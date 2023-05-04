Карабыков Антон - Грёза Ренессанса - Язык Адама

Накануне и в начале Нового времени в западноевропейской культуре вместе с рефлексией над эпистемологическим и эстетическим качеством языка усиливалась его критика. В результате язык приобретал новый, «пониженный», статус рабочей гипотезы, а не абсолютной формы мышления о мире, как некогда отметил М. М. Бахтин. В то же время многие верили, что бытийная граница между языком и реальностью не абсолютна и в принципе преодолима. Этой верой был вдохновлён полузабытый теперь проект, который в дальнейшем я буду условно называть «адами- ческим». Он был нацелен на познание свойств первозданного языка и — в пределе — на его воссоздание. Обрести легендарный язык Адама было одним из устремлений той во многих отношениях необычайной эпохи, её заветной мечтою. Но уместно ли мечты делать объектом анализа в рамках интеллектуальной истории? Уверен, что да. Они могут сказать нечто значительное о взлелеявших их культурах, как идеалы частных людей о своих поборниках. И те и другие трудны в изучении. В особенности мечты, которые, не поддаваясь концептуализации, облекаются в форму расплывчатых представлений, интуиций эпохи, духа времени и т. п. Малозаметными нитями они вплетаются в ткань теорий и практик данной эпохи. Сам язык описания, который рассчитан на более определённое и осязаемое и которым только располагает исследователь, оставляет в таких случаях желать лучшего. Где в действительности виден лишь пунктир, он прочерчивает жирную линию, где на самом деле есть намёк и указание, он фиксирует проторенный путь. Понятия, в которых я описываю адамические поиски XV-XVII веков: «проект», «стратегии» и их «варианты», — не следует понимать слишком буквально. Ими не пользовались те, с кем встретится читатель на страницах этой книги. В первую очередь это плоды ретроспективных обобщений, позволяющие уловить картину этих поисков в её внутренней сложности и динамике. Когда в 1623 году Галилей сформулировал эпохальную мысль о том, что книга Природы создана на языке математики, этот тезис не заполнил пустоту, как может показаться сегодня. Он родился в борьбе конкурировавших способов познания и описания мира, большинство из которых было связано с идеей совершенного изначального языка. Математизация европейского мышления радикально упростила эту картину в конце «века гениев». В своём исследовании я попытался воздать должное её утраченному богатству.

Хотя я понимал, что приступаю к трудному делу, в силу разных причин оно оказалось сложнее и дольше. И я не знаю, чем бы всё закончилось, если в течение работы над этой книгой я бы не встретил поддержки тех, кому сейчас хочу выразить благодарность. Я признателен коллегам, чей благосклонный интерес и одобрение моих исследований давал мне силы двигаться дальше: Ларисе Олеговне Бутаковой, Надежде Николаевне Трубниковой, Александру Геннадьевичу Кислову, Павлу Георгиевичу Носачёву, Галине Ивановне Петровой, Валерии Евгеньевне Буденковой, Олегу Аршавировичу Габриеляну, Ларисе Александровне Бочковой, Джеймсу Боно, Георгию Павловичу Мельникову. Отдельная благодарность друзьям, щедро одаривавшим меня радостью обсуждать с ними занимавшие меня вопросы: Андрею Володину, Александру Теребкову, Александре Чабан, с. Марии Пешхале, Юлии Каллас, Яну Кровизье, Рустему Энверову. Я также признателен зарубежным коллегам, которые прислали мне свои работы и поделились идеями: Дэвиду Крэму, Михаэлю Изерманну, Родри Льюису, Дэвиду Дель Белло, Хью Ормсби-Леннону, Ричарду Натэ. Тихую благодарность — вполне, пожалуй, она может быть высказана лишь на языке Эдема — я приношу Надежде, моей жене, без чьей любви и терпеливого участия было бы невозможно многое, в том числе эта книга.

Карабыков Антон Владимирович - Грёза Ренессанса - Язык Адама в европейской культуре XV- XVII веков

2-е изд. — СПб.: Издательский дом РХГА, 2022. — 215 с.: ил.

ISBN 978-5-907505-68-1

Карабыков Антон Владимирович - Грёза Ренессанса – Содержание

Предисловие

ВВЕДЕНИЕ

Проблема и цель исследования - Ключевые черты ренессансного мировоззрения - Голоса и знаки природы - Вариации на тему Священной истории - Обзор стратегий воссоздания - Итоги

I. ОБОСНОВАТЬ

1.1. ИВРИТ Основы ренессансного каббализма - Восхождение и закат метафизики иврита - Дегебраизация каббализма - Итоги

1.2. ЕГИПЕТСКАЯ ИЕРОГЛИФИКА Образ Египта и миф о Гермесе - Превознесение письменности - Ренессансно-неоплатоническая идея символа - Эмблематический пансемиотизм и закат ренессансной египтологии - Итоги



II. НАЙТИ

2.1. ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ Обзор второй стратегии - Проблема адамичности иврита в гебраизме - Образ построения националистских теорий - «Сильная» версия национализма: Горопий Бекан - Система «слабых» националистских форм - Концепция Ричарда Верстегана - Мистическая этимология Якоба Бёме - Метод Бёме . - Итоги

2.2. SIGNATURA RERUM Культурный контекст - Адам-парацельсианец - Kunst signata - Альтернативы и продолжения - Программа Уэбстера - Итоги



III. ПРИНЯТЬ

3.1. «РАДИКАЛЬНЫЕ ИСТИНЫ» ДЖОНА ДИ Кристалломантия: техника и культурный статус - Казус Ди: причины интеллектуального поворота - «Lingua Angelica, vel Adamica» - Адамический миф по версии духов - Итоги



IV. СОЗДАТЬ

4.1. ФИЛОСОФСКИЙ ЯЗЫК Шаг первый: от скорописи к всеобщей письменности - Роль культурного фона - Шаг второй: от всеобщей к реальной письменности - Идолы площади - Построение новой системы - Тайнопись природы - Итоги



Заключение

Указатель имён

Приложение: схемы стратегий