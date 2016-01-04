«О христианской жизни» - фрагмент монументального сочинения Жана Кальвина «Haставление в христианской вере» (Institutiones Religionis Christianae) , считающегося высшим достижением теологии Реформации.

Если Мартина Лютера протестантская мысль чтит как великою пророка Реформации, то Кальвина - как великою создателя системы протестантских идей.

«Наставление» и поныне служит энциклопедией принципов протестантизма, хотя было создано в XVI веке, когда в эпоху заката феодального общества Европа переживала могучий подъём культуры Возрождения, в ней сформировались нации и некогда единая Римско-католическая церковь раскололась на две - католическую и протестантскую.



Жан Кальвин родился 10 июля 1509 г. в городе Нуайон, расположенном к северовостоку от Парижа, недалеко от двух гор0дов, знаменитых кафедральными соборами, - Амьена и Реймса.



Его родители, Жерар Ковен и Жанна Лефран, принадлежали к уважаемым в провинции Пикардия семьям буржуа, поддерживавшим деловые отношения со столицей Франции и крупнейшими нидерландскими городами - Антверпеном‚и Брюсселем. Карьера отца развивалась успешно: начав делопроизводителем городского правления, он стал поверенным епископа, затем соборного капитула и графства.



Семья Ковен поддерживала дружеские отношения с семьёй графа де Монмор, их дети учились вместе и получили превосходное образование. Вначале предполагалось, что Жан будет духовным лицом: в 12 лет он был зачислен в соборный клир Нуайона, удостоен тонзуры,с 1527 г., будучи студентом Сорбонны, считался священником, не отправляя своих обязанностей,что было вполне обычным в Церкви того времени.



В Париже Жан изучал филологию и схоластическую философию под руководством педагогов, принадлежавших к религиознообновленческому движению «Нового благочестия», через школы которого прошли в своё время Эразм Роттердамский и Лютер.



Завершив в 1528 г. теологическое образование, по-видимому, со степенью бакалавра искусств, Кальвин по настоянию отца переменил намерение быть священником и отправился в университеты Орлеана и Буржа изучать право и греческий язык.

Жан Кальвин - О христианской жизни

Протестант 1995 г.

ISBN 5-85770-185-6

Жан Кальвин - О христианской жизни - Оглавление

Н. Ревуненкова. Введение

Читателю от Жана Кальвина

Молитва Кальвина

Глава I.O жизни христианина, и прежде всего о том, как наставляет о ней Священное Писание

Глава II. О сущности христианской жизни, или о том, чтобы отрешиться от самих себя

Глава III. О терпеливом несении креста,что отчасти означает отрешиться от самих себя

Глава IV. О созерцании будущей жизни

Глава V. Как пользоваться земной жизнью и её благами

Примечания

Жан Кальвин - О христианской жизни

1. Цель жизни возрождённого христианина в том, чтобы установить гармонию и согласие между Божьей справедливостью и нашим послушанием, утвердившись в усыновлении, которым Бог объявил нас своими детьми. И хотя закон Божий поведал о новой жизни, возрождающей нас и возвращающей к его образу и подобию, мы из-за нашей непонятливости нуждаемся в помощи - в том, чтобы нас подталкивали по пути этой новой жизни. А поэтому полезно изложить некоторые места из Священного Писания, чтобы люди, желающие обратиться к Богу, не сбились с пути, поддавшись безрассудным страстям.

Намереваясь обучать христианскому образу жизни, я хорошо представляю, что приступаю к сложной и неисчерпаемой теме,которой можно было бы посвятить большую книгу, если бы я задумал излагать всё подробно. Ведь мы знаем, как многословны поучения прежних докторов, когда они рассуждают лишь об одной какой-либо добродетели. И дело здесь вовсе не в чрезмерной словоохотливости; ибо какую бы добродетель мы ни стали восхвалять, сведения о ней так обширны, что правильное рассуждение кажется невозможным без большой обстоятельности. Однако я не стремлюсь ни подробно рассказывать про учение о жизни, которое разработал, ни разъяснять каждую добродетель по отдельности, ни составлять пространные поучения. Всё это следует искать в других книгах, главным образом в гомилиях прежних докторов, то есть в предназначенных для публики проповедях.



Я укажу лишь некий план, которым должен руководствоваться христианин, направляясь к верной цели благоусмотрения своей жизни.



Я кратко изложу, повторяю, лишь общее правило, которому он мог бы следовать во всех своих поступках. Не исключено, что иногда нам придётся вводить рассуждения,встречающиеся в проповедях прежних докторов; Однако предстоящее нам дело требует по возможности более сжатого изложения. Ведь подобно тому, как философы исходят из общего понятия о честности и справедливости, рассуждая об отдельных обязанностях и различных проявлениях добродетели,Св. Писание тоже толкует о частностях на основе общего, но лучше и убедительнее философов.



Разница в том, что философы, снедаемые честолюбием, старались придать форме изложения особый блеск и строгую последовательность, дабы показать свою проницательность. Напротив, Св. Дух, поучая без какой-либо высокопарности и самолюбования, не всегда столь строго придерживается определённого порядка и метода. Тем не менее, подчас прибегая к ним, Он указывает нам, что не следует пренебрегать и методичностью.



2. Итак, метод Писания, о котором идёт речь, двоякий. Его цель, во-первых, вселить в сердце любовь к справедливости, к которой по своей природе мы отнюдь не склонны. Во-вторых - снабдить нас чётким правилом построения жизни, предохраняющим от ошибок и заблуждений.



Что касается первой цепи, то в Писании есть много превосходных рассуждений, способных возбудить-в сердце любовь к добру; о них мы уже не раз говорили, а о некоторых вспомним и здесь. Для начала зададимся вопросом: есть ли довод убедительнее, чем тот, что надо быть святыми, поскольку свят наш Бог (Лев 19:2; 1 Пет 1:16)?



К этому Писание добавляет, что мы рассеяны по лабиринту этого мира, как заблудшие овцы, но Он собрал нас, дабы мы находились вместе с Ним.



Говоря о нашем соединении с Богом, надо помнить, что связывает нас святость.Но мы вступаем в общение с нашим Богом вовсе не благодаря своей святости. Ибо,прежде-чем стать святыми, нам надо припасть к Нему, чтобы Он уделил нам от своей святости, а мы смогли последовать за Ним по его зову; и поскольку его слава не может быть запятнана ни скверной, ни беззаконием, нам надо быть похожими на Него, размы принадлежим Ему.



Писание учит, что именно в этом конечная цель нашего призвания, к которой мы должны постоянно стремиться, если хотим достойно ответить нашему Богу. Ибо зачем было избавлять нас от грязи и скверны, в которые мы были погружены, если мы хотим оставаться в них всю жизнь? Далее, Писание напоминает, что если мы хотим принадлежать к Божьему народу, нам следует жить в святом городе Иерусалиме.