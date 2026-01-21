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Кампенхаут - Образы души

Кампенхаут - Образы души
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy
Series Мастера психологии (21 books)

Это исследование того, как работает наше глубокое бессознательное — «душа» — и как на нее можно влиять через образы и движения. Кампенхаут показывает, что проблемы в семье или личные травмы часто имеют корни, уходящие глубже психологии — в родовое поле и духовный мир. Вместо долгого психоанализа он предлагает путь ритуала и системного видения.

Даан ван Кампенхаут - Образы души. Шаманизм и системные расстановки

(Серия «Мастера психологии»)

18+ (Запрещено для детей. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ.)

СПб.: Питер, 2023. — 208 с.: ил.

ISBN 978-5-4461-1936-3

Даан ван Кампенхаут - Образы души. Шаманизм и системные расстановки - Содержание

(Серия «Мастера психологии»)

18+ (Запрещено для детей. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ.)

Предисловие Берта Хеллингера

Предисловие автора

  • Описание шаманской и системной работы

  • Базовые принципы исцеления

  • Семейная расстановка и шаманские ритуалы

  • Брать на себя страдания других

  • Сила предков

  • Опыт вневременности

  • Манифестации души и духа

  • Множественная душа

  • Душа, четыре тела и личность

  • Присутствие мертвых

  • Душа в процессе расстановки

  • Действие расстановки

  • Развитие души

  • Опасные зоны

  • Ритуалы

Об авторе

Views 357
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Added 21.01.2026
Author brat lexmak
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