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Каприев - Византийская философия

Каприев - Византийская философия
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy, Cultural Studies Art
Series Теология: история и современность (9 books)

Георгий Теологов Каприев (род. 1960) — крупнейший болгарский исследователь средневековой философии. Будучи широко признанным ученым, он много лет возглавлял комиссию по византийской философии Международного общества по изучению средневековой философии (SIEPM) и кафедру истории философии Софийского университета, был соучредителем и соорганизатором различных учебно-исследовательских проектов, по сей день выступает соиздателем серии Bibliotheca Christiana и нового издания «Очерка истории философии» — начинания, восходящего к Фридриху Ибервегу. Эта востребованность Г. Каприева и его активная вовлеченность в международную научную деятельность свидетельствуют о глубоком уважении коллег-медиевистов к научным достижениям болгарского ученого. Но лучше всего о них говорят его книги, опубликованные на болгарском и немецком языках, в том числе и та книга, которую читатель держит в руках. Ее замысел и основную идею Г. Каприев сам раскрывает во введении. Вряд ли имеет смысл пересказывать здесь то, что уже прекрасно высказано автором, зато можно и нужно сказать об отличительных чертах Г. Каприева как ученого и о значении перевода его книги на русский язык.

Геoргий Каприев - Византийская философия. Четыре центра синтеза

  • Георгий Каприев ; [пер. с болг. Г. В. Вдовиной ; науч. ред. Д. В. Зайцев, Н. Е. Новиков, Ю. И. Посашко]

  • Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра богословия ; Научно-образовательная теологическая ассоциация ; Институт философии Российской академии наук ; Фонд поддержки научных теологических исследований «Теоэстетика»

  • СПб. : Изд-во СПбДА, 2022. — 704 с.

  • (Теология: история и современность)

  • ISBN 978-5-6048867-5-5

Геoргий Каприев - Византийская философия. Четыре центра синтеза - Содержание

  • ВВЕДЕНИЕ

  • СВ. МАКСИМ ИСПОВЕДНИК

  • СВ. ИОАНН ДАМАСКИН

  • СВ. ПАТРИАРХ ФОТИЙ

  • ОТ СВ. ФОТИЯ ДО СВ. ПАЛАМЫ

  • СВ. ГРИГОРИЙ ПАЛАМА

  • С 1354 ДО 1453 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 История и состояние академических исследований византийской философии

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ

  • Почему «византийского гуманизма» не существует

  • Четыре способа превзойти Запад

  • Учитель и ученик в духовной и интеллектуальной ситуации Византии

  • Учение об энергиях в De omnifaria doctrina Михаила Пселла

  • Скотистское различие между сущностью и энергией у Георгия Схолария и внутренние источники паламитской традиции

  • Свободная воля, провидение и предопределение в византийской традиции

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Added 18.01.2026
Author esxatos
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