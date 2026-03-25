Эта книга о внутреннем мире психической травмы, каким этот мир раскрылся мне в сновидениях, фантазиях и перипетиях межличностных отношений пациентов, вовлеченных в психоаналитический процесс. Я надеялся, что через описание «внутреннего мира» травмы я смогу показать, каким образом психика изнутри реагирует на чрезвычайные жизненные обстоятельства. Что происходит во внутреннем мире в то время, когда жизнь во внешнем мире становится непереносимой? Что в действительности сообщают нам сны о внутренних «объектных образах» психики? Каким именно образом эти «внутренние объекты» возмещают ущерб, причиненный катастрофическим переживанием, вызванным действием «внешних объектов»? Какие элементы бессознательных фантазий помогают жертве травмы обрести внутренний смысл в ситуации, когда смысл во внешнем мире разрушен потрясением, вызванным некоторыми событиями? Наконец, что именно могут поведать нам эти структуры внутренних образов и фантазий об удивительных защитах, которые позволяют выжить человеческому духу, когда он оказывается на грани уничтожения, испытав сокрушительный удар психической травмы? Это только некоторые из тех вопросов, на которые я попытался ответить на страницах этой книги.

Дональд Калшед - Внутренний мир травмы - Архетипические защиты личностного духа

(Современная психотерапия)

М.: Когито-Центр, 2015. - 398 с.

ISBN 978-0-415-12329-7 (англ.)

ISBN 978-5-89353-440-5 (рус.)

Дональд Калшед - Внутренний мир травмы - Архетипические защиты личностного духа - Содержание

Благодарности

Введение

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1. Демоническая сторона внутреннего мира травмы

Глава 2. Другие клинические примеры функционирования системы самосохранения

Глава 3. Диалог между Фрейдом и Юнгом о внутреннем мире травмы

Глава 4. Вклад Юнга в теорию системы самосохранения

Глава 5. Работы современных юнгианских аналитиков

Глава 6. Психоаналитическая концепция системы самосохранения

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава 7. Рапунцель и система самосохранения

Глава 8. Психея и ее возлюбленный-даймон

Глава 9. «Диковинная птица» и темная сторона Самости

Глава 10. Принц Линдворм и трансформация даймонического через жертву и выбор

Заключительные замечания

Примечания

Литература