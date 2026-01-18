Каприев - Византийская философия
Георгий Теологов Каприев (род. 1960) — крупнейший болгарский исследователь средневековой философии. Будучи широко признанным ученым, он много лет возглавлял комиссию по византийской философии Международного общества по изучению средневековой философии (SIEPM) и кафедру истории философии Софийского университета, был соучредителем и соорганизатором различных учебно-исследовательских проектов, по сей день выступает соиздателем серии Bibliotheca Christiana и нового издания «Очерка истории философии» — начинания, восходящего к Фридриху Ибервегу. Эта востребованность Г. Каприева и его активная вовлеченность в международную научную деятельность свидетельствуют о глубоком уважении коллег-медиевистов к научным достижениям болгарского ученого. Но лучше всего о них говорят его книги, опубликованные на болгарском и немецком языках, в том числе и та книга, которую читатель держит в руках. Ее замысел и основную идею Г. Каприев сам раскрывает во введении. Вряд ли имеет смысл пересказывать здесь то, что уже прекрасно высказано автором, зато можно и нужно сказать об отличительных чертах Г. Каприева как ученого и о значении перевода его книги на русский язык.
Геoргий Каприев - Византийская философия. Четыре центра синтеза
Георгий Каприев ; [пер. с болг. Г. В. Вдовиной ; науч. ред. Д. В. Зайцев, Н. Е. Новиков, Ю. И. Посашко]
Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра богословия ; Научно-образовательная теологическая ассоциация ; Институт философии Российской академии наук ; Фонд поддержки научных теологических исследований «Теоэстетика»
СПб. : Изд-во СПбДА, 2022. — 704 с.
(Теология: история и современность)
ISBN 978-5-6048867-5-5
Геoргий Каприев - Византийская философия. Четыре центра синтеза - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
СВ. МАКСИМ ИСПОВЕДНИК
СВ. ИОАНН ДАМАСКИН
СВ. ПАТРИАРХ ФОТИЙ
ОТ СВ. ФОТИЯ ДО СВ. ПАЛАМЫ
СВ. ГРИГОРИЙ ПАЛАМА
С 1354 ДО 1453 гг.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 История и состояние академических исследований византийской философии
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ
Почему «византийского гуманизма» не существует
Четыре способа превзойти Запад
Учитель и ученик в духовной и интеллектуальной ситуации Византии
Учение об энергиях в De omnifaria doctrina Михаила Пселла
Скотистское различие между сущностью и энергией у Георгия Схолария и внутренние источники паламитской традиции
Свободная воля, провидение и предопределение в византийской традиции
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