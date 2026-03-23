Каплан - Иран и его соседи в XX веке
Книга историка Алекса Каплана «Иран и его соседи в XX веке» — это масштабное исследование геополитических шахмат Ближнего Востока. Автор отходит от классического сухого изложения, сравнивая структуру книги с «пестрым персидским ковром». Каждая глава — это отдельный лоскут (Ирак, Иордания, Израиль, Саудовская Аравия), который в итоге складывается в единую картину регионального доминирования и борьбы за выживание.
Особую актуальность изданию придает анализ событий 2025 года, включая острый вооруженный конфликт между Тегераном и Тель-Авивом. Каплан мастерски связывает древние амбиции «страны-цивилизации» с современными технологическими и ресурсными вызовами, делая историю понятной и захватывающей.
Москва: Эксмо, 2025. — 512 с. (Серия «Битвы империй»)
ISBN: 978-5-04-226982-0
Алекс Каплан - Иран и его соседи в XX веке - Содержание
Нефтяной фактор (Главы 1 и 7): История первой ближневосточной нефти и превращение углеводородов в мощнейшее политическое оружие, изменившее судьбу Ирана.
Монархии и диктатуры (Главы 2, 3 и 5): Детальный разбор правления Хашимитов в Иордании и Ираке, возвышение Саудовской Аравии и эпоха «железных лидеров» — Саддама Хусейна и Хафеза Асада.
Израильский узел (Главы 4 и 6): Глубокий анализ создания государства Израиль и череды арабо-израильских войн, ставших катализатором многих процессов в Тегеране.
Иранская трансформация (Глава 8): Драматический переход от вестернизированной монархии шаха Мохаммеда Резы Пехлеви к исламской республике аятоллы Хомейни.
