Каприян - Парадокс времени

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Книга Александра Каприяна «Парадокс времени» представляет собой глубокое философское и богословское размышление о самой загадочной категории человеческого бытия. Автор исследует время не как сухую физическую величину, а как живое пространство, в котором разворачиваются отношения человека с вечностью, Богом и самим собой.

В центре исследования лежит антиномия: человек живет в потоке преходящего времени, но в его сердце заложена жажда вечного. Каприян анализирует, как христианская мысль преображает восприятие времени, превращая его из «пожирателя жизни» (Хроноса) в возможность для спасения и встречи с Творцом (Кайрос). Автор рассматривает парадоксы памяти, ожидания и настоящего момента, подчеркивая, что подлинное бытие обретается там, где временное пересекается с вечным.

Книга наполнена ссылками на труды отцов Церкви, классиков философии и современные научные представления о времени. Каприян приглашает читателя к осознанному проживанию каждого мгновения, предлагая путь преодоления страха перед будущим и сожалений о прошлом через укорененность в Боге. Работа написана интеллектуально насыщенным, но поэтичным языком, превращая чтение в своего рода медитацию о смысле быстротечной жизни.

Александр Каприян – Парадокс времени

Auburn, WA: Издательство «Руфь», 2015. – 114 с.

Александр Каприян – Парадокс времени - Содержание

  • КРАТКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ АЛЕКСАНДРА КАПРИЯН

  • НИ ХОЛОДНЫЙ, НИ ГОРЯЧИЙ!?

  • КТО Я БЫЛ, И КТО Я ЕСТЬ?

  • КТО Я ЕСТЬ?

  • ЖИЗНЕННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ

  • Уроки истории

  • БОГ ПОРУГАЕМ НЕ БЫВАЕТ!

  • Я – СВИДЕТЕЛЬ

  • ВОСКРЕСЕНИЕ ИЗ МЕРТВЫХ

  • И БУДЕТЕ МНЕ СВИДЕТЕЛЯМИ

  • Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него когда и состарится. Притчи 22; 6

  • Размышления над жизнью

  • ПАРАДОКС ВРЕМЕНИ

  • Аллегория

  • ПРИЗРАК

  • СОВРЕМЕННЫЕ ГРЕХИ

  • Цена настоящего времени

Added 19.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

zalservik 1 month ago
Благодарю.

