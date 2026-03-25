Кальвин - Комментарии на 5 книг Моисея - Первая книга Моисея - Бытие - том 2

Второй том «Комментариев на Книгу Бытия» Жана Кальвина представляет собой монументальный труд эпохи Реформации, в котором великий богослов детально разбирает историю патриархов, начиная с двенадцатой главы Книги Бытия. Автор ставит задачу раскрыть теологический смысл жизни Авраама, Исаака и Иакова не просто как древних преданий, а как живого свидетельства Божьего завета с человечеством. Основная идея произведения заключается в утверждении верности Бога Своим обещаниям, которые преодолевают любые человеческие слабости и исторические препятствия, становясь фундаментом спасения по благодати через веру.

Содержательная часть тома сосредоточена на ключевых вехах библейской истории: призвании Авраама, заключении завета и рождении Исаака. Кальвин последовательно анализирует путь веры Авраама, подчеркивая, что его праведность была вменена ему по вере еще до совершения каких-либо дел закона. Автор уделяет значительное внимание теме Божьего провидения, показывая, как Господь направляет судьбы патриархов среди враждебных народов и внутренних испытаний. В книге глубоко исследуется концепция преемственности обетований, где история Исаака и Иакова рассматривается как непрерывное развертывание Божьего плана, в котором земные странствия патриархов прообразуют духовный путь Церкви к небесному отечеству.

Текст написан в строгом, дидактическом и глубоко экзегетическом стиле, сочетающем филологическую точность с пастырской заботой о назидании верующих. Жан Кальвин мастерски соединяет толкование еврейского текста с практическими уроками смирения, терпения и упования на Бога, превращая академический комментарий в руководство по христианской жизни. Работа служит фундаментальным ресурсом для теологов, историков и всех, кто желает прикоснуться к истокам реформатского богословия и понять логику библейского откровения. Это чтение помогает осознать, что история спасения — это не цепь случайных событий, а последовательное осуществление Божьей воли, неизменной вчера, сегодня и вовеки.

Жан Кальвин - Комментарии на 5 книг Моисея - Первая книга Моисея - Бытие - том 2

Серия «Библейские комментарии Жана Кальвина»

Пер. с лат. — Киев: Come Over and Help, Золотой город (ФОП Смоленский С. А.), 2018. — 576 с.

ISBN 978-966-2640-24-3 (серия)

ISBN 978-966-2640-29-8

Жан Кальвин - Комментарии на 5 книг Моисея - Первая книга Моисея - Бытие - том 2 - Комментарии на двадцать шестую главу

1) Затем был голод.

По словам Моисея, Исаака постили те же искушения, которые дважды постигали Авраама.

Я уже говорил о том, сколь жестокими были эти искушения. Тягостно жить рабам Божиим, когда Бог делает их странниками на земле, которую обещал им дать, когда Он заставляет их внезапно переселяться с места на место. Но еще более тягостным кажется то, что Бог не только позволил им вести скитальческую и, так сказать, кочевую жизнь, но и почти уморил их голодом. Кто не сказал бы, что Господь забыл о Своем Слове, если Своим детям, которых взял под Свое попечение, Он отказывал даже в скудном и небогатом пропитании? Но именно так Бог и упражнял святых отцов, дабы мы, наученные их примером, не выказывали в искушениях изнеженность и женоподобность. Что же касается деталей, то, хотя во времена Авраама голод наступал дважды, Моисей упоминает только об одном голоде, память о котором была еще свежа.