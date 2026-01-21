Это исследование того, как работает наше глубокое бессознательное — «душа» — и как на нее можно влиять через образы и движения. Кампенхаут показывает, что проблемы в семье или личные травмы часто имеют корни, уходящие глубже психологии — в родовое поле и духовный мир. Вместо долгого психоанализа он предлагает путь ритуала и системного видения.

Даан ван Кампенхаут - Образы души. Шаманизм и системные расстановки

(Серия «Мастера психологии»)

18+ (Запрещено для детей. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ.)

СПб.: Питер, 2023. — 208 с.: ил.

ISBN 978-5-4461-1936-3

Даан ван Кампенхаут - Образы души. Шаманизм и системные расстановки - Содержание

(Серия «Мастера психологии»)

18+ (Запрещено для детей. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ.)

Предисловие Берта Хеллингера

Предисловие автора

Описание шаманской и системной работы

Базовые принципы исцеления

Семейная расстановка и шаманские ритуалы

Брать на себя страдания других

Сила предков

Опыт вневременности

Манифестации души и духа

Множественная душа

Душа, четыре тела и личность

Присутствие мертвых

Душа в процессе расстановки

Действие расстановки

Развитие души

Опасные зоны

Ритуалы

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