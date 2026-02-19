Книга Александра Каприяна «Парадокс времени» представляет собой глубокое философское и богословское размышление о самой загадочной категории человеческого бытия. Автор исследует время не как сухую физическую величину, а как живое пространство, в котором разворачиваются отношения человека с вечностью, Богом и самим собой.

В центре исследования лежит антиномия: человек живет в потоке преходящего времени, но в его сердце заложена жажда вечного. Каприян анализирует, как христианская мысль преображает восприятие времени, превращая его из «пожирателя жизни» (Хроноса) в возможность для спасения и встречи с Творцом (Кайрос). Автор рассматривает парадоксы памяти, ожидания и настоящего момента, подчеркивая, что подлинное бытие обретается там, где временное пересекается с вечным.

Книга наполнена ссылками на труды отцов Церкви, классиков философии и современные научные представления о времени. Каприян приглашает читателя к осознанному проживанию каждого мгновения, предлагая путь преодоления страха перед будущим и сожалений о прошлом через укорененность в Боге. Работа написана интеллектуально насыщенным, но поэтичным языком, превращая чтение в своего рода медитацию о смысле быстротечной жизни.

Александр Каприян – Парадокс времени

Auburn, WA: Издательство «Руфь», 2015. – 114 с.

Александр Каприян – Парадокс времени - Содержание