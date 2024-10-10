В наши дни приходится иногда слышать о движении, именуемом «Евреи за Иисуса». Похоже, что какая-то незначительная часть еврейства находит христианское вероучение привлекательным. Подавляющее большинство евреев, однако, категорически отвергает это учение.

Вот уже почти две тысячи лет христиане стремятся одержать победу над еврейством. И ровно такое же время евреи сопротивляются любым попыткам такого рода. Но почему? Почему мы не приемлем Иисуса? Короче говоря: почему мы не христиане?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам следует посмотреть, каковы были истоки христианской веры.

Основоположником христианства был еврей. Иисус придерживался еврейского образа жизни и жил во времена, к которым относятся величайшие предания нашего Талмуда. Великий Ги- лель жил всего лишь одним поколением ранее, а раби Акива - одним поколением позднее. Однако собственные наши источники почти не содержат сведений о жизни Иисуса. Все, что нам известно о нем, заключено в Евангелиях - первой части т. н. «Нового Завета», книги, составленной в лоне раннехристианской церкви для ее собственных нужд. Книга эта была написана главным образом для того, чтобы раздвинуть границы христианского учения, вследствие чего и невозможно отделить историческую личность Иисуса от образа «Христа», в котором нуждалась ранняя христианская теология.

Вскоре после смерти Иисуса обнаружились заметные изменения в проповеди его последователей. В этот период, как известно, христианская доктрина формировалась в трудах Павла из Тарса. Павел, до того известный под именем Шауля (Саула), был учеником великого мудреца эпохи Талмуда рабана Гамлиэля I и деятельность свою начал с активного противодействия первым христианам. Драматический случай, приключившийся с ним по пути в Дамаск, привел Павла к обращению в христианство, и позднее он стал одним из виднейших его вождей. Хотя ему и не пришлось повидать Иисуса, он заявлял, что разговаривал с ним «в духе». Под руководством Павла были впервые провозглашены многие характерные принципы христианского вероучения, которые по большей части с тех пор уже не менялись. Его учение изложено в Посланиях, составляющих вторую часть «Нового Завета».

Арье Каплан – Почему мы не христиане?

2-е издание. - Пер. с английского Е. Ривелис. – Иерусалим: «Шамир», 2000. – 20 с.

ISBN 965-293-065-2

Арье Каплан – Почему мы не христиане? – Содержание