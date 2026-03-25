Хорошо известно, что именно означает на греческом слово «Евангелие». В Писании оно «в первую очередь», «в высшей степени») разумеется как радостное возвещение явленной нам во Христе благодати, чтобы мы, презрев мир со всеми его тленными богатствами и наслаждениями, от всего сердца возжелали сие несравненное благо, и принимали его, когда оно предлагается нам.

То, что мы наблюдаем в мирских людях, неумеренно приверженных суетным радостям мира сего, от рождения присуще всем нам. Посему Бог, дабы исправить сей порок, обозначил словом «Евангелие» ту весть, которую повелел проповедовать о Христе. Ибо так научает Он нас тому, что только во Христе мы можем обрести истинную и неподдельную радость, заключающую в себе сразу все совершенства блаженной жизни.

Некоторые распространяют название «Евангелия» на все благодатные обетования Божий, рассеянные в законе и пророках. Действительно, нельзя отрицать, что всякий раз когда Бог свидетельствует о Своей милости к людям и прощает им грехи, Он одновременно предлагает им Христа, Коему свойственно рассеивать радость везде, где сияет Его слава.

Итак, я признаю, что касательно веры в незаслуженное спасение ветхозаветные отцы были причастниками одного с нами Евангелия. Однако, поскольку Дух в Писании обычно говорит, что Евангелие было обнародовано только после пришествия Христова, мы также удержим эту форму речи.

Жан Кальвин - Толкование на Евангелие от Иоанна

Пер. с латинского И. В. Мамсурова

Мн.: МФЦП, 2007. — 640 с.

ISBN 978-985-454-364-2 (рус.)

Перевод осуществлен по изданию:

COMMENTARIUS IN EVANCELIUM IOANNIS

IOANNIS CALVINI

BRUNSVIGAE APUD С. A. SCHWETSCHKE ЕТ FILIUM (APPELHANS & PFENNINGSTORFF) 1892

Предисловие

Глава 1 - Глава 21