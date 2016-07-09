Первая мировая и российская Гражданская войны закончились – расколотый мир «собирал» новую геополитическую карту. И вновь образованные, и сохранившие себя во время социальных катаклизмов государства искали партнеров, зачастую руководствуясь принципом «дружбы против общего противника».

Главнокомандующий рейхсвером генерал фон Сект, немецкий протагонист военно-политических контактов Германии и России, считал: «Разрыв версальского диктата может быть достигнут только тесным контактом с сильной Россией. Нравится нам коммунистическая Россия или нет – не играет никакой роли. Что нам нужно – это сильная Россия с широкими границами – на нашей стороне. Итак, никаких Польши и Литвы между нами… И мы получим наши восточные границы по 1914 г. Для Германии важно посредством Советской России развязать путы Антанты».

Основные ограничения вооружения Германии, установленные в Версальском договоре, сводились к следующему. Численность рейхсвера не должна была превышать 100 тыс. человек. Предельный состав высших войсковых соединений был определен в 7 пехотных и 3 кавалерийские дивизии. Обязательная военная служба отменялась.

Срок вольнонаемной военной службы не мог быть менее 12 лет. Германии запрещалось иметь танки, тяжелую артиллерию, химическое оружие, военную авиацию и подводные лодки. Она не могла иметь более 6 броненосцев с предельным водоизмещением до 10 000 тонн, 6 легких крейсеров до 6000 тонн, 12 контрминоносцев до 800 тонн и 12 миноносцев до 200 тонн.

Кроме того, численность офицеров, материальной части, число военных заводов и ряд других факторов были строго регламентированы.

Юлия Захаровна Кантор - Заклятая дружба. Секретное сотрудничество СССР и Германии в 1920–1930-е годы

Санкт-Петербург, Питер 2009 г. – 386 с.

ISBN: 978-5-388-00624-0

Юлия Захаровна Кантор - Заклятая дружба. Секретное сотрудничество СССР и Германии в 1920–1930-е годы - Содержание

Введение

Глава I ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ: Советская Россия и Германия в 1921–1933 гг

§ 1. Советская Россия и Германия: путь к сближению

§ 2. РККА – быть или не быть?

§ 3. «Рапалльский альянс»: авиастроение, боеприпасы, отравляющие вещества

§ 4. СССР как немецкий полигон: самолеты в Липецке, «химия» в Саратове, танки в Казани

§ 5. Рейхсвер и РККА – «рабочие-коммунисты» и «болгары»

§ 6. «Русская картина мира»: немецкий акцент

Глава II «ДЕЛО ВОЕННЫХ»: мина замедленного действия

§ 1. Немецкий след в сценарии «Дела военных»

§ 2. «Дело военных» как социальный заказ

§ 3. Европейское эхо московских расстрелов

Глава III ИГРА ВСЕРЬЕЗ: СССР и гитлеровская Германия до начала второй Мировой войны

§ 1. СССР и Третий рейх: брак по расчету

§ 2. Промышленная технология двойных стандартов

§ 3. От 1933 к 1939: счетчик включен

§ 4. Нацистский «остфоршунг» – шаги на ощупь

Заключение

Источники и литература

Приложение Взгляд из XXI в.: советско-германские военно-политические отношения межвоенного периода

§ 1. О чем недоговаривали историки

§ 2. Белые пятна красно-коричневого цвета

Юлия Захаровна Кантор - Заклятая дружба. Секретное сотрудничество СССР и Германии в 1920–1930-е годы - Введение

В 1921 г. в Москве и в Берлине состоялся первый, двухэтапный, раунд секретных российско-германских переговоров о сотрудничестве в военной сфере. Это событие стало отправной точкой секретного военно-политического союза двух государств, продолжавшегося в различных формах два десятилетия. Тема советско-германского альянса была абсолютно недоступной для изучения до начала 90-х гг. прошлого столетия. Снять гриф секретности с документов, проливающих свет на союз нашей страны с государством, принесшим миру самую кровопролитную в истории человечества войну, в условиях советской реальности было невозможно. Обнародовать материалы, доказывающие участие СССР в масштабной милитаризации Германии в межвоенный период, – тем более.

В среде западных специалистов эта тема хотя и изучалась, однако не избежала как сугубо идеологических, так и фактических искажений. Те и другие в значительной степени стали неизбежным следствием «холодной войны»: с одной стороны, СССР воспринимался как «империя зла», с другой – «железный занавес» не давал зарубежным историкам возможности получить доступ даже к малой части открытых по этой теме советских архивов.

В последние полтора десятилетия ситуация изменилась, и доступ к документам названного периода несколько облегчен. Однако актуальная тема военно-политических отношений рейхсвера и РККА, проливающая свет на истоки внутренних военно-политических процессов 30-х гг. в СССР и изменения международной обстановки, остается изученной лишь фрагментарно, в отличие от проблематики, связанной с непосредственным началом Второй мировой войны. Между тем без детального изучения этой темы невозможно понимание предпосылок ее начала, межвоенных политико-экономических тенденций СССР и Германии, трансформации международного политического климата в этот период и становления тоталитарных режимов в двух странах.

Советско-германские отношения 20–30-х гг. занимают особое место в социально-политическом дискурсе XX столетия. Их развитие стало важным звеном в общей цепи событий, которые привели к развязыванию нацистской Германией Второй мировой войны.

Каковы побудительные мотивы возникновения советско-германских военно-политических контактов в начале 20-х гг. и какова их динамика в последующие два десятилетия? Как сказалось секретное сотрудничество на обороноспособности СССР и Германии? Под влиянием каких факторов принимались сложнейшие внутри– и внешнеполитические решения в этой сфере в Москве и в Берлине до и после прихода к власти Гитлера? Знала ли Европа о том, что СССР и Германия нелегально испытывали новейшие танки, самолеты, отравляющие вещества на российских полигонах? Какая роль отводилась в этой «секретной игре» разведкам? Как репрессии в РККА 1937–1938 гг. отразились на военном потенциале нашей страны и на гитлеровских планах «пути на восток»? Ответить на все эти непростые вопросы, изучая ранее неизвестные как в России, так и за рубежом архивные источники, и стремился автор этой книги. В ее основу легли коллекции документов из Архива внешней политики РФ, Центрального архива ФСБ РФ, Российского государственного архива социально-политической истории, Архива внешнеполитического ведомства ФРГ, Федерального Военного архива ФРГ, Федерального архива ФРГ, Баварского государственного военного архива и др. Подробный библиографический и археографический обзор по теме размещен в разделе «Источники и литература».