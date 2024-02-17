Камалова Лола – Сохранить веру

Никита хорошо помнит день, когда из военкомата пришла повестка о службе в армии. Он знал, что верующим там нелегко: насмешки, жестокое обращение начальства и солдат. Их наказывают за отказ принимать присягу и брать в руки оружие. Теперь все это предстояло ему.

Шла весна 1982 года, и верующие в Советском Союзе все еще подвергались преследованиям. В этом году христиан облетела скорбная весть о смерти в армии одного из братьев. Он, как и несколько братьев до него, был замучен в армии за то, что не принял присягу1 и свидетельствовал окружающим о Христе. Несмотря на тревогу, сжимающую сердце, Никита, который недавно покаялся и принял крещение, был готов к тому, что, возможно, и для него Бог предназначил такой путь...

Вот и военкомат. С нарастающим волнением Никита переступил порог нужного кабинета. Здесь ему объяснили, что необходимо пройти медицинский осмотр, и выдали анкету. Среди прочих вопросов в ней был и такой: ваше отношение к религии? «Верю в Бога», — написал в графе Никита.

После медосмотра у членов комиссии возникли к нему дополнительные вопросы.

— Так ты верующий? А как ты собираешься служить? Присягу будешь принимать? — прямо спросил член комиссии, один из партийных работников.

— По христианским убеждениям я откажусь принимать присягу, — твердо ответил Никита, не опуская глаз под пристальным взглядом коммуниста.

— У нас есть много методов исправить твои убеждения. В армии ты забудешь свою веру и все, чему тебя учили родители. Там ты увидишь совсем другую жизнь.

— Ты комсомолец? — спросил Никиту другой член комиссии.

— Нет.

— Ничего, в армии вступишь в комсомол.

— Не вступлю, — тихо, но твердо ответил Никита.

Лола Камалова – Сохранить веру - Рассказы для молодежи

Новоселки: Международное Господнее служение. – Ephrata: Grace Press, 2013. – 66 с.

Лола Камалова – Сохранить веру - Содержание