Кальвин - Толкование на Первое Послание к коринфянам

«Павел, волею Божьею призванный апостол». Так начинаются почти все послания Павла, и цель этих слов — утверждение авторитетности излагаемого учения и обретение благорасположения слушателей. Авторитетность послания утверждается тем, что Павел был призван к апостольству самим Богом и является апостолом Христовым, посланником Божьим, а благорасположение слушателей обретается тем, что Павел заверяет их в своей любви и добрых чувствах. Ведь мы охотнее верим тому, кто относится к нам с любовью и благосклонностью и во всем желает нам добра и благополучия.

Таким образом, словами «призванный апостол Иисуса Христа» Павел свидетельствует об авторитетности своего послания и говорит о себе как о человеке, избранном по воле Божьей. Итак, церковь должна слушать только такого учителя, который удовлетворяет двум требованиям: он должен иметь призвание от Господа и верно исполнять обязанности вверенного ему служения. Павел, по его собственному заверению, удовлетворял обоим требованиям. Наименование «апостол» с необходимостью подразумевает, что человек, носящий это звание, тщательнейшим образом исполняет все обязанности посланника Христова (2 Кор. 5:19) и проповедует чистое евангельское учение. Но поскольку никто не может самовольно присвоить себе это служение, не имея к тому должного призвания, Павел добавил, что является волей Божьей призванным апостолом, а не самозванцем.

Кальвин Жан - Толкование на Первое Послание к коринфянам - Содержание

Краткое содержание