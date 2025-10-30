Камільєрі Ріно - Святий Антоній Падуанський - Я і диявол

Я, Антоній, один з братів менших, пишу ці рядки, які ніхто ніколи не прочитає, бо я їх спалю, коли відчую наближення смерти. Мої ноги дуже на­ брякли і болять. Немає сенсу шкрябати чи масажу­ вати їх, шкіра стала вже геть нечутлива. Весь біль – всередині мене. Оніміння досягло стегон, і я відчу­ ваю, що воно піднімається вище. Мені важко диха­ ти, і в мене горить чоло. Я дуже хочу спати, але вже давно не можу заснути. Коли лягаю, біль, як і за­ дишка, посилюється. Я сиджу, але через неймовір­ ні муки мені постійно доводиться змінювати поло­ ження тіла. Від втоми і безсоння у мене сльозяться очі. Я схиляюся, щоб писати, але мушу часто підні­ мати голову, щоб нормально дихати. В’язень майже неперервних чувань, я пишу при тьмяному світлі свічки. Пишу, бо на мене навалилася смертельна втома, і я знаю, що Ворог кружляє навколо мене, чигаючи на пік моєї слабкости. Я помру за кілька днів, у п’ятницю, 13 червня року Божого 1231. Нарешті.

Я скоро покину це тіло. Брат Франциск називав тілесну оболонку осликом. Майже сорок років він віз мене і привіз сюди. Тепер я злажу з нього, щоби впасти в Божі обійми. Я вже давно зрозумів, що мав на увазі апостол Павло, коли казав, що не може ніяк дочекатися часу возз’єднання зі своїм Господом .

Так, роботи залишилося чимало, а справу, заради якої я усамітнився серед гілок цього горіха, ще не завершено. Але мене не цікавить нічого, окрім во­лі мого Творця, який безперервно тче гобелен, що його люди бачать лише зі зворотного боку: хаотич­ну барвисту плутанину. Моє завдання завершено, а продовжуватимутьвже інші. Ніхто з нас не є не­замінним, і я – лише слуга непотрібний . І саме для того, щоб побороти спокусу вважати себе автором справ, яких я довершив, – численних, аж надто численних як для однієї людини, і вже цього достат­ньо, щоб виникла підозра, – вирішив підсумувати, тут і тепер, хто я і ким був. Передусім, щоб добре затямити, що Бог може народити синів Авраама навіть з каміння ; і якби не було Антонія, щоб спа­сати душі, розуми й тіла, то знайшовся б хтось інший.

Камільєрі Ріно - Святий Антоній Падуанський - Я і диявол

пер. з італ. К. Зінченко

Львів: Свічадо, 2025, 232 с.

ISBN 978­617­8600­47­1

Камільєрі Ріно - Святий Антоній Падуанський - Я і диявол - Зміст

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