Феликс Кандель - Время рождаться и время умирать - Жизнь и ее продолжение - по законам и традициям иудаизма

Скажем прежде всего: эта книга — популярное изложение событий, сопутствующих человеку на разных этапах его пребывания на свете, и нам не обойтись без попутных разъяснений.

На этих страницах будет неоднократно появляться незнакомое кому-то слово «мидраш», и, чтобы не возникли недоумения, сразу же поясним. Понятие «мидраш» происходит от корня на иврите «дараш», что означает — искать, исследовать, выяснять. Это комментарии еврейских законоучителей, разъясняющие библейские события с помощью аллегорий, притч, басен и афоризмов, которые создавались веками.

Мидраши не следует понимать буквально; в них возможны различные объяснения одних и тех же событий, на разных уровнях проникновения в библейские тексты, — недаром говорили: «В каждом поколении свои толкователи».

Кроме мидраша существует агада, излагая принципы иудаизма в иносказательном виде. Она «ничего не запрещает и ничего не разрешает», соседствуя в Талмуде с его законодательной частью, имя которой «галаха», что в переводе с иврита означает — закон, правило (возможно и такое толкование — принятый путь).

«Галаха» определяет религиозную, гражданскую и семейную жизнь евреев, агада же дополняет ее, излагая по-своему принципы иудаизма.

Это притчи, нравоучительные высказывания, легенды и наставления, начинающиеся порой словами: «Возьмем для сравнения царя, который...» или «На что это похоже? На царя, у которого был сад...» (всё то, что Мартин Бубер, философ, называл «легендарной реальностью, рождающейся в каждом сердце, не замутненном хитростью и лукавством»).

Всякий человек, изучающий еврейское наследие, как бы соучаствует в том процессе, который привел законоучителей к созданию мидраша или агады; следует потрудиться, чтобы разгадать их замысел, как поступали прежние поколения.

Феликс Кандель - Время рождаться и время умирать - Жизнь и ее продолжение - по законам и традициям иудаизма

М.; Иерусалим; Библиотека М. Гринберrа; Книжники, 2021. - 416 с.

ISBN 978-5-905826-39-9

Феликс Кандель - Время рождаться и время умирать - Содержание