы отражают различные подходы. Одни полагали, что перед лицом страданий, невзирая на объяснимую слабость, нужно хранить веру. Другие, напротив, считали возможным выражение самых разных эмоций, порой даже в ущерб безусловной вере. К счастью, наше поколение удостоилось неповторимого, выдающегося лидера — Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона, благословенной памяти, который был воплощением непоколебимой веры в Бога и величайшей любви к людям. Мендл Калменсон – Время утешать Издательская программа семьи Аминовых

Перевод с английского – Евгения Левина

Издательство – «Книжники» – 220 с.

Москва – 2018 г.

ISBN 978-5-906999-04-7

Мендл Калменсон – Время утешать – Содержание

Предисловие. Мендл Калменсон

[глава 1] Общая утрата

[глава 2] Бессмертие души

[глава 3] Связь между душами

[глава 4] Время для скорби

[глава 5] Не отчаиваться

[глава 6] Способность превозмочь

[глава 7] Уважение к воле покойного

[глава 8] Неуместное чувство вины

[глава 9] Смерть ребенка

[глава 10] Увековечивание

[глава 11] Ценить жизненные блага и возможности

[глава 12] Дело — лучшее утешение

[глава 13] Думайте позитивно

[глава 14] Молчание

[глава 15] Эмпатия

[глава 16] Щепетильность

[глава 17] Как объяснить смерть детям

[глава 18] Еврейский ответ злу

[глава 19] Мера за меру

[глава 20] Оптимизм перед лицом трагедии

[глава 21] Вера, что добро сильнее зла

[глава 22] Трагедия как призыв к действию

[глава 23] Сохранять спокойствие в опасной ситуации

[глава 24] Защитная сила заповеди

[глава 25] Внутренний мир — стена, защищающая от беды

[глава 26] Не оправдать трагедию

[глава 27] Трагедия сквозь призму веры

[глава 28] Плач верующего человека

Приложение. Письма Любавичского Ребе, в которых затрагивается тема утраты и скорби

Мендл Калменсон – Время утешать – Общая утрата

Один из самых тяжелых моментов, связанных с потерей кого-то из близких, — ощущение, что мы остались наедине со своим горем и никто не может разделить с нами боль утраты. Это ощущение усиливается из-за того, что в окружающем мире все остается по-прежнему, он продолжает жить своей обычной жизнью, словно не замечая, что в нашей вселенной возникла зи-яющая пустота, порожденная смертью близкого человека. Чувство глубочайшего одиночества может облегчить только осознание солидарности с другими людьми — понимание, что наша утрата, будучи безусловно личной, является общей для всех. В октябре 1967 года, через несколько месяцев после Шестидневной войны, в семье Ариэля Шарона, прославленного израильского генерала и будущего премьер-министра, случилось страшное несчастье.

Гур, одиннадцатилетний сын Шарона, играл на улице с приятелем. Мальчики, дурачась, наводили друг на друга старый автомат, хранившийся в доме генерала. В какой-то момент приятель прицелился Гуру в голову и нажал курок. Услышав выстрел, Шарон выскочил из дома и увидел Гура, лежащего без сознания в луже крови. Генерал понимал, что рана смертельна, однако, все еще надеясь, взял мальчика на руки, остановил проезжающую машину и отвез его в ближайшую больницу. Через некоторое время Гур скончался на руках отца. В первую неделю траура Сшива) Шарона посетил раввин-хабадник. В комнате толпилось множество генералов и политиков. Убитый горем Шарон отвел раввина в сторону и спросил: «Вы ведь верующий, да? Объясните, как это могло случиться?»

Единственное, что мог посоветовать раввин: написать Любавичскому Ребе и попросить его ответить на этот вопрос. «Зачем мне ему писать? Он же меня не знает», — произнес Шарон. «Ребе чувствует боль каждого еврея», — ответил раввин. Уехав от Шарона, раввин связался с Ребе и передал ему вопросы, терзавшие Шарона. Рабби Шнеерсон сразу же написал Шарону письмо, где содержались такие слова: Я был глубоко опечален, когда прочел в газете о трагической гибели Вашего замечательного юного сына, да покоится он в мире. <... > На первый взгляд может показаться, что мы далеки не только географически, так как даже не знакомы и не слышали друг о друге до Шестидневной войны, когда Вы стали знаменитым и прославились как военачальник и защитник нашей Святой земли и ее жителей.

Однако в соответствии с основополагающим, глубоко укоренившимся древним принципом, согласно которому все евреи — родственники, Ваша слава лишь проявила то, что существовало и прежде, — взаимосвязанность всех евреев, живущих как в Святой земле, так и в диаспоре. Именно это побудило меня написать эти слова Вам и Вашей семье. <...> Даже когда речь идет о такой страшной трагедии, как Ваша, одним из способов утешения — и это даже нечто большее — является идея, выраженная в традиционном тексте, который произносит скорбящий, — тексте, освященном многими поколениями Торы и еврейской традиции: «Да утешит вас Всевышний вместе с другими скорбящими о Сионе и Иерусалиме».