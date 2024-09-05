Канторович - Средневековые процессы над ведьмами

С конца XIV до второй половины XVIII века, в течение почти четырех столетий, во всех странах Европы не переставали пылать костры, раздуваемые невежеством, фанатизмом и суеверием, и сотни тысяч невинных людей, после страшных мучений пытки, обрекались на смерть по обвинению в связи с дьяволом и в разных чудовищных преступлениях колдовства. Всего сто лет с небольшим прошло после того, как потухли последние костры, на которых сжигались эти жертвы суеверия, колдовства, осужденные судебными трибуналами по всем правилам судопроизводства, на основании постановлений уголовного законодательства и во имя «Бога, короля и правосудия».

Это удивительное заблуждение, с такой силой и так долго господствовавшее по всей Европе, составляет самую печальную страницу в истории человечества. Нельзя читать эту страницу без содрогания, без тяжелого чувства стыда за столь недавнее прошлое человечества, без безнадежных мыслей о ничтожестве и относительности человеческого ума и темных инстинктах человеческой природы. «Столь чудовищное заблуждение, столь общее и столь недалекое от нас, - говорит Ш. Р. Рише (Charles Robert Richet; 1850-1935), - волей-неволей страшно подрывает нашу веру в самих себя. Как всего лишь за тридцать лет до появления Декарта, Паскаля, Корнеля, после Шекспира, Рабле, Монтеня, в конце XVII столетия нашлись в Англии, во Франции, во Фландрии, в Германии, в Савойе, в Дании, Испании, Швеции, Швейцарии и во всей Европе судьи, люди, несомненно, наиболее образованные для своей эпохи, которые были способны произносить подобные приговоры! А общественное мнение, без малейших колебаний утверждавшее эти приговоры! Не будет ли уместно здесь воскликнуть словами Монтеня: что же это за чудовище - человек!»

Кто знает! Может быть, это чудовище-человек, так медленно, так упорно медленно освобождающее себя от безумных заблуждений и темных инстинктов, еще и ныне, еще и в наше просвещенное время думает и действует под влиянием многих ошибок и заблуждений, которые будущими поколениями будут отмечены как удивительные, невероятные порождения человеческого безумия. Может быть, многие из современных верований и убеждений, которыми движется наша жизнь и держатсянаши законы и установления, и питаются наши общественные и политические страсти, не имеют большей цены, чем те верования, которые господствовали в эпоху дьявольщины и костров и в которые даже лучшие и образованнейшие люди той эпохи верили, как в незыблемые истины. . .

Канторович, Я.А. - Средневековые процессы над ведьмами - Процессы над животными

Москва : Издательство Юрайт, 2024. -200 с. -(Антология мысли). -Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-15389-7

Канторович, Я.А. - Средневековые процессы над ведьмами – Содержание

Процессы о колдовстве в Европе и Российской империи

Предисловие

Глава первая. Сатана и его власть

Глава вторая. Предварительное следствие. Улики

Глава третья. Судебное следствие. Пытки

Глава четвертая. Судебное следствие. Признание

Глава пятая. Тюрьмы. Костры

Глава шестая. Преследование ведьм

Глава седьмая. Одержимые. Бесовская эпидемия в монастырях в XVII столетии

Глава восьмая. Реакция против преследования ведьм

Глава девятая. Колдовство в России

Процессы против животных в Средние века