Кампенхаут - Образы души
Это исследование того, как работает наше глубокое бессознательное — «душа» — и как на нее можно влиять через образы и движения. Кампенхаут показывает, что проблемы в семье или личные травмы часто имеют корни, уходящие глубже психологии — в родовое поле и духовный мир. Вместо долгого психоанализа он предлагает путь ритуала и системного видения.
Даан ван Кампенхаут - Образы души. Шаманизм и системные расстановки
(Серия «Мастера психологии»)
18+ (Запрещено для детей. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ.)
СПб.: Питер, 2023. — 208 с.: ил.
ISBN 978-5-4461-1936-3
Даан ван Кампенхаут - Образы души. Шаманизм и системные расстановки - Содержание
(Серия «Мастера психологии»)
18+ (Запрещено для детей. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ.)
Предисловие Берта Хеллингера
Предисловие автора
Описание шаманской и системной работы
Базовые принципы исцеления
Семейная расстановка и шаманские ритуалы
Брать на себя страдания других
Сила предков
Опыт вневременности
Манифестации души и духа
Множественная душа
Душа, четыре тела и личность
Присутствие мертвых
Душа в процессе расстановки
Действие расстановки
Развитие души
Опасные зоны
Ритуалы
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