Канатуш - Признаки пришествия и приготовление к нему

Если во все времена новозаветной эры главной целью христианской жизни было свидетельство об Иисусе Христе, Спасителе мира, чтобы побольше людей избавить от власти тьмы и ввести в Царствие Божие, то в конце новозаветного времени, времени Второго пришествия Христа, главная цель христианской жизни — «служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мёртвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева» (1Фес. 1:9-10).

Ожидать и готовиться к приходу Христа — вот ныне девиз христиан!

Священное Писание открывает, что Господь Иисус Своим Вторым пришествием на Землю избавит ожидающих детей Божиих от «ірддущего гнева».

Гнев Божий — это справед ливая реакция праведного Бога на умножение зла и греха на земле. Именно грех и преступления людей вызывают гнев Божий.

«Нет, не Бог совершает суд, а человек подвергает себя судам, производимым человеком... В каждой вине человека заключается её же собственное осуждение, и она никогда не избежит жестокого самовоздаяния» (Яков Крекер).

Пророки Ветхого Завета гнев Божий стали связывать с днём гнева, днём Господним (Ис. 13:9-12; Соф. 1:14-18). «Гнев» — это время антихриста, человека греха, описанного во 2Фес. 2:1-12; Отк. 13,17 и 18 гл. Это «година искушения» (Отк. 3:10), от которой готовые будут избавлены. Иначе это время ещё называется «тьмой внешней» (Мф. 25:30).

По словам Иисуса, верующие не избегнут «начала болезней» — первой половины дня Господня, которая будет отличаться войнами, восстаниями народов, экономической разрухой, голодом, эпидемиями, землетрясениями, распространением ужасной ненависти и вражды между людьми друг ко другу, особенно к детям Божиим (Мф. 10:17-18). Эту часть скорбей верующим придётся пережить, чтобы переплавиться, очиститься и приготовиться ко встрече с Господом (Дан. 11:33-35; 12:10).

Но время антихриста («годину искушения», или «тьму внешнюю») дети Божии могут «избежать», если будут «бодрствовать», ожидать Господа и готовиться ко встрече с Ним по Слову Лук. 21:36; Мф. 24:42-44, как это делали Апостолы (2Тим. 4:6-8). Нерадивых к Его предупреждениям ожидает участь «неразумных дев»: двери «брачного пира» перед ними затворятся, и они услышат суровое слово: «Не знаю вас» (Мф. 25:10-12). Они будут оставлены вне дверей и тем самым будут ввергнуты во тьму внешнюю, где должны будут мученической смертью доказывать своё право на царствование со Христом в Тысячелетии (Отк. 13:7 и 15; 20:4).

В.Я. Канатуш - Признаки пришествия и приготовление к нему

Новосибирск: Посох, 2008. — 304 с.

ISBN 978-5-93958-037-8

В.Я. Канатуш - Признаки пришествия и приготовление к нему – Содержание

Цель христианской жизни — второе пришествие Христа

День Господень

Признаки второго пришествия

Распускающиеся смоковница и деревья

Притча о десяти девах

Притча о талантах

Приготовьтесь!

О последнем времени

«Связки»

Опасность последнего времени — «экумения», переросшая в OOP

О пришествии Христа ко всемирному суду

Приложения