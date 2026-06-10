Наиболее волнующим переживанием XXI века стал рубеж, открывший новое тысячелетие. Даже у людей, далеких от религии, ожидание чего-то особенного, как в сфере личной, так и общественной жизни, вызывает трепет в сердце.

Почему Бог позволил именно нам жить в это время? Неужели наше поколение лучше тех, кто ушел и уже забыт? Да, мы можем быть достойнее, но если при этом мы не обращаем внимание ни на время, стремительно уходящее и отсчитывающее свой роковой приговор новому поколению, ни на обстоятельства, зовущие нас к действию, то всего лишь повторим путь наших предшественников.

История - как общечеловеческая, так и христианская - наглядно показывает, что время безжалостно к тем, чьи глаза и уши закрыты. Такие люди не в состоянии видеть и слышать, двигаться вперед и действовать, отвечая на нужды эпохи.

Все мы ответственны за шанс, предоставленный нам и нашему народу. И потому нам нужно говорить скорее о возможностях во времени, чем о рубежах времени.

Две тысячи лет назад, при переходе не только к новому веку, но и к следующей эпохе, Тот, Кто управляет временем и пробуждает желания в сердцах людей, убедительно открыл Своему народу опасность его состояния, связанного с отношением людей ко времени и открывающимся возможностям.

Михаил Каминский - Жизнь без страха. Это реально?

Заокский: «Источник жизни», 2002.—96 с.

ISBN 5-86847-448-1

Михаил Каминский - Жизнь без страха. Это реально? - Содержание

Оглавление

Что нас тревожит?

Глава 1. Какой выбрать путь?

Глава 2. Покаяние — конец или начало пути?

Глава 3. Иисус - Мессия, Господь, Спаситель

Глава 4. Победить сомнения и жить верой

Глава 5. Получить прощение и жить надеждой

Глава 6. Настоящее и будущее определяется отношениями с Иисусом?