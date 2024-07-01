Кальтенбруннер - Трудный консерватизм

Дух времени, который так долго был прогрессивным, эмансипаторским и левым, начал с недавних пор вспоминать о консерватизме. Этикетка «консервативный» все больше теряет то оскорбительное, обвинительное звучание, какое она имела еще несколько лет назад. В ФРГ входит в оборот новое понятие — «поворот тенденции». Одних это тревожит, других радует, но этот поворот происходит под знаком консерватизма, с однозначным уклоном «вправо». Настает время, когда «флюгеры», как называл их Лютер, начинают шевелить носом, чтобы узнать, откуда дует ветер новейших перемен, и перекрашиваются. Новоявленные сторонники намечающейся тенденции, которые вчера еще выступали за эмансипацию, прогресс, изменение системы и левый утопический «принцип надежды», теперь расписывают консервативную эпоху как целительницу ран, нанесенных культурной революцией, и хранительницу «настоящего старого».

Насчет того, что это за настоящее старое, которое нужно сохранить, мнения широко расходятся, и начинают курсировать авантюристические представления о консерватизме. Для одних консерватизм — это не что иное, как либерализм, другие используют это слово как синоним христианской демократии, третьи связывают его с волной ностальгии, неожиданным увлечением романтической живописью Каспара Давида Фридриха или с голым прагматизмом и отказом от долгосрочных перспектив в политике и планировании развития общества. Есть и такие, которые просто хотят того же, что и раньше, но маскируются эпитетом «консервативный». В то время как одни легковесно следуют за изменением тенденции, которое кажется им неизбежным, чтобы смягчить ее, поставить под контроль и «избежать худшего», другие волей-неволей увлекаются консервативными течениями, потому что они захлестнули те авторитеты, к которым взывали еще в 1970 году. Это разочарованные прогрессисты, которые появлялись после каждой революции начиная с 1789 года. Полные сначала ужасно упрощенным недовольством всем существующим, эти возбужденные попутчики революции после первых эксцессов всегда с тревогой констатируют, что они, собственно, «хотели чего-то совсем другого». Об этих обманутых «блестящим шутовством надежды» прогрессистах сделал несколько замечаний, сохраняющих свою ценность и сегодня, уже Якоб Буркхардт в разделе «Исторические кризисы» своей книги «Размышления о всемирной истории». Многие из них вели себя так же, как венецианцы после пришествия революционеров, которых страстно ждали. «Каждый знал, что нас ждет несчастье, но каждый вел себя так, будто он этого не знал, потому что не хотел отчаиваться».

Дискуссия о консерватизме идет уже почти два года, звучат самые разные, часто неожиданные голоса. Многие смешивают консервативную позицию с декоративными атрибутами моды.

Неудивительно, что скептические наблюдатели уже начинают предостерегать от леволиберального «салонного консерватизма Керенских культурной революции».

Кальтенбруннер Г.-К. - Трудный консерватизм – Определения – Теории - Портреты

Μ.: Тотенбург, 2020.—302 с.

ISBN 978-5-9216-2351-4

Кальтенбруннер Г.-К. - Трудный консерватизм – Содержание