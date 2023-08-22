Канатуш Владимир - Семь притч о Царстве Божием по Евангелию от Матфея

В Евангелии от Матфея в 13 главе есть семь притч, произнесенных Иисусом Христом на одну и ту же тему, — о Царствии Небесном. Эта тема — одна из центральных в учении Нового Завета. Иисус раскрыл ее не в форме повествовательного рассказа или нравственной проповеди, а в форме притч — коротких, метких, ярких бытовых сравнений, впечатляющих слушателя и производящих эффект блеска молнии, которая мгновенным озарением выхватывает сокрытое во мраке.

Что же такое притча в библейском понимании? И почему Иисус воспользовался ею, чтобы проиллюстрировать важную истину?

Прежде всего притчи Христа — это не миф, не басня и не сказка, ибо Иисус как Истина по естеству Своему никогда не прибегал к вымыслам, не фантазировал и не преувеличивал. Он брал простые житейские факты, облекал их в притчи и таким способом доносил до сознания слушателей возвещаемую Им истину.

Владимир Яковлевич Канатуш – Семь притч о Царстве Божием по Евангелию от Матфея 13 глава

Москва: Издательство «Протестант», 1991. – 64 с.

ISBN 5-85770-005-1

Владимир Яковлевич Канатуш – Семь притч о Царстве Божием - Содержание