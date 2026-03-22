Замысел этой книги — дать современному русскоязычному читателю серьезное представление об основах хасидского учения.
Многие люди, впервые знакомясь с основами хасидизма, невольно задаются вопросом: в чем разница между ними и учением каббалы? Ведь вроде бы то и другое исследует скрытую суть вещей, скрытые смыслы слов Торы. Это действительно так, но есть принципиальная разница.
Каббала в основном объясняет, что происходит в верхних мирах — отсюда учение о сфирот, о качествах Б-га (мидот), об уровнях связи между Б-гом и нашим миром. По сути, это знание в чистом виде.
Хасидизм же в основном рассматривает вопросы о том, как это знание относится к человеку, как оно может ему служить, чтобы сам человек лучше служил Б-гу. Ведь знание сфирот и мидот реально способно помочь, лишь если мы используем его в служении — для более глубокого понимания тех заданий, которые Б-г нам дает, для более эффективной, более последовательной работы по улучшению окружающего мира. Каббала делает человека более умным; хасидизм делает его более близким к Б-гу, более чистым и святым.
Йоэль Кан - Сквозь призму хасидского учения
Йоэль Кан; Пер. с иврита М. Корица.
М. : Книжники, 2011. — 672 с.
(Чейсовская коллекция).
ISBN 978-5-9953-0148-6 («Книжники»)
Йоэль Кан - Сквозь призму хасидского учения - Содержание
УРОК ПЕРВЫЙ ЧТО ТАКОЕ ЕДИНСТВО
УРОК ВТОРОЙ ГДЕ НАХОДИТСЯ Б-Г
Осторожно, каббала!
УРОК ТРЕТИЙ В ЧЕМ СМЫСЛ СИНАЙСКОГО ОТКРОВЕНИЯ
УРОК ЧЕТВЕРТЫЙ ИЗБАВЛЕНИЕ КАК ВЕРШИНА ТВОРЕНИЯ
УРОК пятый РАБЫ ИЛИ СЫНОВЬЯ
УРОК ШЕСТОЙ ТАЙНЫ ВОЗВРАЩЕНИЯ
УРОК СЕДЬМОЙ ЧЕМ НАДО ЗАПАСТИСЬ НА ГОД
УРОК восьмой ВЕРА И ЗНАНИЕ
УРОК ДЕВЯТЫЙ ИЗБАВЛЕНИЕ И ХРАМ
УРОК ДЕСЯТЫЙ ВЫБОР И ИЗБРАННОСТЬ
УРОК ОДИННАДЦАТЫЙ БОРЬБА И ГАРМОНИЯ
УРОК ДВЕНАДЦАТЫЙ МЕССИАНСКИЕ ВРЕМЕНА
