Камалова Лола – Сохранить веру
Никита хорошо помнит день, когда из военкомата пришла повестка о службе в армии. Он знал, что верующим там нелегко: насмешки, жестокое обращение начальства и солдат. Их наказывают за отказ принимать присягу и брать в руки оружие. Теперь все это предстояло ему.
Шла весна 1982 года, и верующие в Советском Союзе все еще подвергались преследованиям. В этом году христиан облетела скорбная весть о смерти в армии одного из братьев. Он, как и несколько братьев до него, был замучен в армии за то, что не принял присягу1 и свидетельствовал окружающим о Христе. Несмотря на тревогу, сжимающую сердце, Никита, который недавно покаялся и принял крещение, был готов к тому, что, возможно, и для него Бог предназначил такой путь...
Вот и военкомат. С нарастающим волнением Никита переступил порог нужного кабинета. Здесь ему объяснили, что необходимо пройти медицинский осмотр, и выдали анкету. Среди прочих вопросов в ней был и такой: ваше отношение к религии? «Верю в Бога», — написал в графе Никита.
После медосмотра у членов комиссии возникли к нему дополнительные вопросы.
— Так ты верующий? А как ты собираешься служить? Присягу будешь принимать? — прямо спросил член комиссии, один из партийных работников.
— По христианским убеждениям я откажусь принимать присягу, — твердо ответил Никита, не опуская глаз под пристальным взглядом коммуниста.
— У нас есть много методов исправить твои убеждения. В армии ты забудешь свою веру и все, чему тебя учили родители. Там ты увидишь совсем другую жизнь.
— Ты комсомолец? — спросил Никиту другой член комиссии.
— Нет.
— Ничего, в армии вступишь в комсомол.
— Не вступлю, — тихо, но твердо ответил Никита.
Лола Камалова – Сохранить веру - Рассказы для молодежи
Новоселки: Международное Господнее служение. – Ephrata: Grace Press, 2013. – 66 с.
Лола Камалова – Сохранить веру - Содержание
-
Сохранить веру
- Единственно верный путь
- Вчасти
- Беседа в штабе
- Армейская жизнь
- Замполит
- Присяга
- Разговор в кабинете
- На новом месте
- Плата за верность
- Мало места для собраний
- Молодежное общение
- «Помните узников»
- Закрытые ворота
- Врата ада не одолеют
- Встреча узника
- Правильный выбор
No comments yet. Be the first!