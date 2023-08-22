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Канатуш Владимир - Семь притч о Царстве Божием по Евангелию от Матфея

Владимир Яковлевич Канатуш – Семь притч о Царстве Божием
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, CATHOLICISM, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology

В Евангелии от Матфея в 13 главе есть семь притч, произнесенных Иисусом Христом на одну и ту же тему, — о Царствии Небесном. Эта тема — одна из центральных в учении Нового Завета. Иисус раскрыл ее не в форме повествовательного рассказа или нравственной проповеди, а в форме притч — коротких, метких, ярких бытовых сравнений, впечатляющих слушателя и производящих эффект блеска молнии, которая мгновенным озарением выхватывает сокрытое во мраке.

Что же такое притча в библейском понимании? И почему Иисус воспользовался ею, чтобы проиллюстрировать важную истину?

Прежде всего притчи Христа — это не миф, не басня и не сказка, ибо Иисус как Истина по естеству Своему никогда не прибегал к вымыслам, не фантазировал и не преувеличивал. Он брал простые житейские факты, облекал их в притчи и таким способом доносил до сознания слушателей возвещаемую Им истину.

Владимир Яковлевич Канатуш – Семь притч о Царстве Божием по Евангелию от Матфея 13 глава

Москва: Издательство «Протестант», 1991. – 64 с.

ISBN 5-85770-005-1

Владимир Яковлевич Канатуш – Семь притч о Царстве Божием - Содержание

  • Предисловие

  • Вступительное слово о Царстве Божием

  • 1. Притча о сеятеле

  • 2. Притча о плевелах

  • 3. Притча о зерне горчичном

  • 4. Притча о закваске

  • 5. Притча о скрытом сокровище

  • 6. Притча о небесной жемчужине

  • 7. Притча о неводе

Views 2 299
Rating 5.0 / 5
Added 22.08.2023
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (13)

Comments (8 comments)

7
7aliaksei7 2 years ago

Интересные книги: Иванов - Библейские числа, Калмыков – Толкование на Книгу Библии Песни Песней Соломона, Канатуш – Семь притч о Царстве Божием по Евангелию от Матфея 13 глава. Простые, понятные с ясными откровениями.

 

Благодарим за труд!)Молодцы!)
V
viktor_bn 3 years ago

Велеки дякую всім хто створив цей прекрасний сайт і зібрав таку величезну збівку коментарів до Божого Слова Біблії. Нехай Всемогутній Єгова Бог і надалі вас благословляє в цій праці. Не хай ніщо не завадить в цій праці, праці прославлення його величного Слова  
V
viktor_bn 3 years ago

 Спасибо за книгу Пенн-Луис – История Иова 
Владимир79 3 years ago
Спасибо большое
S
Sergey05 3 years ago

Огромное спасибо!
G
gios76 3 years ago

спасибо
Y
yuniy 3 years ago

Дякую за книгу Канатуша та Віри Горт.
B
brat christifid 3 years ago

Очень ценю поэтический перевод Веры Горт. Он прекрасен своей необычностью, язык оригинала прямо врывается в слух и зачаровывает своей первозданной фонетикой, а от него уже идет ткань русского переложения.

Перевод Песни песней интегрирует библейский текст и понимание классического и важнейшего из иудейских комментаторов Раши, и делает это в изящной художественной манере

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