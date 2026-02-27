Библейские комментарии Жана Кальвина

Вся рассказанная Моисеем история преподает нам одну мысль: сохраняя человеческий род, Бог особым образом заботится о Своей Церкви. Краткое содержание этой книги заключается в следующем. Первое: после сотворения мира человек был помещен в огромном театре, в котором, созерцая вверху и внизу чудесные дела Божий, должен был поклоняться их автору. Второе: все было предназначено для пользы человека, дабы он был еще больше обязан Богу и повиновался Ему от всего сердца. Третье: человек был наделен разумом и пониманием, дабы, отличаясь этим от бессловесных животных, размышлять о лучшей и небесной жизни; то есть человек должен был прямо устремиться к Богу, нося в себе Его запечатленный образ.

Затем следует рассказ о грехопадении Адама, из-за которого тот стал чуждым Богу и, в результате этого, лишился всякой внутренней правоты. Таким образом, Моисей изображает перед нами человека, чуждого всякого добра, слепого в своем разуме, развращенного в своем сердце, оскверненного во всех частях своей природы и заслуживающего вечной смерти. Затем приводится краткий рассказ о восстановлении человека, в котором вместе с великим даром искупления сияет Иисус Христос. После этого идет непрерывное повествование, в котором Моисей восхваляет как особое провидение, которым Бог хранит и направляет Свою Церковь, так и истинное богопочитание. Пророк сообщает нам, в чем заключено спасение человека, и одновременно, ссылаясь на пример отцов, увещевает к нескончаемому крестному терпению. Поэтому тот, кто хочет преуспеть в понимании этой книги, должен не забывать об этих основных ее положениях.

Жан Кальвин - Комментарии на 5 книг Моисея - Первая книга Моисея - Бытие - том 1

Жан Кальвин - Комментарии на 5 книг Моисея - Первая книга Моисея - Бытие - том 1 - Предисловие

Коль скоро бесконечная премудрость Божия ярко блистает в чудесном устроении неба и земли, достойно изложить историю сотворения мира совершенно невозможно. Ведь если наш человеческий разум слишком ничтожен, чтобы постичь громаду творения Божия, нашего языка тем более недостаточно для полного описания Его качеств. Но поскольку заслуживает похвалы тот, кто упражняется в почтительном и смиренном размышлении о делах Божиих, даже если достигает меньше желаемого, постараюсь и я, по мере моих сил, помочь другим в подобного рода упражнениях, уповая на то, что мое служение будет одобрено как благочестивыми, так и Самим Богом.

И это необходимо было сказать не только с целью собственного оправдания, но и для того, чтобы читатели — если хотят преуспеть со мною в размышлениях о делах Божиих — знали, что в этом занятии надо выказывать трезвость, способность к обучению, а также смирение и кротость. Глазами мы видим этот мир, ногами ходим по земле, руками осязаем бесчисленные творения Божий, вдыхаем сладкий аромат трав и цветов, услаждаемся великими благами мироздания. Однако во всех перечисленных хорошо нам известных предметах заключена бесконечность силы, благости и мудрости Божией, приводящая в оторопь все наши чувства. Поэтому смертным вполне достаточно хотя бы как-то — в меру своих способностей — эту бесконечность ощутить. И к этой цели нам следует стремиться всю жизнь, дабы (даже в глубокой старости) нам было не стыдно делать все новые успехи, если мы смогли продвинуться от стартовой черты хотя бы на несколько шагов. Именно для этого Моисей и начинает свою книгу с истории сотворения мира, дабы Бог, в некотором смысле, стал видимым для нас через Свое мироздание.

Но здесь встревают кое-какие наглецы и издевательски спрашивают: откуда же Моисей узнал обо всем этом? Они думают, что он просто баснословит о чем-то ему неизвестном, поскольку и сам не видел того, о чем рассказывает, и не прочел об этом у другого автора. Так думают эти люди, но наветы их можно развеять без труда. Ведь если они потому не доверяют истории Моисея, что в ней говорится о чем-то происходившем в течение долгой череды веков, то пусть не верят и в его пророчества, в которых он предсказал нечто, в точности исполнившееся в последующие века. Ясно и не-прикровенно звучат слова, в которых Моисей пророчествует о призвании язычников. Исполнилось же его пророчество спустя две тысячи лет после его смерти. Но тогда, разве тот, кто в духе предвидел отдаленное и еще сокрытое от человеческих чувств будущее, не мог узнать, как Бог сотворил мир, особенно если был научен этому свыше? Ведь Моисей излагает здесь вовсе не свои догадки, а играет роль орудия Святого Духа, возвещая то, что было полезно знать всем.

Жан Кальвин - Комментарии на 5 книг Моисея - Первая книга Моисея - Бытие - том 1 - Комментарии на первую главу

1) В начале. Относить слово «начало» ко Христу было бы глупо. Моисей просто хотел сказать, что мир был таким, каким мы его видим теперь,— то есть украшенным и упорядоченным, — не с самого начала, и что сперва Бог создал бесформенный хаос, включавший в себя небо и землю. Таким образом, слова пророка надо понимать так: когда в начале Бог сотворил небо и землю, эта земля была безвидна и пуста. Причем глагол «сотворил» указывает на то, что было создано нечто прежде не существовавшее. Ведь Моисей говорит не ")2Г, что значило бы «образовал» или «слепил», a Kin. Поэтому смысл таков: мир был сотворен из ничего. И эти слова опровергают суемудрие тех, кто воображает себе какую-то вечно существовавшую бесформенную материю.

Из рассказа Моисея эти умники выводят лишь то, что Бог наделил мир новой, прежде невиданной, красотою и придал ему форму, которой до этого у него не было. Измышление это было некогда распространено среди безбожников, до которых дошли лишь слухи о сотворении мира. Ведь искажать истину Божию чуждыми ей измышлениями — известный обычай смертных. Но то, что этим гнусным заблуждением страдают некоторые христиане (как, например, Стевх), воистину нелепо и нетерпимо. Итак, первое утверждение пророка: мир не вечен, а сотворен Богом. Небом же и землею он без сомнения называет ту хаотичную массу, которую немного ниже назовет водами. Причина такого названия в том, что указанная материя послужила семенем всего мироздания. Кроме того, мир все обычно делят именно на небо и землю.