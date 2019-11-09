Катехетика - это богословско-педагогическая церковная дисциплина, исследующая весь комплекс проблем, связанных с передачей веры и с ее принятием. С одной стороны, она имеет отношение к Божественному Откровению: Бог любит человека и хочет, чтобы он участвовал в Его Божественной жизни, Он осуществляет спасение человека во Христе и в Его Церкви.

С другой стороны, катехетика имеет отношение к целостному христианскому воспитанию: человек призван не только иметь знания о Боге, но и знать Бога, любить Его, следовать за Христом и иметь личное общение с Ним. Как и любая другая наука, катехетика делится на разделы, изучающие различные аспекты катехизации.

Канакри Тереза - Катехетика

Католич. высш. духов, семинария «Мария - Царица Апостолов», Богослов, ин-т св. Иоанна Златоуста

Санкт-Петербург: Католическая высшая духовная семинария «Мария - Царица Апостолов», 2017. 260 c.

Серия Studia petropolitana; 2

ISBN: 978-5-905349-02-7

Канакри Тереза - Катехетика - Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ВВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ I. ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ, ИЛИ ОСНОВНАЯ КАТЕХЕТИКА

РАЗДЕЛ II. ФОРМАЛЬНАЯ КАТЕХЕТИКА

РАЗДЕЛ III. СПЕЦИАЛЬНАЯ КАТЕХЕТИКА

РАЗДЕЛ IV. ПРИКЛАДНАЯ КАТЕХЕТИКА

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Канакри Тереза - Катехетика - Предисловие

Церковь существует для того, чтобы благовествовать, - то есть, для того, чтобы проповедовать и научать, нести дар благодати, примирять грешников с Богом, увековечивать жертву Христа в Евхаристии, которая есть воспоминание Его смерти и Его славного Воскресения» (EN14). «Для верного осуществления катехетического служения в поместной Церкви приоритетное значение имеет надлежащее пастырство катехизаторов» (ОКР 233). «Епархиальное катехетическое пастырство должно признать абсолютный приоритет воспитания катехизаторов-мирян. Наряду с этим следует обратить внимание на определяющий фактор катехетической подготовки пресвитеров как в учебном плане семинарского образования, так и в период постоянного воспитания» (ОКР 234). Учебник, который вы держите в руках, рассматривает комплекс проблем, связанных с передачей веры и с ее принятием. Он целостно раскрывает все аспекты катехетики: ее сущность, цель и задачи, представляет дидактические и методологические принципы, основанные на Божественной педагогике, представляет катехизацию в контексте восприятия человеком катехетеческого материала на разных ступенях его психического развития.

Учебник адресован в первую очередь тем, кому по окончании обучения предстоит организовывать работу по катехизации на местах, принимать решение, кому можно поручить эту миссию, «научить катехизатора надлежаще и плодотворно оживлять катехетический процесс, в котором он поэтапно проповедует Иисуса Христа, ведет к познанию Его жизни, показывая ее в рамках истории спасения; объясняет Тайну Сына Божия, ради нашего спасения ставшего Человеком» (ОКР 235), окормлять катехизаторов и катехизируемых. Благодаря этому пособию студенты получат теоретические знания и практические навыки. Особенно важно, что, хотя катехетика практически с начала возобновления деятельности Высшей духовной семинарии в России преподавалась как учебная дисциплина, впервые, именно в год 25-летия восстановления структур Католической Церкви в России, выходит в свет современное учебное пособие по этому предмету. Катехизаторам-мирянам, на которых, собственно, и возложена будет непосредственная работа по евангелизации и катехизации, в равной степени необходимо это уникальное в своем роде издание. Стоит надеяться, что оно станет ценным вкладом в формирование нового образа катехизатора, способного научить слушателей углублять свою веру, смотреть на свою жизнь в свете веры, помогать им жить верой, - то есть помогать исповедовать свою веру в повседневной жизни. Учебник окажет неоценимую помощь тем, кто отвечает за катехизацию, и в первую очередь - настоятелям приходов, которые призваны поддерживать катехизаторов в их миссии, связанной с целостным христианским воспитанием: знать о Боге, знать Бога, любить Его, следовать за Христом и постоянно углублять личное общение с Ним.

Епископ Кирилл Климович, ординарий епархии св. Иосифа в Иркутске, председатель Катехетической комиссии Конференции епископов России Иркутск, 15 апреля 2016 г.