Кантрелл Уэс - От слесаря до кесаря - Этика успеха

«Ты не потянешь, у тебя это никогда не получится!»

Эти слова всё ещё звучат в моей памяти, потому что их произнёс мой босс. Это особенно подрывало мою уверенность в себе, поскольку я даже не представлял того, что Господь предназначил мне; что Он замыслил для меня такое будущее, о котором я даже и не мечтал. В те времена я ещё не знал, что Господу будет интересна моя карьера в сфере рыночных отношений. Пусть я даже и был убеждённым верующим и принимал деятельное участие в церкви, я тогда никак не связывал свою профессию с замыслом Господним.

Моей личной задачей при написании этой книги является попытка способствовать читателю «воплотить свой талант в жизнь и достигнуть профессиональных высот». Эта фраза звучит многообещающе. Естественно, не каждый станет Генеральным директором большой компании, но каждый человек призван Богом к какой-либо профессии, поэтому я считаю, что каждый является Генеральным директором в чём-либо — будь это ваша семья или ваша собственная жизнь. Недавно мы получили значительное подтверждение этой концепции. Мы с женой были в гостях в семье Армистед, которые являются потенциальными участниками наших занятий по Библии. Муж семьи, Тодд, с гордостью предложил своей жене Стейси показать мне свою визитную карточку. Я внимательно прочёл, увидев на ней следующее; «Армистед & Сотрудники» — Мы несём добро в жизнь!» В карточке также было указано, что Стейси является вице-президентом самого важного дела — она была мамой, ухаживающей за детьми дома. Кто-то назвал бы её просто домохозяйкой, но Стейси считала иначе — она совершенно иначе оценивала свое занятие.

В Послании к Ефесянам 2:10 говорится: «Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Мы были созданы для добрых дел! Совершенно понятно, что у Господа есть замысел, созданный наперёд для нас, и мы должны следовать ему.

Уэс Кантрелл - От слесаря до кесаря - Воплощение таланта в жизнь и достижение профессиональных вершин

Издательство WM Publishing, 2018. – 196 с.

ISBN 978-984-9-03073-7

Уэс Кантрелл - От слесаря до кесаря – Содержание

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Предисловие

Глава первая. Основы самовыражения. Господь в мире рыночных отношений

Глава вторая. Принцип сотрудничества с руководством. Твердо следуйте убеждениям

Глава третья. Принцип совершенствования. Как стать руководителем

Глава четвертая. Деньги или личность. Цели Господа к обогащению

Глава пятая. Принцип воспроизводства. Созидание с лучшими

Глава шестая. Принципы увольнения. Как справляться с низкой производительностью

Глава седьмая. Ключевые принципы решения проблем. Становление лидером

Глава восьмая. Ключевые принципы регулирования проблем. Как добиться успеха на работе и не потерять семью

Глава девятая. Ключевые принципы возрождения. Поиски смысла жизни

Глава десятая. Пересмотр ценностей. Найдите свое предназначение

Уэс Кантрелл, Джеймс Лукас - Этика успеха - 10 вечных принципов для руководителей нового поколения

Минск, 2017. – 313 с.

Уэс Кантрелл, Джеймс Лукас - Этика успеха - Содержание

Предисловие Стива Форбса

Введение Этика и эффективность

Прямая связь

Принцип 1 Только главное Вы достигнете успеха с верными приоритетами

Принцип 2 Не отвлекайтесь Следите за игрой, а не за счетом

Принцип 3 Соответствуйте действительности Не увлекайтесь аферами

Принцип 4 Сохраняйте равновесие Не будет симметрии - рухнет все

Принцип 5 Уважайте старших Не умеете чтить чужой опыт - займитесь чем-нибудь другим

Принцип 6 Берегите людей Невозможно забраться высоко по головам других

Принцип 7 Стройте взаимоотношения Без сотрудничества большие победы - несбыточные мечты

Принцип 8 Делитесь благосостоянием Возьмете чужое - потеряете свое

Принцип 9 Говорите правду Цените истину и пресекайте слухи

Принцип 10 Умеряйте желания Бывают лужайки и позеленее, но среди них много искусственных



Заключение Этическое руководство для XXI в

Послесловие Зига Зиглара

Дополнение: Источник ключевых принципов

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