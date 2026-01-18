Георгий Теологов Каприев (род. 1960) — крупнейший болгарский исследователь средневековой философии. Будучи широко признанным ученым, он много лет возглавлял комиссию по византийской философии Международного общества по изучению средневековой философии (SIEPM) и кафедру истории философии Софийского университета, был соучредителем и соорганизатором различных учебно-исследовательских проектов, по сей день выступает соиздателем серии Bibliotheca Christiana и нового издания «Очерка истории философии» — начинания, восходящего к Фридриху Ибервегу. Эта востребованность Г. Каприева и его активная вовлеченность в международную научную деятельность свидетельствуют о глубоком уважении коллег-медиевистов к научным достижениям болгарского ученого. Но лучше всего о них говорят его книги, опубликованные на болгарском и немецком языках, в том числе и та книга, которую читатель держит в руках. Ее замысел и основную идею Г. Каприев сам раскрывает во введении. Вряд ли имеет смысл пересказывать здесь то, что уже прекрасно высказано автором, зато можно и нужно сказать об отличительных чертах Г. Каприева как ученого и о значении перевода его книги на русский язык.

Геoргий Каприев - Византийская философия. Четыре центра синтеза

Георгий Каприев ; [пер. с болг. Г. В. Вдовиной ; науч. ред. Д. В. Зайцев, Н. Е. Новиков, Ю. И. Посашко]

Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра богословия ; Научно-образовательная теологическая ассоциация ; Институт философии Российской академии наук ; Фонд поддержки научных теологических исследований «Теоэстетика»

СПб. : Изд-во СПбДА, 2022. — 704 с.

(Теология: история и современность)

ISBN 978-5-6048867-5-5



Геoргий Каприев - Византийская философия. Четыре центра синтеза - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

СВ. МАКСИМ ИСПОВЕДНИК

СВ. ИОАНН ДАМАСКИН

СВ. ПАТРИАРХ ФОТИЙ

ОТ СВ. ФОТИЯ ДО СВ. ПАЛАМЫ

СВ. ГРИГОРИЙ ПАЛАМА

С 1354 ДО 1453 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 История и состояние академических исследований византийской философии

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ