Я мечтаю о духовном пробуждении, которое охватит весь мир через наше подрастающее поколение — поколение тысячелетнего Царства Христа. Я представляю, как Евангелие, в конечном итоге, достигает каждого человека на земле, и каждый народ, каждая этническая группа получают наставление в учении Иисуса Христа. Один из первых апостолов, Симон Петр, также мечтал об этом, и в день Пятидесятницы он увидел начало осуществления своей мечты. Древний пророк Иоиль предвозвестил о том, что эта мечта осуществится в последние дни, когда будут пророчествовать сыновья и дочери. Царь Давид тоже мечтал об этом, сказав, что Божьи слова провозгласит великое множество женщин.

В недалеком будущем новое ядро духовного пробуждения сформируют сегодняшние школьники и студенты — разбросанное по всему миру поколение, связанное не только общими интересами в музыке и моде, но и едиными целями. Возможность же интерактивного общения через Интернет только ускорит распространение данного Иисусом две тысячи лет назад послания. Размышляя об этом, я представляю, как каждая девочка растет, зная, что она — ценна и сотворена по образу Божьему, и это знание позволяет ей реализовать вложенный в нее Богом потенциал. Я вижу проницательных лидеров Тела Христова, избранных Богом, помазанных и наделенных дарами и силой Святого Духа, независимо от их расы, цвета кожи или пола.

Это будет поколение людей, спрашивающих: «Кого избирает Бог?» Там будет полное равенство возможностей и абсолютно объективная оценка. Это будет поколение тех, кто готов слушать отделенных Святым Духом лидеров и следовать за ними. Оно не будет связано традициями, препятствующими женщинам подчиняться Божьему призванию, как это происходит в нашем поколении. Имея свежий взгляд на Божье Слово, эти люди поймут, что Святой Дух никогда не делает ничего, противоречащего Его Слову. Изучая Библию без культурных шор на глазах, новое поколение увидит, что Господь для провозглашения Благой Вести и пророчества Божьего Слова в каждой эпохе употреблял женщин наравне с мужчинами.

Попасть в поток Духа. Иногда нам нужно быть готовыми пойти в другом направлении. Наверное, лучше всего проиллюстрировать это на примере. Я пишу эти строки, находясь в своей третьей кругосветной поездке за последний год. Путешествуя по делам служения более сорока лет, я обнаружил, что когда лечу на запад, по ходу движения солнца, адаптация из-за смены часовых поясов протекает легче, чем в случае перелета на восток. При пересечении часовых поясов с востока на запад мой разум не пытается остаться в той стране, из которой я вылетел, а вот при перелете с запада на восток мои биоритмы выходят из строя. Тем не менее, хотя это и противоречит моим установкам и умственным привычкам, самолет в последнем случае долетает быстрее.

Думаю, нечто подобное Господь хочет сделать и с новым поколением. Вместо следования старым, удобным методам, установкам и традициям, оно развернется в противоположную сторону и помчится в ускоряющем потоке Духа к скорейшему исполнению Великого Поручения — мечты древнего пророка, апостола и царя, мечты самого Бога. Старшему поколению будет очень сложно, отбросив свои предубеждения, применить истины, изложенные в этой книге. Слишком много культурных оков препятствует осуществлению мечты. Проиллюстрирую это на примере. Как-то я оказался в столице одной страны, где узнал о мощном молитвенном служении, проводимом группой женщин в частном доме. Они ходатайствовали о лидерах и видели потрясающие результаты своих молитв. Так, к Господу обратилась жена премьер-министра. Несколько министров пришли в тот дом, где проводилось молитвенное собрание, и отдали свои жизни Иисусу.

Лорен Каннингем – Женщины? Почему бы и нет!

К.: Книгоноша, 2011. - 310 с.

Лорен Каннингем – Женщины? Почему бы и нет! – Содержание