Кан - Сквозь призму хасидского учения

Кан - Сквозь призму хасидского учения
Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Biblical Studies, Philosophy, History, **Jewish History, Cultural Studies Art, Philology Literature
Series Чейсовская коллекция (38 books)

Замысел этой книги — дать современному русскоязычному читателю серьезное представление об основах хасидского учения.

Многие люди, впервые знакомясь с основами хасидизма, невольно задаются вопросом: в чем разница между ними и учением каббалы? Ведь вроде бы то и другое исследует скрытую суть вещей, скрытые смыслы слов Торы. Это действительно так, но есть принципиальная разница.

Каббала в основном объясняет, что происходит в верхних мирах — отсюда учение о сфирот, о качествах Б-га (мидот), об уровнях связи между Б-гом и нашим миром. По сути, это знание в чистом виде.

Хасидизм же в основном рассматривает вопросы о том, как это знание относится к человеку, как оно может ему служить, чтобы сам человек лучше служил Б-гу. Ведь знание сфирот и мидот реально способно помочь, лишь если мы используем его в служении — для более глубокого понимания тех заданий, которые Б-г нам дает, для более эффективной, более последовательной работы по улучшению окружающего мира. Каббала делает человека более умным; хасидизм делает его более близким к Б-гу, более чистым и святым.

Йоэль Кан - Сквозь призму хасидского учения

Йоэль Кан; Пер. с иврита М. Корица.

М. : Книжники, 2011. — 672 с.

(Чейсовская коллекция).

ISBN 978-5-9953-0148-6 («Книжники»)

Йоэль Кан - Сквозь призму хасидского учения - Содержание

  • УРОК ПЕРВЫЙ ЧТО ТАКОЕ ЕДИНСТВО

  • УРОК ВТОРОЙ ГДЕ НАХОДИТСЯ Б-Г

  • Осторожно, каббала!

  • УРОК ТРЕТИЙ В ЧЕМ СМЫСЛ СИНАЙСКОГО ОТКРОВЕНИЯ

  • УРОК ЧЕТВЕРТЫЙ ИЗБАВЛЕНИЕ КАК ВЕРШИНА ТВОРЕНИЯ

  • УРОК пятый РАБЫ ИЛИ СЫНОВЬЯ

  • УРОК ШЕСТОЙ ТАЙНЫ ВОЗВРАЩЕНИЯ

  • УРОК СЕДЬМОЙ ЧЕМ НАДО ЗАПАСТИСЬ НА ГОД

  • УРОК восьмой ВЕРА И ЗНАНИЕ

  • УРОК ДЕВЯТЫЙ ИЗБАВЛЕНИЕ И ХРАМ

  • УРОК ДЕСЯТЫЙ ВЫБОР И ИЗБРАННОСТЬ

  • УРОК ОДИННАДЦАТЫЙ БОРЬБА И ГАРМОНИЯ

  • УРОК ДВЕНАДЦАТЫЙ МЕССИАНСКИЕ ВРЕМЕНА

Added 22.03.2026
