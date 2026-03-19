Книга протоиерея Виталия Головатенко «Канон великий святителя Андрея Критского в его древнейшем подлиннике» представляет собой уникальное научно-богословское и литературное издание, плод многолетних трудов по воссозданию первоначального облика главного покаянного текста восточного христианства. Автор ставит задачу очистить Великий канон от позднейших наслоений и искажений, возникших в ходе многовекового бытования текста, и представить его в максимально близком к оригиналу виде. Основная идея работы заключается в том, что возвращение к «древнейшему подлиннику» позволяет не только уточнить богословские акценты святителя Андрея, но и заново открыть невероятную поэтическую мощь и ритмическую стройность этого шедевра византийской гимнографии.

Содержательная часть книги включает в себя глубокое текстологическое исследование, в котором отец Виталий анализирует греческие рукописи и сопоставляет их с традиционными церковнославянскими редакциями. Центральное место занимает новый поэтический перевод на русский язык, выполненный с сохранением оригинальной метрики и образной системы, что делает молитвенное чтение канона более осмысленным и эмоционально глубоким для современного верующего. Автор сопровождает текст детальными комментариями, раскрывающими сложные библейские аллюзии, этимологию ключевых понятий и литургический контекст исполнения канона. В книге также рассматривается история формирования канона как жанра и роль Андрея Критского в развитии церковного искусства, что превращает издание в полноценную энциклопедию покаянной дисциплины и гимнотворчества.

Текст написан в сочетании академической строгости, филологической точности и глубокого пастырского сопереживания. Виталий Головатенко мастерски балансирует между научной дистанцией исследователя и благоговением священнослужителя, превращая сложный филологический анализ в увлекательное путешествие к истокам веры. Работа служит фундаментальным ресурсом для священнослужителей, филологов-византинистов и всех, кто стремится к осознанному участию в богослужениях Великого поста. Это чтение помогает осознать, что Великий канон — это не застывший памятник старины, а живое, вибрирующее слово, способное через века достигать глубин человеческой совести и обновлять дух подлинным покаянием.

Андрей Критский - Канон великий святителя Андрея Критского в его древнейшем подлиннике. Исследование, поэтический перевод и комментарии протоиерея Виталия Головатенко

Москва : Эксмо, 2022. — 488 с. - (Православная библиотека)

ISBN 978-5-04-122713-5

Андрей Критский - Канон великий святителя Андрея Критского в его древнейшем подлиннике. Исследование, поэтический перевод и комментарии протоиерея Виталия Головатенко - Содержание

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ВСТУПЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПРЕДИСЛОВИЕ: О КАНОНЕ ВЕЛИКОМ И ЕГО АВТОРЕ

I. КАНОН ВЕЛИКИЙ: ПРЕДЫСТОРИЯ

II. ПЕСНЕННЫЙ КАНОН И КАНОН ВЕЛИКИЙ

III. КАНОН ВЕЛИКИЙ: ИСТОРИЯ

IV. КАНОН ВЕЛИКИЙ: ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ ДРЕВНЕЙШЕГО ТЕКСТА И ЕГО ПОЭТИЧЕСКОЕ ПЕРЕЛОЖЕНИЕ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ТЕКСТЫ: КАНОН ВЕЛИКИЙ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ

I .КАНОН ВЕЛИКИЙ

II. ЛИТУРГИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ КАНОНА ВЕЛИКОГО

III. РЕКОНСТРУИРОВАННЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ТЕКСТ КАНОНА ВЕЛИКОГО

IV. ДОПОЛНЕНИЕ: ΒΑ Житие святителя Андрея Критского

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. КОММЕНТАРИИ

ВВЕДЕНИЕ

I . КАНОН ВЕЛИКИЙ СВЯТИТЕЛЯ АНДРЕЯ КРИТСКОГО

II. ЛИТУРГИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ КАНОНА ВЕЛИКОГО

III. РЕКОНСТРУИРОВАННЫЙ ТЕКСТ КАНОНА ВЕЛИКОГО

IV. ДОПОЛНЕНИЕ: SBA . Житие святителя Андрея Критского

V. ДОПОЛНЕНИЕ К РАЗДЕЛУ I: Y. Гимнографические параллели к троичным и богородичным строфам Канона великого

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблицы

I. ТЕПЕРЕШНИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ СОСТАВ КАНОНА ВЕЛИКОГО

II. КОЛИЧЕСТВО СТРОФ КАНОНА ВЕЛИКОГО И ИХ СТРУКТУРНЫЙ СОСТАВ

III. БИБЛЕЙСКИЕ ОБРАЗЫ И СЮЖЕТЫ В СТРОФАХ КАНОНА ВЕЛИКОГО

ПРИМЕЧАНИЯ