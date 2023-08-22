Канатуш Владимир - Семь притч о Царстве Божием по Евангелию от Матфея
В Евангелии от Матфея в 13 главе есть семь притч, произнесенных Иисусом Христом на одну и ту же тему, — о Царствии Небесном. Эта тема — одна из центральных в учении Нового Завета. Иисус раскрыл ее не в форме повествовательного рассказа или нравственной проповеди, а в форме притч — коротких, метких, ярких бытовых сравнений, впечатляющих слушателя и производящих эффект блеска молнии, которая мгновенным озарением выхватывает сокрытое во мраке.
Что же такое притча в библейском понимании? И почему Иисус воспользовался ею, чтобы проиллюстрировать важную истину?
Прежде всего притчи Христа — это не миф, не басня и не сказка, ибо Иисус как Истина по естеству Своему никогда не прибегал к вымыслам, не фантазировал и не преувеличивал. Он брал простые житейские факты, облекал их в притчи и таким способом доносил до сознания слушателей возвещаемую Им истину.
Владимир Яковлевич Канатуш – Семь притч о Царстве Божием по Евангелию от Матфея 13 глава
Москва: Издательство «Протестант», 1991. – 64 с.
ISBN 5-85770-005-1
Владимир Яковлевич Канатуш – Семь притч о Царстве Божием - Содержание
Предисловие
Вступительное слово о Царстве Божием
1. Притча о сеятеле
2. Притча о плевелах
3. Притча о зерне горчичном
4. Притча о закваске
5. Притча о скрытом сокровище
6. Притча о небесной жемчужине
7. Притча о неводе
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Благодарим за труд!)Молодцы!)
Велеки дякую всім хто створив цей прекрасний сайт і зібрав таку величезну збівку коментарів до Божого Слова Біблії. Нехай Всемогутній Єгова Бог і надалі вас благословляє в цій праці. Не хай ніщо не завадить в цій праці, праці прославлення його величного Слова
Спасибо за книгу Пенн-Луис – История Иова
Огромное спасибо!
спасибо
Дякую за книгу Канатуша та Віри Горт.
Очень ценю поэтический перевод Веры Горт. Он прекрасен своей необычностью, язык оригинала прямо врывается в слух и зачаровывает своей первозданной фонетикой, а от него уже идет ткань русского переложения.
Перевод Песни песней интегрирует библейский текст и понимание классического и важнейшего из иудейских комментаторов Раши, и делает это в изящной художественной манере