Кантрелл Уэс - От слесаря до кесаря - Этика успеха
«Ты не потянешь, у тебя это никогда не получится!»
Эти слова всё ещё звучат в моей памяти, потому что их произнёс мой босс. Это особенно подрывало мою уверенность в себе, поскольку я даже не представлял того, что Господь предназначил мне; что Он замыслил для меня такое будущее, о котором я даже и не мечтал. В те времена я ещё не знал, что Господу будет интересна моя карьера в сфере рыночных отношений. Пусть я даже и был убеждённым верующим и принимал деятельное участие в церкви, я тогда никак не связывал свою профессию с замыслом Господним.
Моей личной задачей при написании этой книги является попытка способствовать читателю «воплотить свой талант в жизнь и достигнуть профессиональных высот». Эта фраза звучит многообещающе. Естественно, не каждый станет Генеральным директором большой компании, но каждый человек призван Богом к какой-либо профессии, поэтому я считаю, что каждый является Генеральным директором в чём-либо — будь это ваша семья или ваша собственная жизнь. Недавно мы получили значительное подтверждение этой концепции. Мы с женой были в гостях в семье Армистед, которые являются потенциальными участниками наших занятий по Библии. Муж семьи, Тодд, с гордостью предложил своей жене Стейси показать мне свою визитную карточку. Я внимательно прочёл, увидев на ней следующее; «Армистед & Сотрудники» — Мы несём добро в жизнь!» В карточке также было указано, что Стейси является вице-президентом самого важного дела — она была мамой, ухаживающей за детьми дома. Кто-то назвал бы её просто домохозяйкой, но Стейси считала иначе — она совершенно иначе оценивала свое занятие.
В Послании к Ефесянам 2:10 говорится: «Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Мы были созданы для добрых дел! Совершенно понятно, что у Господа есть замысел, созданный наперёд для нас, и мы должны следовать ему.
Уэс Кантрелл - От слесаря до кесаря - Воплощение таланта в жизнь и достижение профессиональных вершин
Издательство WM Publishing, 2018. – 196 с.
ISBN 978-984-9-03073-7
Уэс Кантрелл - От слесаря до кесаря – Содержание
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Предисловие
- Глава первая. Основы самовыражения. Господь в мире рыночных отношений
- Глава вторая. Принцип сотрудничества с руководством. Твердо следуйте убеждениям
- Глава третья. Принцип совершенствования. Как стать руководителем
- Глава четвертая. Деньги или личность. Цели Господа к обогащению
- Глава пятая. Принцип воспроизводства. Созидание с лучшими
- Глава шестая. Принципы увольнения. Как справляться с низкой производительностью
- Глава седьмая. Ключевые принципы решения проблем. Становление лидером
- Глава восьмая. Ключевые принципы регулирования проблем. Как добиться успеха на работе и не потерять семью
- Глава девятая. Ключевые принципы возрождения. Поиски смысла жизни
- Глава десятая. Пересмотр ценностей. Найдите свое предназначение
Уэс Кантрелл, Джеймс Лукас - Этика успеха - 10 вечных принципов для руководителей нового поколения
Минск, 2017. – 313 с.
Уэс Кантрелл, Джеймс Лукас - Этика успеха - Содержание
Предисловие Стива Форбса
Введение Этика и эффективность
Прямая связь
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Принцип 1 Только главное
- Вы достигнете успеха с верными приоритетами
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Принцип 2 Не отвлекайтесь
- Следите за игрой, а не за счетом
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Принцип 3 Соответствуйте действительности
- Не увлекайтесь аферами
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Принцип 4 Сохраняйте равновесие
- Не будет симметрии - рухнет все
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Принцип 5 Уважайте старших
- Не умеете чтить чужой опыт - займитесь чем-нибудь другим
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Принцип 6 Берегите людей
- Невозможно забраться высоко по головам других
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Принцип 7 Стройте взаимоотношения
- Без сотрудничества большие победы - несбыточные мечты
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Принцип 8 Делитесь благосостоянием
- Возьмете чужое - потеряете свое
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Принцип 9 Говорите правду
- Цените истину и пресекайте слухи
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Принцип 10
- Умеряйте желания
- Бывают лужайки и позеленее, но среди них много искусственных
Заключение Этическое руководство для XXI в
Послесловие Зига Зиглара
Дополнение: Источник ключевых принципов
Благодарности
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