Кальвин - Толкование на Первое и Второе послания Тимофею, Послание к Титу, Послание к Колоссянам, Послание к Филимону

Книга «Толкование на послания к Тимофею, Титу, Колоссянам и Филимону», написанная великим реформатором Жаном Кальвином, представляет собой классический образец реформатской экзегезы XVI века. Автор ставит задачу раскрыть практическое и доктринальное значение «пастырских» и «тюремных» посланий апостола Павла, делая акцент на устройстве Церкви, чистоте учения и христианской этике. Основная идея произведения заключается в утверждении абсолютного авторитета Священного Писания и суверенитета Бога, которые должны проявляться как в строгом порядке церковного управления, так и в личной святости каждого верующего, взирающего на Христа как на единственного Главу и Посредника.

Содержательная часть книги охватывает широкий спектр тем: от детальных наставлений молодым епископам Тимофею и Титу о качествах служителей до глубокого христоцентричного богословия в Послании к Колоссянам. Кальвин последовательно разбирает стих за стихом, объясняя важность молитвы, роль женщин в собрании и борьбу с лжеучениями, которые угрожали ранней Церкви. Особое внимание автор уделяет Посланию к Филимону, где на примере раба Онисима раскрываются темы примирения, прощения и равенства всех верующих перед Богом. В книге глубоко исследуется концепция «совершенства во Христе», противопоставляемая человеческим преданиям и аскетическим правилам, которые Кальвин критикует с позиций евангельской свободы.

Текст написан в строгом, логичном и дидактическом стиле, сочетающем филологический анализ оригинала с глубоким пасторским применением. Жан Кальвин мастерски соединяет богословскую глубину с лаконичностью изложения, что делает его комментарии фундаментальным ресурсом для проповедников, теологов и исследователей Реформации на протяжении пяти столетий. Работа служит незаменимым руководством по экклезиологии и христианскому образу жизни, помогая читателю увидеть в словах апостола Павла живое Слово Божье, актуальное для созидания Церкви в любую эпоху. Это чтение помогает осознать серьезность пастырского призвания и величие Божьей благодати, явленной в Евангелии.

Жан Кальвин - Толкование на Первое и Второе послания Тимофею, Послание к Титу, Послание к Колоссянам, Послание к Филимону

Пер. с латинского И. В. Мамсурова

Мн.: Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2013. — 352 с.

ISBN 978-985-6791-89-8 (рус.)

COMMENTARIUS IN EPISTOLAM AD TIMOTHEUM I, II, EPISTOLAM AD TITUM, EPISTOLAM AD COLOSSENSES, EPISTOLAM AD PHILEMONEM IOANNIS CALVINI

BRUNSVIGAE APUD C. A. SCHWETSCHKE ET FILIUM (APPELHANS & PFENNINGSTORFF) 1893

