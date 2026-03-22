Замысел этой книги — дать современному русскоязычному читателю серьезное представление об основах хасидского учения.

Многие люди, впервые знакомясь с основами хасидизма, невольно задаются вопросом: в чем разница между ними и учением каббалы? Ведь вроде бы то и другое исследует скрытую суть вещей, скрытые смыслы слов Торы. Это действительно так, но есть принципиальная разница.

Каббала в основном объясняет, что происходит в верхних мирах — отсюда учение о сфирот, о качествах Б-га (мидот), об уровнях связи между Б-гом и нашим миром. По сути, это знание в чистом виде.

Хасидизм же в основном рассматривает вопросы о том, как это знание относится к человеку, как оно может ему служить, чтобы сам человек лучше служил Б-гу. Ведь знание сфирот и мидот реально способно помочь, лишь если мы используем его в служении — для более глубокого понимания тех заданий, которые Б-г нам дает, для более эффективной, более последовательной работы по улучшению окружающего мира. Каббала делает человека более умным; хасидизм делает его более близким к Б-гу, более чистым и святым.

Йоэль Кан - Сквозь призму хасидского учения

Йоэль Кан; Пер. с иврита М. Корица.

М. : Книжники, 2011. — 672 с.

(Чейсовская коллекция).

ISBN 978-5-9953-0148-6 («Книжники»)

Йоэль Кан - Сквозь призму хасидского учения - Содержание